تجربتي مع كريم الهيدروكينون ،تعتبر التصبغات التي تكون دائما تصيب الوجه والهالات السوداء من المعضلات التي يعاني منها مجموعة كبيرة من السيدات، حيث أني كنت أعاني من التصبغات في الوجه والهالات السمراء في مرحلة المراهقة ولكن المشكلة لم تنتهي فور اكتمال هذه الفترة، لذا قمت بتجربة مجموعة كبيرة من المنتجات التي تنتشر في المتاجر والأسواق، ولكن لم يساعدني أي من تلك المواد في حل مشكلتي الرئيسية.

تجربتي مع كريم الهيدروكينون

هذا المنتج ليس بجديد حيث تم استخدامه لسنوات عديدة في أمراض الجلد والجلد المختلفة ولكن تم استخدامه مؤخرًا للتخلص من الكلف وتقليل إنتاج تصبغ الجلد مما يؤدي إلى ظهور البقع الداكنة بشكل منفصل مناطق الجسم والوجه، وأصبحت من المنتجات المشهورة في علاج الكلف. بناء على خبراته العديدة الناجحة.

في تجربتي مع كريم الهيدروكينون نذكر

تريد الفتاة نقل تجربتها حتى تفيد أكبر عدد ممكن من الناس.

تقول إن بشرتها مختلطة، لكنها تعاني في معظم الأحيان من الجفاف.

قررت استخدام كريم الهيدروكينون لعلاج الكلف.

لكنها لم تظهر نتائج واضحة إلا بعد 90 يومًا من الاستخدام.

ووصفتها بأنها تجربة فعالة وناجحة لكنها بطيئة بعض الشيء.

لذلك تنصح الفتيات بأهمية الصبر والالتزام باستخدام الكريم لمدة لا تقل عن 3 أشهر.

ذكرت أيضًا أن التجربة كانت ناجحة بنسبة تصل إلى 70٪ فقط، لأن الكريم ساعد بالفعل في تقليل الكلف، لكنه لم يخفي البقع الداكنة تمامًا.

كيف يتم استخدام كريم الهيدروكينون

أما عن كيفية استخدامه

يجب تنظيف الجلد جيدًا بغسول خاص، ثم تجفيفه حتى يصبح جاهزًا لتطبيق الكريم.

تنتشر طبقة رقيقة من الكريم على الوجه والمناطق التي ترغبين في تفتيحها.

افركي الجلد جيدًا ولكن برفق حتى لا يسبب تهيجًا للجلد.

يجب الحرص على تغطية المنطقة المصابة بالكريم للحصول على نتائج فعالة.

يمكن تكرار الكريم يوميا لعدة مرات في اليوم.

تأكد من غسل يديك جيدًا بعد وضع الكريم على الوجه.

انتبه لقراءة التعليمات المكتوبة على الكريم بوضوح لمعرفة طريقة الاستخدام والجرعة المحددة، بالإضافة إلى ضرورة اتباع التعليمات قبل الاستخدام.

ما هي مزايا استخدام كريم الهيدروكينون

هناك العديد من الفوائد التي يمكن الحصول عليها عند استخدام كريم الهيدروكينون للكلف، وهي

عادة ما تعاني الإناث من مشكلة الكلف أكثر من الذكور، وبالتالي تتسبب في ظهور البقع الداكنة، وعدم تجانس لون الجلد.

لذلك يستخدم كريم الهيدروكينون للتخلص من التصبغات وتفتيح البقع الداكنة والتخلص من آثارها.

قد تظهر هذه البقع نتيجة لعدة عوامل منها بعض الأدوية الهرمونية، حبوب منع الحمل، أو الأمراض الجلدية.

يعمل على حماية البشرة من تطور مشكلة الجلد والتعرض لتغير اللون وانتشار البقع الداكنة.

كريم Hydroquinone لا يستخدم فقط لعلاج الكلف ولكنه يستخدم في الحالات التالية طفح جلدي، حكة والتهاب الجلد، عندما يكون الجلد أحمر.

ما هي الآثار الجانبية لاستخدام كريم الهيدروكينون

لا توجد أدوية بدون آثار جانبية، حتى لو كانت تحقق نسبة عالية من النتائج الإيجابية الفعالة. أضرار الكريم كالتالي

تعريض الجلد لجفاف شديد.

نتيجة لهذا الجفاف، تظهر الالتهابات.

قد يتعرض الجلد للحرق، لذلك من الضروري عدم التعرض المباشر للشمس خلال فترة العلاج، والحرص على استخدام واقي الشمس.

تقشر ملحوظ للجلد في المناطق المصابة.

تزيد الحكة.

يتغير لون الجلد إلى احمرار.

لكن الجدير بالذكر أن هذه الأعراض غالبًا لا تتطلب عناية طبية، لأنها تختفي بمجرد أن يعتاد الجسم على خصائص ومكونات الكريم.

ولكن إذا تفاقمت الآثار الجانبية واستمرت لفترة طويلة، فيجب التوقف عن استخدامها، مع ضرورة استشارة الطبيب.

يستخدم كريم الهيدروكينون

ومن أهم استخدامات الكريم ما يلي

التخلص من الكلف والنمش، بالإضافة إلى تفتيح البشرة بدرجة ملحوظة والقضاء على البقع الداكنة والتصبغات.

كما يستخدمه البعض لشد الجلد وتحسين مظهره، حتى لا يتعرض لعلامات الشيخوخة مثل التجاعيد.

كما أنه يساعد في القضاء على بثور حب الشباب وآثارها وعلاماتها المزعجة.

كما قد يكون مناسباً لتفتيح بعض المناطق الداكنة من الجسم مثل الركبتين والإبطين.

يساهم كثيرا في تطهير الجروح وسرعة الشفاء.

يساعد على التخلص من مشاكل البشرة التي تسببها أشعة الشمس الضارة.

ما هي الجرعة المناسبة من كريم الهيدروكينون

غالبًا ما يحدد طبيب الجلدية الجرعة وفقًا لحالة المريض ودرجة الإصابة، وتتعلق الجرعة بالعمر واستجابة الجسم للعلاج، ولكن هناك جرعة معتادة تكون مناسبة لمعظم المرضى وهي استخدام الكريم من أجل فترة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر حتى تظهر نتائجه ويبدأ الجلد في التعافي.

من الطبيعي أن تكون فترة العلاج طويلة لأن الأمراض الجلدية بكافة أنواعها ودرجاتها تتطلب فترة طويلة للشفاء وتختفي آثارها السيئة، ولكن مع العلم بضرورة الصبر والالتزام بالجرعة والمواعيد المحددة لها. علاج او معاملة.

كما يجب على المريض تجنب مضاعفة الجرعة تحت أي ظرف من الظروف، حيث لا يؤدي ذلك إلى نتائج سريعة. بل على العكس من ذلك قد يعكس النتيجة ويؤدي إلى مخاطر صحية، بالإضافة إلى تجنب تكرار العلاج مرة أخرى بعد إتمامه إلا بعد استشارة الطبيب المعالج حتى لا يسبب ضررًا ومضاعفات.

هل يمكن استخدام كريم الهيدروكينون لتفتيح المناطق الحساسة

غالبًا ما تتعرض المناطق الحساسة للبقع الداكنة والتصبغ نتيجة العديد من العوامل، مثل

التعرض لخلل في بعض هرمونات الجسم.

زيادة الوزن لفترة طويلة مما يزيد من احتكاك البشرة في تلك المنطقة ويعرضها للتسمير.

يمكن أن تكون مضادات التعرق سببًا رئيسيًا للبقع الداكنة، خاصة عند استخدامها بشكل مفرط.

وهناك حالات سواد في هذه المناطق نتيجة عدم كفاية النظافة مما يؤدي إلى تراكم البكتيريا والفطريات التي لها دور رئيسي في تغيير لونها.

بالإضافة إلى التعرض لأشعة الشمس الضارة.

وهنا يأتي دور كريم الهيدروكينون في تفتيح تلك المناطق والتخلص من البقع الداكنة.

يساعد على تبييض البشرة خلال فترة قصيرة من الاستخدام المنتظم وبجرعات مناسبة.

ما هي موانع استخدام كريم الهيدروكينون

هناك بعض الحالات التي لا يصلح فيها استخدام كريم الهيدروكينون إطلاقاً لما له من نتائج سلبية، وهي كالآتي

من الضروري معرفة مكونات الكريم والتأكد من عدم وجود مواد تسبب الحساسية.

يجب تجنبه من قبل أولئك الذين يعانون من الحكة الشديدة والتهابات الجلد، لأنه في كثير من الأحيان لن يتحمل خصائصه ومكوناته.

تجنب استعماله نهائياً أثناء فترة الرضاعة لأنه يسهل انتقال المادة الفعالة من الأم إلى الرضيع مما يؤدي إلى الإضرار به.

لا يستخدم للأطفال دون سن 12 عامًا.

في حالة وجود تقرحات والتهاب وكدمات في المنطقة المراد تفتيحها أو معالجتها، يجب تجنب الاستخدام حتى يتعافى.

كما أنه لا يستخدم أثناء الحمل لأن المادة الفعالة قوية ويتم تمريرها في الغالب من الأم إلى الجنين عبر المشيمة.

في حالة استخدام كريم كيميائي لإزالة الشعر، من الضروري تجنب وضع الكريم على الجلد بعد ذلك مباشرة.

ما هو سعر كريم الهيدروكينون

كريم Hydroquinone متوفر في جميع الصيدليات، فهو منتج منتشر بكثرة، ويبلغ سعر العبوة الواحدة 90 جنيهًا مصريًا.

عند الانتظام في وضع كريم الهيدروكينون على البشرة في الفترة العلاجية التي يحددها الطبيب المعالج للحالة تظهر النتائج بعد ثلاثة أسابيع من الاستعمال اليومي ويجب على المريض الاستمرار في استعمال الكريم حتى اكتمال الفترة العلاجية، للحصول على نتائج مذهلة ودائمة نسأل الله لكم التوفيق.