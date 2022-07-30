تجربتي مع كريم فيت لإزالة الشعر ،سوف احكي لكم مغامرتي الرائعة مع كريم فيت لحلق الشعر هي إحدى التجارب الفريدة من نوعها والتي أنصح بها جميع الشابات والشباب، حيث أن كريم فيت من المواد التجميل البسيطة الاستعمال التي توفرللبشرة النعومة بعد القضاء على الشعر في أسرع وقت ممكن وبدون اي اوجاع، وهذه قصة تجربة مع استخدام كريم فيت وطريقة استعماله.

تجربتي مع كريم يت لإزالة الشعر

سأخبركم اليوم عن تجربتي مع كريم يت لإزالة الشعر، تلك التجربة الرائعة، لذا اتبعي الأسطر التالية

جربت العديد من الوصفات والطرق التي تعمل على إزالة الشعر منها السمع والحلاوة ولكني أشعر بالألم عند استخدام هذه الطرق.

حاولت أيضًا استخدام ماكينة الحلاقة، لكنها جعلت الشعر لامعًا بعد ذلك، وأواجه صعوبة في استخدامها في مناطق أخرى.

لذلك كنت أبحث عن طريقة آمنة وسهلة الاستخدام ولا تسبب أي آثار جانبية.

حتى سمعت عن كريم إزالة الشعر ولكن هناك صديق أخبرني أن كريم إزالة الشعر يجعل لون الشعر أغمق، إلى جانب أن الشعر ينمو مرة أخرى بعد فترة قصيرة، كما أنه يجعل الجلد قاسياً.

لكنني قررت البحث عن نوع كريم لا يسبب أي ضرر من المذكورة، حتى وجدت يت كريم، وبعد ذلك قررت أن أجرب هذا الكريم بنفسي.

اشتريت كريم فيت واستخدمته بالفعل ولاحظت أن من مميزاته أنه سهل وسريع الاستخدام.

تستغرق إزالة الشعر بطريقة آمنة وفعالة حوالي 6 دقائق.

لقد استخدمت هذا الكريم للتخلص من الشعر في منطقة البكيني وتحت الإبطين والذراعين والساقين.

نجح الكريم في إزالة الشعر من كل تلك المناطق وساعد أيضًا على ترطيب البشرة.

كما أنه يزيل الجلد الميت ويترك البشرة ناعمة ولامعة.

كانت هذه تجربتي الناجحة في استخدام كريم يت لإزالة الشعر.

طريقة استخدام كريم يت لإزالة الشعر

يمكنك التعرف على طريقة إزالة الشعر باستخدام كريم يت من خلال ما يلي

للتأكد من عدم وجود رد فعل تحسسي تجاه هذا الكريم، يجب استخدامه على منطقة صغيرة من الجسم أولاً.

ثم نضعه على باقي الجسم في حالة عدم وجود رد فعل تحسسي.

حتى لا ينمو السعر مرة أخرى بسرعة، يمكنك استخدام مقشر للتخلص من الجلد الميت قبل استخدام كريم يت.

أيضا قبل تنظيف البشرة يجب أن تكون جافة وخالية تماما من المرطبات والزيوت.

بعد ذلك، يتم وضع كريم يت على المنطقة المراد إزالة الشعر منها وتوزيعه بشكل صحيح، ثم يترك لمدة 10 دقائق.

ثم استخدم الأداة المرفقة مع العبوة أو قطعة قماش مبللة للتخلص من آثار هذا الكريم ولكن في اتجاه نمو الشعر.

ثم اشطف البشرة بالماء وجففها بمنشفة نظيفة.

مميزات كريم يت لإزالة الشعر

مميزات كريم يت لازالة الشعر هي النقاط التالية

لا يسبب أي حساسية أو تهيج للجلد مثل الأنواع الأخرى من الكريم.

يزيل الشعر من الجذور ليحافظ على نعومة البشرة لفترة طويلة.

يمكن إزالة الشعر من الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل منطقة البكيني باستخدام الملعقة الملحقة بالكريم.

يحتوي على مركبات مغذية ومطهرة ترطب البشرة وتتركها ناعمة ولامعة.

وهناك أنواع مختلفة من هذا الكريم تحتوي على رائحة الياسمين وحليب اللوتس.

لا يسبب كريم يت أي ألم بخلاف الأنواع الأخرى مثل الحلاوة والشمع وشفرة الحلاقة.

سهل الاستخدام وسهل الحمل في حقيبة يدك، بحيث يمكنك استخدامه في أي وقت تريده.

يمكن أن يأتي هذا الكريم على شكل رذاذ يتم رشه على المنطقة المراد إزالة الشعر منها.

مثل الساقين واتركيها لبضع دقائق ثم تخلصي منها باستخدام منديل مبلل أو إسفنجة.

أمور يجب مراعاتها عند استخدام كريم يت

يمكنك اتباع النصائح التالية قبل استخدام كريم يت

قبل استخدام الكريم، يجب تنظيف الجلد جيدًا من المرطبات والزيوت حتى يتمكن الكريم من إزالة الشعر بشكل فعال.

JB ضع الكريم على بشرة نظيفة وجافة.

يجب ألا يتعرض لأشعة الشمس المباشرة حتى لا يسبب الحروق أو الحساسية، ويفضل استخدام واقي الشمس عند الخروج.

لتجنب تهيج الجلد، وخاصة في منطقة الإبط، يجب عدم استخدام مزيل العرق مباشرة بعد استخدام كريم يت.

بعد استخدام كريم يت لإزالة الشعر، يجب عدم السباحة في البحر أو حمام السباحة لمدة 24 ساعة.

من المعروف أن أنواع الكريم تحتوي على مواد كيميائية ضارة، لذلك ينصح بعدم ترك كريم يت على البشرة لأكثر من 12 دقيقة حتى لا يسبب تهيجًا للبشرة.

يصعب إزالة الشعر القصير، لذلك يكون تأثير الكريم أقوى إذا كان الشعر أطول.

فوائد كريم فيت لازالة الشعر

يستخدم كريم فيت لازالة الشعر لما له من الفوائد التالية

يقوم بإزالة الشعر في وقت قصير مقارنة بالطرق الأخرى التي تتطلب الكثير من الوقت والجهد.

يعمل على التخلص من الشعر دفعة واحدة دون الحاجة لتكرار هذه العملية أكثر من مرة.

يساعد على التخلص من الشعر من الجذور وهذا يبطئ نمو الشعر ويجعله أنعم من ذي قبل.

إنه يوفر الكثير من المال الذي كان يتم دفعه في مراكز التجميل.

يوفر الكثير من الجهد والوقت الذي كان يضيع في إجراءات إزالة الشعر السابقة.

لا يسبب اي ضرر للجلد ولا يسبب اي الم.

سعره رخيص وغير مكلف مقارنة بأنواع إزالة الشعر الأخرى.

يحتوي على مكونات طبيعية مما يجعله مناسب لجميع أنواع البشرة.

كما أنه يترك البشرة ناعمة.

عيوب كريم فيت لازالة الشعر

بالرغم من سهولة استخدام كريم يت لإزالة الشعر، إلا أنه يسبب بعض الأضرار، ومنها ما يلي

تغير في لون البشرة وملمسها

بسبب الاستخدام المتكرر لكريم يت، خاصة في المنطقة الحساسة والوجه والسند، يمكن أن يغير ذلك نسيج الجلد، بالإضافة إلى اسمرار تلك المنطقة.

الجلد المتشقق والمتهيج

أنواع كريمات إزالة الشعر تحتوي على مواد كيميائية تضر البشرة لأنها تسبب تهيجها.

كما أنه يسبب احمرار وتورم الجلد، بالإضافة إلى تشقق الجلد وجفافه، لذلك يجب أن يقتصر استخدام هذا الكريم على تجنب مخاطره.

تسبب الالتهابات

تعتبر منطقة البكيني من أكثر مناطق الجسم حساسية، لذا فإن استخدام كريم يت في تلك المنطقة يسبب التهابات وحروق.

لأنه يحتوي على مواد كيميائية خاصة الأنواع الرخيصة من هذا الكريم.

متسرع

يحتوي الجلد على مادة الكيراتين، وعند وضع الكريمات التي تحتوي على مركبات كيميائية على الجلد يتسبب في حدوث طفح جلدي.

رائحة كريهة

تسبب جميع كريمات إزالة الشعر رائحة كريهة بسبب تفاعل الكبريت.

على الرغم من أن هذا الكريم له رائحة عطرة إلا أنه يسبب الاختناق وضيق التنفس لمرضى الربو.

زيادة كثافة الشعر

بعد استخدام كريم يت، ستلاحظ نمو الشعر مرة أخرى خلال يومين أو خمسة أيام من استخدام هذا الكريم.

يبدو أيضًا سميكًا وخشنًا ولونه أسود غامق.

وخلال مغامرتي مع كريم فيت للقضاء على الشعر بعد الاستعمال لاماكن بأكملها لاحظت أن بشرتي اصبحت فريدة من نوعها وطرية، كما أن الكريم لم يؤدي الى سواد البشرة بل كنت اشعر أنه قام بتفتيح وجهي ، وفضلًا عن هذا لم أصادف أي حرق أو حكة بعد استعمال هذا الكريم.