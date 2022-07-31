تجربتي مع كريم كارو وايت ، لقد تسائل الكثير من الأفراد وخاصة الفتيات حول التعرف على تجربتي مع كريم كارو وايت ، إذ انه يستوجب على الجميع ممن يودون استخدام ذلك الكريم التعرف على الفوائد والاضرار التي قد تحدث نتيجة استخدام كريم كارو وايت التي سيتم الحصول عليها مقارنة بالأضرار الناتجة عن تناوله، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

مكونات كارو وايت كريم

كريم كارو وايت هو أحد الكريمات المستخدمة في تنعيم وتفتيح البشرة، ويتكون من العديد من المكونات الطبيعية والكيميائية

الهيدروكينون.

فيتامين هـ.

هيل دي جزر.

الميثيل.

بروبيل بارابين.

جلسيرين؛

إيزوبروبيل ميرستات.

كحول سيتريل.

حمض دهني.

زيوت معدنية؛

فازلين.

ما هي استخدامات Karo White cream

يستخدم كريم كارو وايت لتنعيم وتفتيح البشرة عن طريق تقشير طبقة الجلد الميت والسماح بنمو بشرة جديدة وأكثر نعومة وبياضاً بدلاً من ذلك. التهابات الجلد أو الحروق.

تجربتي مع كارو وايت كريم

تجربتي في استخدام كريم كارو وايت هي واحدة من أهم التجارب التي مررت بها أثناء محاولتي تفتيح لون بشرتي.

لأنني تعرضت للشمس لفترات طويلة، تغير لون جلد راحتي، وأصبح لونين أغمق من لون جسدي الطبيعي بدرجتين.

لقد بحثت على الإنترنت عن طريقة لتفتيح البشرة، وقرأت عن النتائج المذهلة لكريم Kaur White وقررت استخدامه.

بعد الاستمرار في استخدام الكريم لمدة 8 أيام، بدأت ألاحظ أن جلد راحتي قد بدأ في التقشر، وظهرت بشرة جديدة في مكانها، أفتح لونًا.

على مدى أسبوعين، تقشر كل الجلد القديم الداكن واستبدل ببشرة جديدة أفتح.

لم يكن لدي أي آثار جانبية نتيجة استخدام كريم Caro White أثناء استخدامه لأول مرة، لكنني حاولت استخدامه بعد عام من الاستخدام الأول، وعانيت من بعض أعراض الحساسية وتوقفت عن استخدامه على الفور.

فوائد كريم كارو وايت

هناك العديد من الفوائد التي يمكن الحصول عليها باستخدام كريم كارو وايت ومن هذه الفوائد

كريم كارو وايت يزيل كل البقع الجلدية ويجعل بشرة الجسم كله لون واحد.

ينعم البشرة ويجعلها تبدو مثل بشرة الأطفال.

يغذي البشرة ويزودها بالفيتامين E الذي تحتاجه.

يساعد على نمو خلايا الجلد الجديدة بسرعة بعد تقشير طبقة الجلد الميت، ويجعل الجلد الجديد أكثر صحة ونضارة.

الآثار الجانبية لكريم كارو وايت

في بعض الحالات، قد يعاني الأشخاص الذين يستخدمون كريم كارو وايت من بعض الأضرار والآثار الجانبية، ومن هذه الأضرار

التهاب الجلد وتحول اللون الأحمر.

الشعور بالتهيج الشديد في الجلد والرغبة في الحكة حتى ينزف.

ظهور بقع حمراء كبيرة على الجلد الذي وضع عليه الكريم.

تورم وانتفاخ الجلد.

إذا تم استخدام كريم كارو وايت لفترة طويلة، فقد يصاب الشخص الذي استخدمه بسرطان الجلد لأن الكريم يحتوي على كمية كبيرة من مادة الهيدروكينون الكيميائية المسببة للسرطان.

طريقة استخدام كريم كارو وايت

يستخدم كارو وايت كريم باتباع الخطوات التي سنذكرها في السطور التالية

نظف الجزء المراد دهنه كارو وايت كريم جيدا باستخدام الماء الدافئ فقط.

جفف المنطقة برفق باستخدام منشفة ناعمة.

ضعي الكريم على الجلد ثم دلكي البشرة بحركات دائرية.

اتركي الكريم على البشرة لمدة ساعتين ثم اغسليه بالماء الدافئ.

احرصي على عدم التعرض لأشعة الشمس أثناء وضع الكريم على الجلد.

مزيج كريم كارو وايت للوجه

يمكن تحضير خليط مصنوع من كريم كارو وايت والعديد من الكريمات الأخرى لتفتيح الوجه باتباع الخطوات التي سنذكرها في السطور التالية

ضعي 120 مل من كريم كارو وايت في وعاء بلاستيكي واسع.

أضف 100 مل من كريم سبوتلس و 100 مل من كريم بيتاديرم إلى الحاوية التي يوضع فيها كريم كارو وايت.

اخلطي الكريمات الثلاثة معًا باستخدام ملعقة خشبية حتى تمتزج تمامًا.

اغسلي الوجه بالماء الفاتر ثم جففيه جيداً.

ضعي طبقة رقيقة جدًا من خليط الكريمات الثلاثة على الوجه، ثم اغسليها بالماء الدافئ بعد ساعتين.

احرصي على عدم التعرض لأشعة الشمس أثناء وجود خليط الكريمات على الوجه.

الفرق بين كريم كارولايت وكريم كارو وايت

تم إطلاق كل من كريم كارو لايت وكريم كارو وايت من نفس الشركة، والفرق الوحيد بينهما هو أن كريم كارو لايت يحتوي على كمية كبيرة من المواد الكيميائية على عكس كريم كارو وايت، والمواد الكيميائية الموجودة في كريم كارو لايت تسببت في تلف الجلد. كثير من الناس الذين استخدموه دفعوا الشركة المنتجة لكلا النوعين من الكريم إلى تحسين مكونات كريم Caro-lite ثم إنتاجه مرة أخرى تحت اسم Caro-White Cream أي أن كريم Caro-White هو الأحدث، أفضل وأقل ضرر من كريم كارو لايت.

سعر كارو وايت كريم

يختلف سعر كريم كارو وايت حسب عملة البلد الذي يباع فيه، لكن الثابت أن سعر العبوة التي تحتوي على 300 مل منها تساوي 10 دولارات أمريكية، وسعر الكريم في كل منها يمكن حساب البلد بسهولة عن طريق تحويل العملة الأساسية للمنتج إلى عملة البلد الذي يريده الشخص.في شراء كريم، على سبيل المثال، سعر كريم في المملكة العربية السعودية بتحويل 10 دولارات إلى ريال سعودي هو 37 ريال سعودي. بالريال وما إلى ذلك مع باقي العملات.

كيف أعرف كريم كارو وايت الأصلي

يمكن تمييز كريم Caro White الأصلي عن التقليد بسهولة من خلال التأكد من وجود العلامة المائية على عبوة الكريم، ويمكن أيضًا مسح الباركود الموجود على ظهر عبوة الكريم، ثم تظهر حقيقة الكريم. فوراً سواء كان أصلياً أم مقلداً، ونحذر من الحرص على أن يكون الكريم الذي سيتم استخدامه هو كريم كارو وايت الأصلي لأن استخدام الكريم المقلد يمكن أن يؤدي إلى حروق جلدية قد تسبب تشوه الجلد الذي يصعب علاجه.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على تجربتي مع كريم كارو وايت ، و كيف أعرف كريم كارو وايت الأصلي ، و الفرق بين كريم كارولايت وكريم كارو وايت ، فوائد كريم كارو وايت ، و طريقة استخدام كريم كارو وايت ، و الآثار الجانبية لكريم كارو وايت .