تجربتي مع كيس الحمل الفارغ ،بدأت تجربتي مع كيس الحمل الفارغ بعد تأخر قدوم الدورةالشهرية وظهور بعض اعراض الحمل مثل الدوخة والإرهاق وبعض الاعراض الأخرى وهذا ما دفعني إلى القيام بفحص الحمل والذي أعطاني نتيجة إيجابية علما أنه بعد ذلك ذهبت إلى طبيبي الخاص للتحقق من صحة الجنين وفور قيام الطبيب بالسونار اكتشف أن الكيس الجنيني فارغ ولا يوجد به جنين.

تجربتي مع كيس الحمل الفارغ

تجارب كيس الحمل العديدة الفارغة، سأقدم لكم بعضًا منها في النقاط التالية

التجربة الاولى

تشرح إحدى النساء تجربتها مع كيس الحمل الفارغ. تقول “منذ عام مضى تزوجت ولم أحمل خلال هذه الفترة، لذلك قررت أن أذهب إلى الطبيب الذي فحصني وأخبرني أنه لا توجد أسباب تمنعني من الحمل”.

وصف الطبيب بعض الأدوية والستيرويدات، وبعد استمرارها لمدة 40 يومًا، أجريت اختبار حمل منزلي ووجدت أني حامل.

بعد أسبوع من إجراء الاختبار، شعرت بألم شديد لا يطاق مع نزيف حاد. ذهبت بسرعة إلى الطبيب المعالج وفحصتني باستخدام الموجات فوق الصوتية، واتضح أن لدي كيسًا ليس به جنين، أي كيس حمل فارغ.

أخبرتني أنني بحاجة إلى عملية للتخلص من بقايا الدم والكيس الفارغ، لذلك قمت بالفعل بإجراء العملية وتنظيف الرحم، وغادرت المستشفى في نفس يوم العملية، حيث كانت العملية بسيطة. و سهل.

بعد تجربتي مع كيس الحمل الفارغ، أنصح جميع النساء بالتأكد من الحمل، خاصة في بداية حدوثه، يجب أن يذهبن إلى الطبيب لإجراء الموجات فوق الصوتية والتأكد من أن الحمل سليم وكيس الحمل ليس فارغا.

حاول مرة أخرى

تخبرنا سيدة أنها كانت حاملاً في الأسبوع السادس تقريبًا وأثناء متابعة الطبيب أخبرني أن كيس الحمل فارغًا.

حدد الطبيب موعدًا آخر للعودة إلى المستشفى بعد حوالي أسبوعين للتأكد مما إذا كان الحمل حقيقيًا أم أن كيس الحمل فارغ، وذلك من خلال الفحص بالموجات فوق الصوتية.

تقول إنني أمضيت أسبوعين في الفراش على ظهري وأنا أقرأ باستمرار الرقية الشرعية وبعض سور القرآن الكريم.

في الحقيقة، بعد أسبوعين ذهبت إلى الطبيب وبعد الفحص تفاجأت بأنني حامل وأن كيس الحمل يحتوي على جنين ولم يكن فارغًا حتى سمعت بنفسي دقات قلب الجنين.

في نهاية التجربة، وبعد تجربتي مع كيس الحمل الفارغ، أود أن أوضح لجميع النساء الحوامل، خاصة في بداية عملية الحمل، أنه يجب عليهن الذهاب إلى أطباء موثوقين والحصول على الموجات فوق الصوتية.

ما هو كيس الحمل الفارغ

ويسمى أيضًا الحمل الكاذب، ويحدث التعرض لكيس الحمل الفارغ عندما تنغرس البويضة الملقحة داخل الرحم، لكن الجنين لا ينمو.

أسباب وجود كيس حمل فارغ

بعد تجربتي مع كيس الحمل الفارغ، لاحظت أن أسباب حدوثه تختلف من امرأة إلى أخرى، ولكن يمكن ذكر الأسباب الأكثر شيوعًا وانتشارًا في بعض النقاط التالية

التعرض لعدوى بكتيرية أو فطرية.

أمراض الغدد الصماء.

التعرض لأمراض المناعة الذاتية، وخاصة أمراض المناعة الذاتية.

وجود مشاكل واضطرابات في الكروموسومات.

انقسام الخلايا غير الطبيعي.

عوامل وراثية تؤثر بشكل كبير على الحمل وقد تسبب الحمل الكاذب.

يؤدي انخفاض مستويات الحيوانات المنوية وعدم قدرتها على تخصيب البويضة جيدًا إلى إفراغ كيس الحمل.

أعراض كيس الحمل الفارغ

تشعر النساء عندما يكون لديهن كيس حمل فارغ، بعض الأعراض هي

– تقلصات وآلام في البطن، بالإضافة إلى الانتفاخ.

ألم في الثدي.

نزيف مهبلي

آلام أسفل الظهر

استفراغ و غثيان.

تقلبات واضطرابات في المزاج.

اختفاء أعراض الحمل الطبيعي.

هل مشكلة الحمل بدون جنين أو كيس فارغ تتكرر

تؤكد الدراسات التي تم إجراؤها أن عملية الحمل مع الكيس الفارغ تحدث على الأرجح مرة واحدة للعديد من النساء، ويمكن أن يحدث الحمل بعد ذلك بشكل طبيعي وطبيعي دون التعرض لأية مشاكل.

هل كيس الحمل لا ينمو فيه الجنين

الجواب على هذا السؤال بالإيجاب. نعم، ينمو الكيس حتى لو كان خاليًا من الجنين، ويحدث هذا عندما يتوقف نمو الجنين وتطوره في بداية الحمل وبداياته ؛ لأن الجنين قد يموت، ويمكن أن يحدث هذا في معظم الأوقات وقبل المرأة. تعلم أنها أصبحت حاملاً.

كيفية التخلص من كيس الحمل الفارغ

هناك أكثر من طريقة يمكن اللجوء إليها للتخلص من كيس الحمل الفارغ من الجنين وهي

تناول الأدوية التي يصفها الطبيب في مثل هذه الحالات، مثل الميسوبروستول الذي يتم تناوله عن طريق الفم، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأدوية التي يمكن غرسها في المهبل، وكذلك بعض الأدوية المسكنة لتقليل آلام البطن.

انتظري حتى تحدث عملية الإجهاض بشكل طبيعي، وذلك باتباع بعض التعليمات التي يحددها الطبيب، ولكن قد تطول فترة الانتظار لعدة أسابيع.

إجراء جراحي يسمى الكشط أو الكشط حيث يتم تنظيف الرحم من كل من الدم وبقايا الكيسات.

ممارسة بعض أنواع التمارين التي من شأنها تسهيل الإجهاض وكذلك التنزه.

الاختبارات التي يجب إجراؤها لتجنب كيس الحمل الفارغ

هناك بعض الاختبارات التي يمكن إجراؤها والتي قد تساعد في تقليل معدلات الحمل بكيس خالي من الجنين. يحدد الطبيب هذه الفحوصات وهي كالتالي

إجراء فحص هرموني هذا الاختبار للسيدات وقد تم إجراؤه للتعرف على بعض المشاكل في البويضة وعلاجها وتحسين جودتها.

الاختبارات الجينية قبل الزرع يتم إجراء هذا الاختبار لفحص الأجنة قبل زرعها داخل رحم المرأة والتأكد من سلامتها وملاءمتها لعملية الزرع، وكذلك للتأكد من عدم حدوث حمل كاذب.

اختبارات السائل المنوي للذكور الغرض من هذا الاختبار هو تحديد جودة الحيوانات المنوية وصحتها، للتأكد من خلوها من أي تشوهات أو عيوب قد تؤدي إلى إفراغ كيس الحمل.

تعود عملية الوقاية إلى تحديد السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى الحمل في كيس فارغ ويتم مناقشتها مع الطبيب المعالج حتى يمكن تجنبه.

أهم النصائح للحوامل

بالرغم من ندرة حدوث الحمل الكيس الفارغ، وكذلك عدم القدرة على منعه في حالات حدوثه، إلا أن هناك بعض النصائح والإجراءات التي يجب على المرأة الانتباه لها وتطبيقها لإتمام عملية الحمل بشكل صحيح، وهي

أوقف جميع وسائل منع الحمل التي تستخدمها المرأة قبل فترة طويلة من قرارها بالحمل.

تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على حمض الفوليك حتى لا يواجه الجنين داخل الرحم بعض المشاكل.

حافظ على مستويات الوزن الطبيعي.

تحصلي على علاقة حميمة في الأوقات التي يتوقع فيها الطبيب حدوث الحمل.

اتبعي بعض أنواع الحميات الصحية المناسبة للحامل وذلك لتجنب أي مشاكل غذائية قد تؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض.

فحص المهبل للتأكد من عدم جفافه.

فحص مستويات فيتامين د في الجسم والتأكد من أنها عالية بنسب مناسبة للأم الحامل. في حالة وجود نقص يجب معالجة النقص من خلال بعض البدائل التي تعمل على موازنة ذلك النقص

تجنب تمامًا الأطعمة غير المطهية جيدًا.

إذا كانت المرأة من بين النساء المدخنات أو يشربن الكحول، فيجب الإقلاع عن كليهما تمامًا.

يضم الحمل بكيس بدون جنين على علامات تتوافق تماما مع علامات الحمل الطبيعي مما يجعل مجموعة كبيرة من النساء في شك في ما يقوله الطبيب بسبب ظهور جميع أعراض الحمل عليها وخلال تجربتي مع كيس الحمل الفارغ تعرضت للعديد من الأعراض والتي تشمل القيء و الغثيان و التقلبات المزاجية الحادة.