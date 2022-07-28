تجربتي مع لسان البحر ،أنا بطبعي انسان يريد أن يغامر في كل جديد وعجيب، وفي يوم من الأيام سمعت عن لسان البحر من اعز أصدقائي، استغربت لوهلة من الاسم فهو جديد على مسامعي، ولقد علمني صديقي اخبار عديدة عن لسان البحر لكنني قررت أن أبحث بحسب خبرتي عنه عندما بحثت عن لسان البحر وجدت أنه ليس ليس من النباتات او الأعشاب بل هو عظام حبار خاصة من جنس Sepia.

تجربتي مع لسان البحر

تقول إحدى السيدات إن تجربتي مع لسان البحر بدأت عندما كانت تعاني من السمنة، لذلك لجأت إلى العديد من الأطباء للتخلص من السمنة وخاصة السمنة السفلية البطنية التي كانت تسبب لها إحراج دائم.

في إحدى المرات نصحها أحد الأطباء بتجربة اللسان المطحون الشبيه بالمسحوق ووضعه بملعقة من زيت الزنجبيل ودلكه على منطقة أسفل البطن مرتين في اليوم، واستمرت على هذا الوضع لعدة أسابيع مع ممارسة الرياضة. وأكدت السيدة أنها تمكنت بالفعل من التخلص من سمنة أسفل البطن.

وتقول امرأة أخرى إنها كانت تعاني من سواد وجفاف البشرة، وذهبت إلى الصيدلية لاستشارته في هذا الأمر. نصحها باستخدام لسان البحر المطحون مع الغليسيرين أو ملعقتين من العسل، ثم وضعه على الجلد على شكل قناع.

بعد استخدامه أكثر من مرة أكدت السيدة أنها أعطت البشرة الكثير من الفوائد، وهي أنه تخلص من حب الشباب والحروق وآثار الكلف والنمش، بالإضافة إلى خلطة لسان البحر والعسل. ساعدتها في التخلص من الخطوط البيضاء التي ظهرت على جسدها بسبب الحمل.

يقول أحد الرجال إن تجربتي مع لسان البحر بدأت عندما كان يعاني من الصلع، أي أنه استخدم بعض الزيوت مع مسحوق لسان البحر لعمل قناع ووضعه على شعره، أي أن هذا المزيج ساعد بشكل ملحوظ يثخن شعره.

كما أكد أن الجمع بين مسحوق لسان البحر والشامبو يزيد من نعومة الشعر ويجعله يبدو أفضل، كما ساعدته هذه التجربة في التخلص من حالات الشيب الوراثي أو المبكر.

القيمة الغذائية لسان البحر

يحتوي لسان البحر على الكثير من العناصر والمعادن المفيدة لصحة الجسم، أي أنه يحتوي على كمية من الكالسيوم تعادل 85٪.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي لسان البحر على كمية من المغنيسيوم والبوتاسيوم، وبالتالي يحتوي على العديد من العناصر الأخرى، وهي النحاس والباريوم والزنك والنيو والسيليكون والكيتين والكربونات.

فوائد لسان البحر

كما ذكرنا سابقًا، يحتوي لسان البحر على مجموعة من المعادن المختلفة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، ولهذا السبب فإن لسان البحر العديد من الفوائد المختلفة، والتي تتمثل فيما يلي

يلعب لسان البحر دور في تخلف الكلف والبهاق والنمش المفرط بمعدل غير طبيعي.

إذا أضفنا اللبن إلى لسان البحر أثناء الأكل فإنه يزيد من صلابة الجسم ويقوي مفاصله.

يذكر في تجربتي مع لسان البحر أنه يقضي على السمنة من أجل الحصول على جسم سليم.

يحتوي على مادة تشبه الحبار تحتوي على الكالسيوم، لذا فهي تستخدم لتفتيح المناطق الداكنة من الجلد أو الجسم بشكل عام.

يوجد الحديد والزنك في لسان البحر ولذلك يلعبان دورهما في زيادة المعادن داخل جسم الإنسان وبالتالي التخلص من مشكلة فقر الدم.

يمكن استخدام لسان البحر لتبييض الأسنان والتخلص من الاصفرار الناتج عن التدخين أو عند الإفراط في تناول المشروبات الكحولية مما يؤثر سلباً على مظهر الأسنان.

لسان البحر دور في التخلص من تكاليف الحمل والحبوب وآثار الحروق.

يدخل لسان البحر في العديد من الخلطات العلاجية والطبية التي تساعد في التغلب على العديد من مشاكل الجلد مثل البهاق الوراثي والصدفية.

يستخدم لسان البحر لعلاج العديد من المشاكل الجنسية التي يعاني منها الرجال، وذلك بعمل مزيج من لسان البحر والحلبة المطحونة وخلطها جيداً ثم وضعها في مكان دافئ وتركها لمدة 10 أيام على الأقل ثم يقوم الرجل بوضعها. في منطقة الأعضاء التناسلية، سيتخلص بالفعل من أي مشكلة كانت لديه في الماضي.

يساعد لسان البحر في الحصول على ثديين كبيرين.

وصفات طبية لللسان

هناك عدة وصفات لسان البحر يمكننا من خلالها الحصول على بشرة ناعمة، وهذه الوصفات كالتالي

1_ قناع لسان البحر والعسل

عن طريق خلط كمية متساوية من العسل مع لسان البحر، يمكنك الحصول على قناع يستخدم لتنقية وترطيب الجسم من أي بقع داكنة، كما أنه يستخدم لعلاج التشققات.

2_ قناع لسان البحر والزنجبيل

عن طريق خلط مسحوق لسان البحر مع الزنجبيل، يمكننا الحصول على خليط كريمي يوضع على الجسم لنحته، خاصة للأجسام الرياضية، من أجل الحصول على قوام رشيق.

3_ قناع لسان البحر والشوفان

يمكن خلط ملعقة كبيرة من الشوفان مع كمية جيدة من خمور البحر وماء الورد، ثم وضعها على الوجه أو الأماكن المترهلة.

4_ قناع لسان البحر والجلسرين

يمكنك إضافة مسحوق لسان البحر مع ملعقتين من الجلسرين أو أي نوع آخر من المرطبات الخاصة بك، لكن ننصحك باستخدام هذا المرطب لأنه الأفضل. نتيجة مرغوبة.

استخدامات لسان البحر لتقوية الشعر

بعد أن ناقشنا معكم في السابق تجربتي مع لسان البحر والمكونات التي يحتويها، والآن علينا أن نقدم لكم بعض استخداماته لتقوية بصيلات الشعر من خلال تقديمه بمجموعة من الوصفات الطبيعية وهي

بودرة لسان البحر بزيت اللوز وزيت الزيتون مع شامبو لفرد الشعر، تساعدك على التخلص من مشاكل الشعر المختلفة مثل التقصف والتجعد، وبالتالي الحصول على شعر طويل وصحي.

مسحوق لسان البحر بزيت الزيتون ووضعه على الشعر يساعد على زيادة كثافته ولمعانه.

من الممكن استخدام لسان البحر مع الكريم المناسب لشعرك من اجل الحصول على شعر لامع ومميز.

يساعد لسان البحر في القضاء على الشعر الأبيض.

يساعد استخدام لسان البحر على زيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم وبالتالي تنشيط الدورة الدموية وتخليص فروة الرأس من القشرة.

يلعب لسان البحر دورًا في تنعيم وتنعيم الشعر الخشن، كما أن استخدامه المتكرر يساعد في مقاومة التجعد وتقسيم الأطراف والسقوط.

ضرر لسان البحر

أثبتت الدراسات العلمية أن لسان البحر ليس له أي ضرر إطلاقاً، خاصة في الوقت الحاضر، وما تم نشره عن فوائده العديدة، وقد أثبتت الدراسات أن له فوائد عديدة، كما أنه من الأشياء التي تم نشرها. التي نستخدمها بشكل يومي فلا داعي للقلق بشأن لسان البحر.

زبد البحر هو علامة طبيعية تحدث للبحار، وهو عبارة عن مكونات طافية على سطح المحيط يتميز باللون أبيض، كما توجد كثيرة ومتواجدة على الشواطئ. ومن أكثر الاماكن المشهورة والمعروفة بوجود هذه الظاهرة على شواطئها ساحل يامبا في ولاية نيوساوث ويلز والتي تقع في جنوب غرب أستراليا