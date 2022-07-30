تجربتي مع لصقة الظهر للحمل ،هي تجربة شابة جميلة كانت تعاني من تأخر الإنجاب بعد مرور فترة طويلة من الزمن على زواجها وبعد أن قامت بزيارة مجموعة كبيرة من الطبيبات والأطباء، قد نصحتها إحدى زميلاتها باستعمال لصقة الظهر للحمل حيث أن هذه اللصقة تعمل على ارتفاع فرصة حدوث الحمل بسبب أنها تحتوي على مجموعة من المكونات الضرورية التي تعمل على تقوية الرحم .

رقعة الظهر وأهميتها

تعتبر رقعة الظهر من أفضل الأدوات الطبية التي تستخدم لتقليل آلام الظهر بشكل كبير وخاصة الآلام التي تصيب الشخص في الظهر والكتف والتي تتكون من مواد متنوعة تعمل على تخفيف الآلام.

وتتكون هذه الرقعة من مجموعة متنوعة من الزيوت المهمة، منها زيت الفلفل الحار، بالإضافة إلى الكافور، بالإضافة إلى مجموعة مهمة من العناصر الكيميائية، والتي تعمل على امتصاص هذه المواد بسرعة بسهولة، وبالتالي القضاء على الشعور بالألم بسرعة، والشعور تحسن كبير.

المواد التي تتكون منها اللاصقة تخترق الجسم بسرعة كبيرة، ومن ثم ترخي عضلات الجسم، وتساهم في تنشيط الدورة الدموية بشكل كبير في المناطق المصابة من الجسم.

يبدأ تأثير هذه اللصقة بعد وضعها على المنطقة المصابة من الظهر، وذلك بتدفئة عضلات الظهر، ومن ثم تقليل الشعور بالألم بشكل ملحوظ، ويتم إزالتها بعد ثلاثة أيام من وضعها.

وللعلم يمكن استخدام رقعة الظهر في أماكن مختلفة غير الظهر مثل الكتف على سبيل المثال، كما أنها تستخدم لتقليل الألم الذي يصيب الفقرات القطنية.

مكونات التصحيح الخلفي

يتم تضمين مجموعة كبيرة من المواد الضرورية في تركيب الرقعة الخلفية، وهنا بعض من هذه المواد

يدوكائين

يعتبر الليدوكائين من أهم المواد المستخدمة في التخدير الموضعي، حيث أنه يقلل بشكل فعال من الألم والالتهابات، ويساعد في تخفيف الحكة الشديدة، ويقلل من الآلام الشديدة الناتجة عن حروق الشمس، بالإضافة إلى العديد من مشاكل الجلد. آخر.

كبخاخات

يعتبر الكابسيسين من أهم العوامل الفعالة التي تقلل من الشعور بألم المفاصل والعضلات وخاصة في تخفيف التهاب المفاصل وأعصاب المفاصل، وهو ليس سوى مادة مستخلصة من الفلفل الحار.

الساليسيلات

تستخدم الساليسيلات موضعياً، حيث تقضي بشكل دائم على آلام العضلات، والعديد من الأشياء الأخرى إلى جانب ذلك، مثل الحد من آلام عرق النسا، والألم المصاحب لتمزق الأربطة والكدمات، وتساعد في القضاء على الروماتيزم، حيث يتم الحصول عليها من خلال اشتقاق الساليسيليك، حيث إنه أحد تلك المشتقات.

المنثول

يحتوي المنثول على العديد من العناصر الضرورية، على سبيل المثال مضادات الأكسدة، كما أنه يساهم بشكل كبير في تخفيف الالتهابات، وهو من أهم الزيوت التي يتم الحصول عليها عن طريق النعناع.

كافور

الكافور مادة شمعية تساهم في عملية التسكين وتقلل من حدة الألم الذي يشعر به الشخص. كما يتم استخراجه من نبات الكافور.

يستخدم التصحيح الخلفي

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى استخدام الرقعة الخلفية لأسباب عديدة، وإليك بعض هذه الأسباب على النحو التالي

عند القيام بجهد كبير أو ممارسة الرياضة بعنف، أو النوم في وضع خاطئ أو الجلوس بطريقة خاطئة، أو حركات خاطئة، كل هذا يسبب التهابات العضلات والغضاريف، وبالتالي يتم استخدام رقعة الظهر لعلاج هذه الالتهابات، في بالإضافة إلى تخفيف الآلام التي تصيبه كما أنه يزيد من سرعة الشفاء من هذه الالتهابات ويقضي عليها نهائياً.

تستخدم رقعة الظهر أيضًا للأشخاص الذين يعانون من آلام الكتف، ولتقليل الآلام الشديدة في أسفل الظهر، والتي تشعر بها معظم النساء أثناء الدورة الشهرية.

فوائد رقعة الظهر للحمل

من الضروري معرفة أهم الفوائد التي تعود على الشخص من استخدام رقعة الظهر، والتي تعلمتها خلال تجربتي مع لصقة الظهر للحمل، وهذه الفوائد هي كما يلي

تحفز رقعة الظهر بشكل فعال الدورة الدموية في الفقرات القطنية، مما يساعد على التخلص من الرطوبة في منطقة الرحم، وقد عُرف منذ العصور القديمة بعلاج مشكلة تأخر الحمل بشكل كبير.

من أجل القضاء تمامًا على آثار الدورة الشهرية وتنظيف الرحم تمامًا، يتم وضع هذه الرقعة في أسفل الظهر بعد انتهاء الدورة الشهرية، بحيث تكون فرصة الحمل أكبر.

يقول بعض الأطباء أنه لا ينبغي استخدام هذه اللصقة أبدًا بعد الحمل، ويجب استخدامها فقط عندما ترغبين في الحمل.

حيث ينتج عن هذا التصحيح العديد من المشاكل والمضاعفات الخطيرة من استخدامه، وذلك لاحتوائه على مادة تسمى ديكلوفيناك، وهي من أشهر المواد المسكنة التي يجب على المرأة الحامل عدم تناولها، حيث يمكن أن تؤدي إلى إجهاض الجنين. .

كيفية استخدام رقعة الظهر

هناك عدد من الخطوات البسيطة التي يجب مراعاتها من أجل استخدام هذا التصحيح بشكل صحيح، بالإضافة إلى بعض الإرشادات، وهي كالتالي

في البداية، يجب تنظيف المنطقة المؤلمة جيدًا، ثم تجفيفها جيدًا.

ثم يتم إزالة الغطاء الخارجي الذي يوضع على الرقعة الخلفية، ثم يوضع على المكان الذي يوجد فيه الألم، ويجب مراعاة أن التصحيح خالٍ من أي فراغات هوائية حوله، ومنتشر بشكل جيد.

تتم إزالة هذا اللصقة بعد ثلاثة أيام من تطبيقه، ولكن في حالة عدم شعورك بتحسن ولم يزيل الألم يتم وضع لصقة أخرى مكانها.

عند إزالة اللصقة، يجب إزالتها برفق شديد، ثم غسل المنطقة بالماء والصابون جيدًا، ثم تجفيفها جيدًا.

إذا كان الألم في منطقة كبيرة، يفضل وضع بقعتين في نفس الموضع.

عند إزالة الرقعة، تُغمس إحدى أعواد تنظيف الأذن في زيت الأطفال، ثم تُمرر فوق طرف الرقعة، مما يساهم في سرعة إزالتها.

نستطيع القول أن لصقة الظهر هي من ابرز الأدوات الطبية التي تتكون من العديد من المحتويات المتنوعة والتي تساهم في التخفيف من الاوجاع بصورة كبيرة وخاصة هذا الوجع الذي يحدث في مكان الكتف والظهر تكون هذه اللصقة تحتوي على العديد من الزيوت مثل زيت الفلفل الحار والكافور وعلى العديد من العناصر الكيميائية.