تجربتي مع لف البطن بالنايلون ،يعاني مجموعة كبيرة من الناس من دهون البطن القوية بالرغم من ممارسة الرياضة بانتظام وإحدى الوسائل المنزلية التي انتشرت في الأوقات الاخيرة هي لف البطن بالنايلون لتخفيف الوزن، ممّا يعمل على ارتفاع كميةالتعرق والقضاء على السموم وبالتالي انقاص الوزن ويقوم بعض الناس من عارضات الأزياء، ولاعبي كمال الأجسام، والأشخاص الرياضيين بلف البطن بالنايلون للتنحيف.

تجربتي مع التفاف البطن النايلون

كنت أعاني من تراكم الدهون وتحديداً في منطقة البطن وهذا طبعاً لأسباب مختلفة على سبيل المثال تناول الأطعمة الجاهزة وعدم الحركة كثيراً، لذلك كان لدي الكرش وقد انزعجت كثيراً من تناوله. مظهر خارجي.

وفي يوم من الأيام قررت التخلص منه نهائياً، ففكرت في كل الطرق مثل الرياضة ومارست الجري فعلاً، لكن بعد فترة وجيزة توقفت ولم أستمر وكانت النتائج ضعيفة للغاية.

ثم تناولت أدوية للتخسيس وشربت مشروبات تساعد على حرق الدهون، لكن كل هذا كان له تأثير ضعيف، بالإضافة إلى تعبت بعض أجزاء جسدي من هذه المشروبات والأدوية.

ذات يوم تحدث معي صديق واقترح أن أغلف بطني بالنايلون، فهذه الطريقة تساعد على زيادة التعرق والتخلص من الكرش تمامًا.

لقد كنت متحمسًا جدًا للفكرة وفعلت ذلك على الفور، وبعد حوالي شهر لاحظت أن الكرش قد اختفى تدريجياً، وبهذا شرحت تجربتي مع التفاف النايلون بالتفصيل.

هل لف البطن بالنايلون يساعد على إنقاص الوزن

نعم، فلف البطن بالنايلون يساعد على زيادة درجة حرارة الجسم وزيادة التعرق، لذلك ستحرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية، كما أنه يساعد على فقدان كمية كبيرة من الماء في منطقة البطن.

لكن مع استخدام هذه الطريقة لابد من بذل أي جهد، لأن فقدان الماء من أي منطقة من الجسم لا يعني فقدان الدهون، سيعود الجسم إلى حالته الطبيعية عند شرب الماء مرة أخرى، لذا بجانب هذه الفكرة أنت يجب البدء في ممارسة الرياضة للتخلص من الدهون.

فوائد لف البطن بالنايلون

هذه الطريقة لها فوائد كبيرة على الجسم، حيث تساعد في التخلص من الوزن الزائد، وذلك على النحو التالي

1. فقدان الوزن

قد تتمكن من إنقاص الوزن بشكل مؤقت فقط، لأن هذه الطريقة تساعد على إنقاص الوزن عن طريق التعرق وفقدان الماء من الجسم، لذلك عند شرب الماء يعود كما هو.

2. الحد من السيلوليت

قد يساعد لف النايلون على الجسم في تقليل السيلوليت وترطيب الجسم، ولكن يجب استخدام بعض الكريمات والمرطبات ويجب تناول الماء بكميات كبيرة.

3. إزالة السموم

تغليف الجسم بالنايلون يساعد على التخلص من السموم، كما أنه يساعد على تنظيف الكلى والكبد من هذه السموم، لكن هذا غير مثبت علميًا.

لكن من المعروف أنه عند لف الجسم تخرج السموم منه عن طريق التعرق وخروج الماء من الجسم، ويتم ذلك باستخدام كريمات معينة لتدفئة الجسم.

كما أنه يساعد على استعادة نضارة البشرة وترطيبها.

عيوب تغليف البطن بالنايلون

هناك العديد من الأضرار المصاحبة لعملية تغليف البطن بالنايلون، وهي كالتالي

1. الجفاف

لأن البطن ملفوفة بالنايلون يحدث تعرق شديد وهذا أمر خطير للغاية. قد تساعد هذه العملية في حبس العرق داخل النايلون وقد تؤدي إلى زيادة كبيرة في درجة حرارة الجسم.

كما قد يؤدي إلى الجفاف نتيجة فقدان كميات كبيرة من الماء وبالتالي سيقلل من انتقال كميات كافية من الأكسجين إلى خلايا الجسم، وهذا يسبب الدوار والصداع والتعب المستمر، وقد يؤدي إلى الإغماء.

2. تعريض الجسم لمواد خطرة

النايلون مادة خطرة. وهي مصنوعة من كلوريد البوليفينيل. هذه المادة لها آثار جانبية على الكلى والطحال والكبد والعظام.

كما يعلم الجميع فهو مادة مسرطنة.

3. انخفاض الرغبة الجنسية

قد يؤدي تدحرج البطن بهذه الطريقة إلى الضغط الشديد على الأعضاء الداخلية للجسم، لذلك يعتقد بعض الأطباء أن هذا سيقلل من الرغبة الجنسية في كثير من الأحيان.

4. فقدان الوزن الزائد مؤقتًا

قد تفقد الوزن الزائد باتباع هذه الطريقة، ولكن لفترة قصيرة. عندما تشرب الماء مرة أخرى، سيعود الوزن إلى ما كان عليه من قبل، وهذا قد يسبب الإحباط لدى البعض.

5. مرض الزهايمر

هناك أنواع من النايلون تحتوي على الألومنيوم، وهذه المادة قد تزيد من فرصة الإصابة بمرض الزهايمر.

6. مشاكل في المعدة

لف البطن بالنايلون قد يؤثر بشكل كبير على الجهاز الهضمي والمعدة، وقد يسبب الإسهال والقيء بنسبة كبيرة.

7. تأثير سلبي على خطط فقدان الوزن

قد تلاحظ فقدان الوزن من خلال هذه الطريقة، لكن هذه ليست حقيقة لأن الدهون بقيت كما هي، لذلك قد يكون هناك خلل في قراءة الوزن وقد يؤثر عليك بشكل سلبي.

يساهم لف البطن بالنايلون في فقدان الماء من أماكن البطن، والذي يُحدث بعض الاختلافات في شكل الجسد لبعض الوقت ولكن يعد الوزن الذي تمت فقدانه بسبب لف البطن بالنايلون عائدًا إلى فقدان الماء وليس الدهون، والذي سرعان ما يعود إلى وضعه الاعتيادي عند شرب الماء بكثرة.