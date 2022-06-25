تجربتي مع لوشن تيتان Titan لعلاج تساقط الشعر

تجربتي مع Titan lotion، Titan lotion يحتوي على العديد من المكونات والعناصر التي تساعد في التعامل مع مشكلة تساقط الشعر التي يعاني منها الكثير من الرجال والنساء وتؤثر سلباً على حالتهم النفسية، حيث ينصح به العديد من الأطباء المتخصصين للتخلص من الشعر. المشاكل التي يصعب علاجها، وفي سياق الحديث عن تساقط الشعر اهتم بتسليط الضوء على تجربتي مع Titan lotion، مع توضيح موانع استعمال هذا المستحضر.

ما هُو تايتان لوشن

تيتان لوشن هُو مستخلص من مجموعة من المكونات الطبيعية والكيميائية التي تلعب دورًا مميزًا في القضاء السريع على تساقط الشعر وتساقط الشعر الذي يصعب أحيانًا علاجه، خاصة أنه يحتوي على البانثينول الذي يمنح الشعر حيوية وترطيبًا. من الضروري، والجدير بالذكر أن هذا المستحضر يلعب دورًا مميزًا في تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس، مما يزيل القشرة والهشاشة.

تجربتي مع Titan lotion

لجأت الكثير من النساء والفتيات إلى تيتان لوشن للتخلص من مشاكل الشعر المزعجة وتتجلى هذه التجارب في الآتي

أكدت سيدة أنها تعاني من تساقط الشعر منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد الحمل والولادة، ونصحها أحد أقاربها باستخدام مستحضر Titan الذي يعالج تساقط الشعر بعد شهر واحد.

أبلغت فتاة أخرى عن معاناتها من كسور شديدة في الأطراف، لكن استخدام مستحضر Titan ساعدها في التعامل مع هذه المشكلة والعديد من الأمراض الأخرى.

أكد رجل يبلغ من العمر 30 عامًا كان يعاني من تراكَمْ القشرة في أجزاء مختلفة من فروة رأسه أن هذا المستحضر ساعده في التعامل مع مشكلة قشرة الرأس وتطور بصيلات شعر جديدة.

يستخدم لوشن تيتان

تيتان لوشن هُو أحد المنتجات التي يستخدمها الكثير من النساء والرجال وأسباب استخدام هذا المستحضر هِيْ كالتالي

يساعد في القضاء على مشكلة تساقط الشعر بشكل دائم وسريع.

يعتبر من أفضل العلاجات التي يمكن اللجوء إليها للقضاء على تقصف الشعر ونهايته الممزقة.

يلعب دورًا حيويًا في تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس ومن ثم في علاج مشكلة قشرة الرأس بشكل دائم.

يساعد على تقوية جميع بصيلات الشعر ومن ثم التخلص من مشكلة الضعف وتساقط الشعر التي يصعب التخلص منها.

يعمل على تغذية بصيلات الشعر بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها مما يساهم في تقويتها.

يعطي الشعر مظهراً خاصاً ومختلفاً خاصة أنه يعالج مشكلة الشعر الجاف مما يزيد من خشونته.

كيفية استخدام Titan lotion لمنع تساقط الشعر

يجب على المرأة أو الفتاة التي تريد استخدام مستحضر Titan للتحكَمْ في تساقط الشعر اتباع مجموعة من الخطوات

غسل الشعر بكَمْيات كافية من الماء والشامبو بما يتناسب مع طبيعة الشعر.

جففي شعرك جيدًا ثم أضيفي ما يكفي من هذا المستحضر لشعرك.

تدليك جميع بصيلات الشعر بهذا المستحضر، مع ضرورة الوصول إلى فروة الرأس.

اتركي هذا المستحضر في بصيلات الشعر لمدة خمس ساعات على الأقل.

يمكن وضع هذا المستحضر مرة أو مرتين على الشعر خلال النهار للحصول على نتيجة سريعة.

موانع استخدام لوشن تيتان لعلاج تساقط الشعر

على الرغم من الأهمية الكبيرة لهذا المستحضر، إلا أنه ممنوع في كثير من الأحيان، وكل هذه الحالات تتضح كالآتي

يحظر استخدامه من قبل جميع المرضى الذين يعانون من الحساسية تجاه أي من مكوناته.

هُو بطلان في الأشخاص الذين يعانون من تهِيْج شديد في فروة الرأس.

يمنع منعا باتا الاستخدام الداخلي لبصيلات الشعر، خاصة لأنها يمكن أن تسبب العديد من المشاكل الخطيرة.

ممنوع للأشخاص الذين يعانون من احمرار فروة الرأس المفرط.

لا تضع هذا المستحضر على العينين خاصة أنه يؤدي إلى حساسية العين وبالتالي احتمالية فقدان البصر.

كيفية تخزين Titan lotion

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها عند الحفاظ على هذا المستحضر من تايتان، وكل هذه الشروط واضحة كالآتي

يحفظ في درجة حرارة الغرفة أقل من 30 درجة مئوية.

يجب حفظه في مكان جاف وخالٍ تمامًا من الرطوبة، خاصةً لأنه يمكن أن يفسد مكوناته في وقت قصير.

احفظه بعيدا عن متناول الاطفال.

يجب إبعاده عن التعرض المباشر لأشعة الشمس الضارة.

لوشن تيتان لعلاج تساقط الشعر

يحتوي لوشن Titan على تركيبة خاصة تساعد في القضاء على العديد من مشاكل الشعر ومكوناته موضحة أدناه

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين B5، وبالتالي يحافظ على بصيلات الشعر.

غني بالجلسرين الخفيف الذي يزيل تساقط الشعر.

غني بزيت اللافندر الغني بالعديد من الفيتامينات التي تساعد على تحفيز فروة الرأس لإنتاج بصيلات جديدة.

يحتوي على البانثينول الذي يساهم في نعومة وترطيب الشعر لفترة طويلة.

الشروط التي تحتاجها لاستخدام غسول Titan

هناك العديد من الأشخاص الذين يحتاجون إلى استخدام غسول Titan بشكل منتظم وجميع هذه الحالات مذكورة أدناه

جميع الحالات التي تحتاج لتنشيط الدورة الدموية وخاصة في فروة الرأس.

الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر المفرط.

الحالات التي تعاني من تساقط الشعر نتيجة عوامل وراثية.

جميع الحالات التي تعاني من ضعف في جميع بصيلات الشعر.

الأشخاص الذين ليس لديهم فروة الرأس يقومون بالإجراءات الحيوية اللازمة لتقوية بصيلات الشعر.

الآثار الجانبية من الإفراط في استخدام غسول تيتان

على الرغم من الأهمية الكبيرة لهذا المستحضر، إلا أن الإفراط في استخدامه يسبب العديد من المضاعفات، من أهمها ما يلي

حكة مفرطة في فروة الرأس.

تشعر بتهِيْج شديد في فروة الرأس، خاصة بعد وضع المستحضر لفترة قصيرة.

احمرار كبير في فروة الرأس.

لوشن تيتان لعلاج تساقط الشعر

يختلف سعر هذا المستحضر حسب الدولة التي يتواجد فيها ويتم عرض سعره مع بعض التفاصيل على النحو التالي

سعره في السَعُودِيْة حوالي 28 ريال سعودي.

يمكنك الحصول عليه في الإمارات العربية المتحدة مقابل 26 درهمًا إماراتيًا.

يقع فى جمهُورية مصر العربية بسعر 119 جنيها مصريا.

لذلك، في نهاية رحَلْتنا مع سطور هذه المقالة، أوضحنا تجربتي مع مستحضر Titan وتعلمنا كيفية استخدام وتخزين هذا المستحضر النموذجي.