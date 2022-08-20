تجربتي مع ماء الورد للوجه قبل النوم ، دائماً ما يتم البحث من النساء حول الطرق التي تمكنهم من نعموة الوجه ، والعمل على تفتيح الوجه لاعطائها منظراً براقاً ولامعاً ، ومن الطرق التي عرفت منذ القدم لاستخدامها في تفتيح بشرة الوجه ، هي استخدام ماء الورد والذي يعد من أفضل العناصر التي يمكن للنساء استخدامها للعناية ببشرة الوجه وجعلها أكثر جمالاً ونضارة، تابعوا معنا في التالي .

فوائد ماء الورد للوجه

فوائد ماء الورد للوجه هي كما يلي

يحمي البشرة من علامات الشيخوخة.

يعالج حروق الشمس التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

يقتل الميكروبات والفيروسات الموجودة على سطح الجلد.

يرطب البشرة ويجعلها أكثر نضارة.

يخلص البشرة من الزيوت الزائدة.

يساعد في القضاء على حب الشباب من خلال احتوائه على عناصر مضادة للأكسدة.

فوائد استخدام ماء الورد قبل النوم

فوائد استخدام ماء الورد قبل النوم كالتالي

يعمل على تنعيم البشرة.

يوحد لونها.

يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة وترطيبها أثناء النوم.

يمنح الفتاة شعورًا بالانتعاش طوال الليل.

تجربتي مع ماء الورد للوجه قبل النوم

تحدثت إحدى الفتيات عن تجربتها في استخدام ماء الورد يومياً قبل النوم، فقالت لها

كنت أعاني من بشرة باهتة وانتشار البثور، مما جعل أحد أصدقائي ينصحني باستخدام إحدى وصفات ماء الورد للبشرة قبل النوم.

لقد قمت بالفعل بتطبيق الوصفة يوميًا، ولاحظت النتائج تظهر على بشرتي بعد حوالي أسبوع.

أصبحت بشرتي أكثر لمعاناً ونضارة، وقد تخلصت تماماً من مشكلة البهتان، ومعظم حب الشباب الذي كان متناثراً على وجهي.

فوائد استخدام ماء الورد في الصيف

فوائد استخدام ماء الورد في الصيف كالتالي

يزيد من رطوبة البشرة.

يحمي البشرة من حروق الشمس.

يعالج احمرار الوجه الناتج عن الحرارة.

يخلص بشرة الوجه من تراكم طبقات الملح الناتجة عن التعرق عليها.

يمنع علامات الإجهاد على الجلد.

يلطف درجة حرارة الجسم والرأس.

يساعد على منع ضربة الشمس.

كيفية استخدام ماء الورد لترطيب الوجه في الصيف

يمكن استخدام ماء الورد لترطيب الوجه في الصيف عن طريق القيام بما يلي

اشترِ زجاجة بها رأس بخاخ.

ضع ماء الورد في تلك الزجاجة.

يرش بضع قطرات على الوجه والرقبة بين الحين والآخر لترطيب البشرة خلال النهار.

كيفية صنع ماء الورد في المنزل

يمكن صنع ماء الورد في المنزل بالطريقة التالية

شراء بعض الزهور في أي محل لبيع الزهور.

قطف بتلات الورد وانقعها في الماء لمدة ساعة.

ضعي الماء الممزوج ببتلات الورد على النار لفترة بعد أن يغلي الماء.

يتم ترشيح البتلات والتخلص منها، ويتم استخدام الماء الناتج.

هل يمكن للإنسان أن يشرب ماء الورد

نعم يمكن للإنسان أن يشرب ماء الورد. لماء الورد العديد من الفوائد الصحية للإنسان، وهي كالتالي

يعالج مشاكل الهضم.

يهدئ آلام القولون.

يعزز الدورة الدموية في الجسم.

يعمل على التحكم في مستوى السكر في الجسم.

يتحكم في مستوى الكوليسترول في الدم.

يعزز صحة الدماغ.

يخفف الصداع.

وصفات ماء الورد للوجه

ترغب العديد من النساء في الوقوف على بعض الوصفات التي تعتمد على ماء الورد من أجل استخدام هذه الوصفات في علاج مشاكل بشرتهن، لذلك في هذا الجزء من المقالة سوف نقدم بعض الوصفات التي يعتبر ماء الورد فيها مكونًا أساسيًا

مقشر الشوفان والعسل وماء الورد للوجه

يمكن عمل هذه الوصفة واستخدامها بالطريقة التالية

في البداية، ربع كوب من الشوفان مطحون.

أضف إلى الدقيق ملعقة عسل وربع كوب ماء ورد.

يتم تدليك الوجه بالمزيج لمدة 5 دقائق.

بعد الانتهاء من تدليك الوجه بالخليط، اتركي الخليط لمدة 5 دقائق أخرى على الوجه، ثم اغسلي الوجه بالماء البارد.

قناع البطاطس وماء الورد لتفتيح البشرة وتوحيد لونها

يمكن عمل هذه الوصفة واستخدامها بالطريقة التالية

في البداية، يتم غلي حبة صغيرة من البطاطس.

ثم تُهرس البطاطس جيداً في وعاء صغير.

أضيفي إلى البطاطس ربع كوب ماء الورد وملعقتين كبيرتين من العسل، ثم اخلطي المكونات جيدًا.

يوضع الخليط الناتج على الوجه لمدة 20 دقيقة.

ثم يتم غسل الوجه بالماء البارد.

مقشر الليمون والسكر وماء الورد للرؤوس السوداء

يمكن عمل هذه الوصفة واستخدامها بالطريقة التالية

في وعاء عميق، ضعي التالي “ربع كوب عصير ليمون + 3 ملاعق كبيرة من ماء الورد + ملعقتان كبيرتان من السكر”.

قلّب جميع المكونات معًا حتى تمتزج تمامًا.

وزعي المزيج على الوجه ثم افركي الوجه بالمزيج لمدة 15 دقيقة.

ثم يغسل الوجه بالماء البارد.

ماء الورد مع النشا لترطيب البشرة

يمكن عمل هذه الوصفة واستخدامها بالطريقة التالية

قم بإذابة ملعقة كبيرة من النشا في نصف كوب من ماء الورد.

احرصي على غسل الوجه جيدًا قبل وضع الوصفة لتجنب تهيج الوجه عند وضع الوصفة عليه.

يتم توزيع الخليط بالتساوي على الوجه.

اتركي القناع على الوجه لمدة 30 دقيقة.

يغسل الوجه بالماء الدافئ.

ماء الورد وخل التفاح لتنظيف الوجه

يمكن عمل هذه الوصفة واستخدامها بالطريقة التالية

في البداية، اخلطي 3 ملاعق كبيرة من ماء الورد مع نصف ملعقة كبيرة من خل التفاح.

باستخدام قطعة من القطن، يتم وضع الخليط على الجلد، مع تدليك الجلد بقطعة من القطن.

اتركي المزيج على البشرة لمدة نصف ساعة ثم اغسليه بالماء البارد.

بعد ذلك، ضعي أي كريم مرطب على الجلد لتجنب تهيج الجلد الناتج عن الجفاف بسبب دهنه بخل التفاح.

نصائح لبشرة وجه مشرقة ونضرة

يجب عليك تطبيق النصائح التالية للحصول على بشرة وجه كاملة مشرقة ونضارة

يجب أن تشرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء يوميًا.

يفضل عدم مغادرة المنزل إلا بعد استخدام واقي الشمس على منطقة الوجه.

تأكد من ترطيب وجهك بالكريمات مرة واحدة على الأقل يوميًا.

يجب تناول الكثير من الفاكهة والخضروات على مدار اليوم، لأن الفواكه والخضروات هي الأطعمة التي تمد البشرة باحتياجاتها من الفيتامينات.

يجب على الفتاة عدم وضع أي مستحضرات تجميل على وجهها حتى تتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة الطبية، ويفضل عدم استخدام أي منتج غير موثوق بمصدره.

تجربتي مع ماء الورد للوجه قبل النوم ، كما اوضحنا سابقاً يعد استخدام ماء الورد من الطرق البيتية التي يمكن للنساء استخدامها لتفتيح البشرة وجه واعطائها منظراً ذا رونقاً وجمالاً ، كما يساعد في القضاء على حب الشباب من خلال احتوائه على عناصر مضادة للأكسدة.