تجربتي مع مخزون البويضات، ذهبت مجموعة كبيرة من النساء إلى تخزين بويضاتهن في محور الذي يوافق عليه الدراسات الطبية للاستفادة منه عند الحاجة وعندما تصل المرأة إلى سن اليأس وسوف نوضح بعض تجارب النساء فقدت قالت امراة تبلغ من العمر 45 عامًا أنها لم تكن حاملًا منذ خمسة أعوام ، فنصحها طبيبها بتناول بعض الفيتامينات والستيرويدات التي تساهم في ارتفاع نسبة الخصوبة ، وبعد فترة حملت وانجبت توأمين.

تجربتي مع مخزون البيض

في ضوء تجربتي مع مرقة البيض نذكرك بما يلي

أنا امرأة تزوجت قبل تسع سنوات، لكنني لم أحمل خلال هذه الفترة، وعمري الآن 45 عامًا.

نصحني الطبيب المعالج بالاستمرار في تناول مجموعة من الفيتامينات منها فيتامين ج وفيتامين هـ وكذلك أوميغا 3، وتعمل هذه الفيتامينات على زيادة مخزون البيض وزيادة الخصوبة أيضًا.

نصحني الطبيب بالاسترخاء وعدم التعب وتجنب القلق والتوتر بشكل كامل خلال فترة العلاج.

بعد ثلاثة أشهر من العلاج ذهبت إلى الطبيب وأخبرني أنني حامل.

الأسباب التي تؤدي إلى نقص احتياطي المبيض

هناك عدد من الأسباب التي أدت إلى انخفاض مخزون البيض بمرور السنين، وأهمها ما يلي

يعد التدخين المفرط من أهم الأسباب التي تؤدي إلى نقص مخازن البيض لدى النساء، حيث يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة.

العلاج الإشعاعي له دور كبير في تقليل مخزون البويضات لما له من تأثير سلبي على الرحم والجسم بشكل عام.

الخضوع لعمليات جراحية في منطقة الحوض أو إجراء عملية لإزالة الأورام الليفية أو أحد المبيضين، وكل ذلك يؤدي إلى نقص مخزون البيض.

من الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض مخزون البيض أيضًا الدورة الشهرية، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في عدد البيض كل شهر، لذا احرصي على تناول المكملات الغذائية التي تزيد من البيض وتناول الأطعمة الغنية بالحديد. والبروتين والكالسيوم.

كيف تعالجين انخفاض احتياطي المبيض

أما عن طرق العلاج فهي كالتالي

يعد الاكتشاف المبكر من أهم أساسيات العلاج المناسب، حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن العلاج المبكر لحالات انخفاض مخزون البيض يظهر نتائج العلاج بشكل سريع.

هناك عدة أنواع من العلاجات الحديثة التي تفيد النساء اللاتي يعانين من هذه المشكلة حتى لو تقدمن في العمر.

إذا كانت المرأة تعاني من مشاكل في الحمل، فهناك الآن ما يسمى بتجميد البويضات، وتلجأ إليه بعض النساء اللاتي يعانين من نقص مخزون البويضات.

أهم الفيتامينات التي تساعد على زيادة مخزون البيض

هناك مجموعة من الفيتامينات مهمة جدا لرفع كفاءة البيض الموجود وزيادة مخزون البيض أيضا، ومن أهمها ما يلي

يعد حمض الفوليك من الفيتامينات المفيدة جدًا في زيادة مخزون البيض، لذلك لا بد من استمراره بانتظام، كما أنه يعمل على تحسين البويضات الموجودة وزيادة فرص التكاثر.

يساعد فيتامين إي على زيادة إنتاج الهرمونات المسؤولة عن تحسين البويضات، ويقلل من فرص تشوهات الجنين، ويقلل من فرص الإجهاض، خاصة في الأشهر الأولى من الحمل.

احرصي على تناول أوميغا 3 لما له من قدرة فائقة على تحسين الإباضة مما يزيد من فرص الحمل، ويمكن الحصول على أوميغا 3 من عدة مصادر منها بعض أنواع الأسماك وبعض الزيوت مثل زيت كبد سمك القد وغيرها،

فيتامين إي هو أحد الفيتامينات الضرورية لجسم الإنسان، وهو مفيد جدًا للمرأة لأنه يحسن من كفاءة البيض، مما يساعد على تحسين الخصوبة.

فوائد القسط الهندي في زيادة مخزون البيض

هناك أهمية كبيرة للقسط الهندي في زيادة مخزون البيض ومنها

تم تفضيل قسط التأمين الهندي من قبل العديد من النساء في زيادة مخزون البيض.

القسط الهندي هو الحل الأمثل لمشاكل الخصوبة وتأخر الإنجاب، حيث أنه يزيد من الرغبة الجنسية لدى النساء، ويعالج مشاكل الرحم ويساعد على تحسين الخصوبة.

يُنصح باستشارة الطبيب قبل البدء في استخدام القسط الهندي لعلاج مشاكل الخصوبة، حيث لا يوجد عمليًا أي دليل موثوق به يوصي باستخدام القسط الهندي لحل مثل هذه المشكلات.

يحتوي القسط الهندي عالي الجودة والموثوق به على البنزوات والهيالين، وهما من الأحماض التي تساعد بشكل كبير في زيادة مخزون البيض.

كيفية استخدام القسط الهندي لزيادة مخزون البيض

استخدم القسط الهندي بالطريقة التالية للحصول على أفضل النتائج

المكونات

ملعقة صغيرة من البودرة الهندية الأصلية.

ملعقة عسل نحل.

كوب ماء ساخن.

كيف تستعد

أحضر كوبًا من الماء الساخن، ثم أضف ملعقة صغيرة من المسحوق الهندي الأصلي الفاخر، ثم أضف عسل النحل للتحلية بدلًا من استخدام السكر.

يفضل الاستمرار في تناول هذه الوصفة ثلاث إلى خمس مرات في اليوم.

يفضل الاستمرار في هذه الوصفة لمدة خمسة أشهر على الأقل للحصول على أفضل النتائج.

أعشاب طبيعية تساعد على زيادة مخزون البيض

تستخدم بعض النساء الأعشاب الطبيعية لزيادة مخزون البيض لأنها أكثر أمانًا ولا تسبب آثارًا جانبية خطيرة. من أمثلة هذه الأعشاب ما يلي

جذر الماكا يساعد بشكل كبير في زيادة تخزين البيض وتحسين الخصوبة.

الشيح هو أحد النباتات التي أثبتت فعاليتها في زيادة مخزون المبيض.

ذيل الأسد، واليارو، والبقدونس من بين الأعشاب التي لها تأثير فعال للغاية في زيادة إنتاج البيض.

كيفية حفظ مخزون البيض

عندما تولد الأنثى، يوجد ما يقرب من مليون بويضة داخل المبيض، وتبدأ هذه البويضات في الانخفاض حتى تصل إلى 300000 بويضة فقط.

عندما تبلغ المرأة سن 37 عامًا، ينخفض ​​مخزون البيض مرة أخرى ليصل إلى 25000 بيضة فقط، ثم يستمر في الانخفاض تدريجياً حتى يصل إلى 1000 بيضة في سن الخمسين.

من الممكن الحفاظ على مخزون البيض، إذا ابتعدنا عن الأسباب التي تؤدي إلى نقص البيض، ومنها الامتناع عن التدخين، وعدم التعرض للضغوط النفسية، وتقليل القلق والتوتر.

من الممكن الاحتفاظ بمخزون البيض عند اتباع نظام غذائي صحي خالي من المواد الغذائية الضارة، مع الحرص على شرب الكثير من الماء طوال اليوم. كما يُنصح بتناول الفيتامينات التي تعزز الخصوبة وتزيد من عدد البويضات بعد استشارة الطبيب المختص.

هل يسبب تحفيز التبويض نقص مخزون البويضات

النساء اللواتي يجدن صعوبة في الحمل بسبب مشاكل صحية وغيرها، سيعطيهم الطبيب الأدوية التي تساعد على تحفيز التبويض من أجل الحمل كما ذكرنا سابقًا، مع تقدم المرأة في العمر، ينخفض ​​مخزون البويضات لديها، وعندما تستخدم المرأة تحفيز الإباضة، فإنها تستهلك كمية أكبر من مخزون البيض، مما يقلل من عدد البويضات. الإجابة الفعلية على هذا السؤال تتطلب بحثًا ودراسات علمية غير موجودة حاليًا.

يعتبر في عالم الطب قلة البويضات معضلة خطيرة ، بالرغم من ذلك ، هناك مجموعة كبيرة من النساء اللواتي يقمن بالانجاب على الرغم من عدم وجود البويضات ، ويتضح ذلك عندما قالت امرأة تبلغ من العمر 42 عامًا أن لم يكن لديها مخزون من البويضات اذ كان صفرًا فحملت بأذن الله تعالى .