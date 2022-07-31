تجربتي مع مرض السيلان ،يبحث مجموعة كبيرة من الأشخاص حول تجربتي مع التعرض بالإصابة بمرض السيلان لكي يستطيعوا من الحصول على أفضل علاج لهذه الحالة المستعصية من الامراض، ويعتبر مرض السيلان من الأمراض السيئة والمنتشرة في العالم والتي تصيب كلاً من النساء والرجال وهو من الأمراض التي تنتقل من خلال العدوى بكل بساطة ويتسبب في الشعور بالسلام الشديدة .

تجربتي مع مرض السيلان

قالت إحدى النساء إن زوجها كان يعاني لفترة من التهابات وحكة وإفرازات في القضيب مع أعراض أخرى. لم يكن سبب ذلك معروفا. ولما ذهب إلى الطبيب، قال له أن يجري تحليلاً، وعندما ظهرت النتيجة كان هناك مرض السيلان، ومع العلاج والمتابعة المستمرة شُفي. قالت إن هذه كانت تجربتي مع مرض السيلان مع زوجي.

أعراض مرض السيلان

هناك العديد من الأعراض التي يمكن أن تظهر على الشخص نتيجة الإصابة بهذا المرض، وقد تختلف من شخص لآخر حسب كونه ذكرًا أو أنثى، وتأتي على النحو التالي

الأعراض الشائعة بين الرجال والنساء

في كثير من الأحيان حرقان عند التبول.

صعوبة في بلع الطعام.

نزيف في منطقة الشرج.

تورم الغدد الليمفاوية.

حكة والتهاب في منطقة الشرج.

وجود ألم أو تورم شديد في المفاصل.

ألم شديد في العين أو إفرازات ملونة غريبة من العين.

الأعراض عند الرجال

الإحساس بالتبول وهذا الشعور سوف يستمر لفترة طويلة.

في بعض الحالات، قد تصل العدوى إلى فتحة الشرج.

يفرز القضيب العديد من السوائل الغريبة التي يمكن أن تبدو بيضاء أو صفراء أو خضراء حسب الحالة والشدة.

أحد أعراضه الرئيسية هو ألم الخصية.

التهاب الحلق واللوزتين المستمر.

التهاب واضح جدًا في القضيب من الأمام يتميز باحمرار.

يمكن القول أن الأعراض التي تظهر بعد إصابة الرجال بمرض السيلان هي نفس أعراض الالتهابات المهبلية التي تظهر عند النساء.

الأعراض عند النساء

إفرازات مهبلية غريبة تشبه الصديد، بيضاء أو خضراء اللون.

نزيف مهبلي غزير في غير أوقات الحيض.

الشعور بألم حاد عند التبول.

ألم شديد وانتفاخ في المفاصل.

تكون آلام الدورة الحادة أكثر حدة من آلام الدورة العادية عند النساء الأصحاء.

قد تتضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة.

قد يرتفع وجود الألم في أسفل البطن ودرجة حرارة الجسم.

الشعور بألم حاد في المهبل أثناء الجماع.

أسباب انتقال مرض السيلان

هناك بعض الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض السيلان، وهي كالتالي

ينتشر المرض بشكل رئيسي عن طريق العلاقات الجنسية، وقد أظهرت الدراسات أن 20٪ من الرجال قد يصابون به من خلال علاقتهم بالنساء المصابات.

تثبت الإحصاءات أيضًا أن ما يقرب من 60٪ إلى 80٪ من النساء يصبن بالمرض نتيجة الاتصال بشخص مصاب.

قد يصاب الطفل بمرض السيلان عند الولادة، لأن والدته كانت مصابة بالمرض، لأن هذه الحالة تعرف باسم الرمد الوليدي.

قد ينتشر المرض أيضًا عن طريق استخدام الحمامات العامة المليئة بالبكتيريا والجراثيم.

مضاعفات مرض السيلان

يمكن أن يسبب السيلان غالبًا مضاعفات خطيرة لا يتم علاجها بالأدوية المناسبة، بما في ذلك

العقم عند النساء

يمكن أن يؤدي السيلان إلى العقم عند النساء، لأن البكتيريا يمكن أن تنتشر إلى الرحم وقناتي فالوب.

مما قد يؤدي إلى التهاب في الحوض والعديد من النتوءات في قناة فالوب مما يؤثر على خصوبة المرأة المصابة.

عقم الذكور

يمكن أن يسبب السيلان أيضًا العقم عند الذكور بسبب إصابة البربخ خلف الخصيتين.

إذا تُرك دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى موت الحيوانات المنوية أو إضعافها، وفي النهاية يؤدي إلى فقدان الخصوبة. تتكاثر على المصابين.

عدوى الإيدز

تدخل العدوى إلى مجرى الدم مسببة الحمى والطفح الجلدي الشديد في جميع أنحاء الجسم وتورم المفاصل.

إذا لم يتم علاج مرض السيلان، فقد يؤدي أيضًا إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك الإيدز.

فقد الجنين بصره

قد يصاب الجنين في رحم الأم بمرض السيلان أيضًا، وفي هذه الحالة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل عمى الجنين أو العديد من القرح على فروة رأس الطفل.

تشخيص السيلان

يمكن تشخيص المرض باختبارات معينة، وهي

قد يوصي الطبيب بإجراء اختبار للبول يكتشف ما إذا كان الشخص مصابًا أم لا.

يمكن إجراء التشخيص بأخذ مسحة من المنطقة المصابة، مثل أخذ مسحة من الحلق، أو للبكتيريا في منطقة الشرج أو المهبل لتحليلها.

يمكن تشخيص المرض عن طريق زراعة عينة مأخوذة من مريض مشتبه به في طبق خاص بشروط معينة وتركها لعدة أيام للكشف عن وجود بكتيريا تسبب هذا النوع من المرض.

هناك طريقة أخرى لتشخيص هذا المرض وهي اكتشاف المادة الوراثية عن طريق إجراء تحليل البوليميراز. يتميز بنتيجة يمكن أن تحدد بسرعة نطاق الإصابة، ومع ذلك، فإن أحد عيوب هذا الاختبار هو ارتفاع سعره عند مقارنته بالطرق التقليدية الأخرى للكشف عن الأمراض.



علاج السيلان

تختلف طرق العلاج من شخص لآخر، لأنه مرض معدي يمكن أن ينتقل إلى أي شخص سواء كان بالغًا أو طفلًا، لذلك تنقسم طرق العلاج إلى الفئات التالية

الكبار

بالنسبة للبالغين المصابين بعدوى مبكرة، يتم علاج السيلان بمضادات حيوية معينة تقتل البكتيريا التي قد تسبب العدوى.

المتزوجين

في حالة إصابة الشخص ولم تظهر عليه أي أعراض للمرض، يخضع الشريك للعديد من الفحوصات لإظهار مدى انتشار العدوى إليه لمنع انتشار الوباء.

في حالة التأكد من إصابته، سيتم إعطاؤه نفس الأدوية التي يتناولها شريكه، وهي أيضًا مضادات حيوية.

عند الرضع

يمكن أن يولد الطفل المصاب عن طريق انتقال العدوى من الأم أو الأب.

العلاج في هذه الحالة هو إعطائه مضادات حيوية حسب عمره ووزنه ويتم ذلك تحت إشراف طبي.

العلاج بالاعشاب لمرض السيلان

بعض الأعشاب التي يمكنك استخدامها لعلاج السيلان، ومنها

زنجبيل

قد يحتوي الزنجبيل على جينجيرول، أحد مضادات الأكسدة الموجودة في الطبيعة.

والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالعدوى، وبالتالي يمكن استخدامها لعلاج مرض السيلان.

الثوم

الثوم مضاد حيوي يمكن أن يقلل الالتهاب والعدوى.

بالإضافة إلى أنه يتخلص من الفيروسات والبكتيريا، لذلك فهو يعتبر من الأعشاب الطبيعية التي تقضي على مرض السيلان وتقلل من العدوى.

كيفية الوقاية من مرض السيلان

يمكن اتباع بعض النصائح للوقاية من مرض السيلان على النحو التالي

يجب استخدام الواقي الذكري أثناء الجماع حتى لا يصاب بأي أمراض جنسية.

في حالة الإصابة لا بد من ة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة وأخذ العلاج المناسب حتى لا تنتقل العدوى لأي شخص آخر.

يجب عليك إخبار شريكك إذا كنت مصابًا حتى يتمكن أيضًا من إجراء الاختبارات اللازمة للطمأنينة أيضًا.

اتباع الأسس الإسلامية الصحيحة أثناء ممارسة العلاقة الحميمة في جو عائلي، وهذا بعيد كل البعد عن الأساليب الخاطئة التي يمكن أن تدمرك.

يجب على الأشخاص الاهتمام باستخدام الواقي الذكري عند ممارسة العلاقة الجنسية لتجنب الاصابة بهذا المرض وذلك لتجنب انتقال المرض من الرجل للمرأة والعكس وعلما من الأمور الضرورية جدًا هو التمسك بتعاليم الاسلام وعدم ممارسة العلاقة الحميمة إلا في إطار شرعي .