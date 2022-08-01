تجربتي مع مغلي البصل للشعر ،تعتبر قصتي مع مغلي البصل للشعر من التجارب البارزة والمهمة التي قضت على مجموعة كبيرة من معضلات البشرة كالتالي، فلقد استخدمت ماء البصل من خلال تقسيم البصل إلى أربعة اقسام وغلي البصل في مقدار مناسب من الماء بعد أن يترك الماء يتم اضافته على الشعر ونتركه لمدة 15 دقيقة، لقد كررت هذه الخلطة مرتين في الأسبوع وبالفعل ولقد رايت بعد فترة من التجربة لمعان وقوة شعري.

تجربتي مع مغلي البصل للشعر

كان شعري يتساقط باستمرار بشكل ملفت، وهو أمر محزن للغاية بالنسبة لي ؛ كنت أخشى أن يتوسع كثيرًا لدرجة أنه لن يكون لدي شعر على رأسي مرة أخرى، حتى أخبرني صديقي عن مغلي البصل، والذي أنهى كل هذا ولم يعد شعري يتساقط في البداية، لذلك أنا ننصحك بتجربة مغلي البصل للشعر للحصول على شعر صحي.

الفوائد العامة للبصل المسلوق

هناك العديد من الفوائد الصحية في موسم السلق، وذلك لارتفاع نسبة فيتامين سي فيه، حيث يحتوي كوب البصل المسلوق على حوالي 11 مجم من فيتامين سي، أي ما يعادل 12٪ إذا تحدثنا عن الذكور، أو 15٪ إذا تحدثنا عن الإناث.

كما يزداد مستوى فيتامين سي عن طريق غلي البصل الذي يحفز الجلد والشعر على إنتاج المزيد من الكولاجين، وهو أمر مهم للغاية لكل من الأوعية الدموية والعظام، بالإضافة إلى دوره المهم في صحة العقل.

كما يزداد محتوى الألياف الغذائية عن طريق سلق البصل، وهو أحد أنواع الكربوهيدرات المسؤولة عن مكافحة الأمراض، حيث تعمل هذه الألياف على تقليل مستوى الكوليسترول في الدم، مما يسهل تنظيم مستوى السكر، ويقلل من فرصته. لتطوير مرض السكري من النوع الثاني وكذلك أمراض الأوعية الدموية والقلب ويسهل الألياف. حركة البراز إلى الأمعاء عبر الجهاز الهضمي مما يمنع الإمساك.

طريقة عمل البصل المسلوق

يُعرف البصل المسلوق بالبصل المسلوق، وسنعرض لكم إحدى وصفات تحضيره من خلال هذه السطور

في البداية نختار البصل الأبيض أو الأصفر حسب حاجتك الشخصية، ثم نزيل الطبقة الخارجية من البصل لتقطيعها إلى أجزاء كثيرة، وبعد ذلك نقوم بإسقاط البصل في المقلاة مع إضافة الماء (حوالي كوب) )، وأخرى من الحليب (حوالي 0.25 كوب)، تُترك معًا على النار حتى الغليان، مع الاستمرار على النار غير الشديدة لمدة 20 دقيقة.

يتم تجفيف محتويات المقلاة بمصفاة للتخلص من الحليب والماء، ثم يوضع الخليط على كل الشعر، ثم يشطف بالماء والشامبو جيداً.

أما بالنسبة لتجربة البصل في الشعر فقد استخدمته أختي على شعرها بتقطيع بصلة وتغطيتها بالماء وتركها على النار حتى تغلي ثم استخدام الماء المغلي ووضعه على الشعر وتركه على الشعر. تمتصه لمدة 60 د، وبتكرار الوصفة أسبوعيا يتخلص الشعر من أي قشرة موجودة فيه، وتزداد قوته وبريقه.

وتجربة شخصية أخرى، قمت بفرد شعري باستخدام الكيراتين منذ عدة أشهر، مما أدى إلى جرح شعري وتلفه، فتكسر وسقط وضعف، وفشلت كل محاولات العلاج باستخدام الزيوت الطبيعية معه، حتى قرأت ذات يوم عن المغلي. البصل وفوائده العديدة حتى قررت استخدامه فالفرق يظهر واضحا بعد الاستعمال ويصبح شعري اقوى وتختفي مشكلة تساقط الشعر.

فوائد استخدام عصير البصل في ترقق الشعر

إذا كان شعرك خفيفًا، يمكنك استخدام مغلي البصل للاستفادة مما يلي

يزيد من نمو الشعر، وكذلك يزيد من قوة الجذور.

يؤخر ظهور الشعر الأبيض وعلامات الشيب.

يخلص الشعر من الميكروبات والفطريات التي تتلفه وتتلف فروة الرأس.

يزيل القشرة.

فوائد البصل الاحمر للشعر

الشعر والبشرة هما أكثر ما تهتم به النساء يوميًا، وذلك لتحسينهما قدر الإمكان والتأكد من خلوهما من العيوب، وقد استخدمت النساء البصل في قضايا العناية بالشعر خلال الفترة الأخيرة، لما له من مزايا عديدة مثل يقوي الشعر ويعطيه اللمعان واللمعان المطلوبين، وذلك بوضع عصير البصل على الشعر التالف الذي نريد التخلص من القشرة والقضاء على مشاكل التقصف وغيرها معها، وطريقة صنع عصير البصل على النحو التالي

نحضر قدرًا نظيفًا ونسكب فيه لترًا من الماء، ثم نضعه حتى يغلي على النار ونطفئ النار بعد الغليان.

تأخذ بصلة حمراء وتقطعها إلى قطع صغيرة.

انقع البصل في الماء المغلي لمدة 30 دقيقة.

نقوم بتصفية الماء لاستخدامه في غسل فروة الرأس.

تتكرر الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة شهرين كاملين.

ماء البصل المغلي يوميا للشعر

جربت عدد من النساء وصفات البصل والثوم للتخلص من مشكلة تساقط الشعر لديهن، وهذه الوصفة من أكثر الوصفات تميزًا. وتجدر الإشارة إلى أن عصير البصل يمكن استخدامه بعدة طرق، بعضها منفردة، والبعض الآخر بدمجه مع مكونات طبيعية أخرى مثل حنة الشعر، مما يدل على نتيجة استخدامه ابتداءً من المرة الرابعة.

كما يساهم غلي قشور البصل الأحمر في تقوية وتقوية بصيلات الشعر، بالإضافة إلى توفير النظافة اللازمة لفروة الرأس. لقد تم استخدامه على نطاق واسع من قبل الجدات وذوي الخبرة، أولئك الذين تمكنوا من التعرف على قضايا الصحة والحياة بحكم العمر والخبرة.

مواد طبيعية يمكن إضافتها إلى ماء البصل

هناك العديد من المواد الطبيعية التي تزيد من فعالية ماء البصل ومنها

يمكن جمع الماء من البصل المغلي وحفظه في زجاجة نظيفة ومحكمة الإغلاق ؛ لاستخدامه بشكل يومي كروتين يومي للشعر.

تساعد وصفة ماء البصل اليومية على زيادة نمو الشعر، مما يقضي على مشكلة الشعر الخفيف، بالإضافة إلى زيادة طوله بكمية مرضية، ويمكن إضافة عنصري الليمون والكركم إلى ماء القاروص للاستمتاع بمزيد من الجمال والتميز. مما يزيد من إقبال الفتيات على تجربتها لما لها من دور في تقوية وتقوية الشعر.

يمكن استخدام حبة البركة وإضافتها إلى ماء البصل للحصول على نتائج سريعة ورائعة.

يساعد استخدام ماء البصل والبقدونس لمدة 4 أسابيع متتالية في تقوية بصيلات الشعر والشعر نفسه أيضًا.

تضيف خلطات ماء البصل لونًا ذهبيًا على الشعر المستخدم عليه، بالإضافة إلى علاج فعال لمشكلة قشرة الرأس والفطريات.

يمكن غمس الشعر في ماء البصل لعدة دقائق في وعاء أو حوض نظيف للاستفادة منه.

يمكن عمل حمام مائي للشعر من أعشاب البابونج الطبيعية وقشر البصل والبصل نفسه للقضاء على مشكلة تقصف الأطراف.

فوائد استخدام الثوم والبصل للشعر التالف

من فوائد البصل والثوم للشعر التالف

للثوم خصائص مطهرة ومطهرة للشعر وفروة الرأس، مما يضمن القضاء على أي حشرات قد توجد على فروة الرأس أو الشعر، وذلك عن طريق فرك الرأس بفصوص الثوم وتركها عليها لمدة 30 دقيقة قبل تنظيف الرأس.

يساعد الثوم في الوقاية من سرطان الجلد، ويعمل البصل المسلوق والثوم معًا لتقليل ظهور الشعر الأبيض.

بعد أن استخدمت الحناء على شعري، قمت بفرم بصلة باستخدام خلاط كهربائي، ثم قمت بدمجه مع الماء الفاتر لاستخدامه في شطف الشعر من البصيلات إلى الجذور، مما أدى إلى تقوية بصيلات الشعر الهزيلة وساعد في تنقية فروة رأسي.

أخيرًا احرصي دائمًا على الاستفادة من الفوائد المتوفرة مع قشور البصل والثوم لصحة شعرك ولا تتخلصي منها بدون فائدة.

نؤكد أن مسلوق البصل من أكثر المواد الطبيعية فائدة للشعر. يزيل التجعد والتكسر ويمنع تساقط الشعر ويحفز نمو بصيلات الشعر الجديدة.

حيث أن هناك مجموعة كبيرة من الفتيات من نجدهم يعانوا من وجود مشاكل عديدة فى الشعر هذا المزيج يحتوى على مجموعة كبيرة من الفيتامينات و المواد و التي يحتاجها الشعر من أجل القضاء على المعضلات العديدة التي يتعرض لها و تعمل على تحفيز البصيلات و تغذيتها بالمواد التي تحتاجها حتى تعمل على تحفيز الشعر .