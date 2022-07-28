تجربتي مع منظار المعدة ،المنظار او التنظير للمعدة هو عملية يقوم بها الطبيب وذلك عن طريق قيام الطبيب بإدخال أنبوب الى داخل المعدة هذا الانبوب يحتوي على كاميرا يستطيع الطبيب من خلالها فخص جميع أجزاء المعدة بواسطتها و من خلال الفخص هذا بواسطه الكاميرا يتمكن الطبيب معرفه سبب المعضلة التي يقوم المريض بالشكوى منها لذا سوف أقوم بنقل مغامرتي مع منظار المعدة .

تجربتي مع تنظير المعدة

هناك العديد من التجارب التي ذكرها المرضى حول تنظير المعدة، على سبيل المثال ما يلي

التجربة الأولى

طلب الطبيب من امرأة، بعد أن تعذر العلاج، إجراء منظار داخلي لكشف سبب المرض، ففزعها كثيرًا.

وبعد القيام بذلك ؛ لأنها لا بد أنها كانت تجربة بلا خوف، وبعد ذلك شعرت براحة شديدة بعد أن كشفت عن السبب الرئيسي لألمها، فقالت لا يجب أن نخاف من هذه التجربة، ولا يجب أن نستمع إلى كلام الناس، فذهبوا من خلال التجربة وثقت بالله.

التجربة الثانية

قال أحد الأشخاص إنه كان يعاني من آلام شديدة في المعدة والقولون ولم يجد أي فائدة من الأدوية، ونصحه أحد الأطباء بإجراء تنظير المعدة، وقال إنني كنت خائفًا جدًا في البداية، لكن بعد القيام بذلك التجربة لم أشعر بالألم، وكان هناك تحسن كبير في صحتي عندما تلقيت العلاج والسبب الذي كان يسبب لي آلامًا مستمرة في المعدة.

أسباب إجراء تنظير المعدة من تجربتي

لا يقوم الطبيب بإجراء تنظير المعدة لأي سبب من الأسباب، ولكن هناك أسباب معينة تتطلب إجراؤها، ثم يطلب الطبيب من المريض إجراء منظار تشخيصي للمعدة ؛ للكشف عن سبب الألم ومن خلال تجربتي مع تنظير المعدة فهي كالتالي

استمرار القيء دون معرفة السبب المؤدي لاستمرار هذا التقيؤ، وتناول أكثر من دواء يصفه الطبيب، ولكن بدون فاعلية، ثم يطلب منا عمل منظار تشخيصي للمعدة.

الشعور بالألم عند تناول الطعام وابتلاعه، خاصة إذا استمر ولم يكن حادثًا، مما يؤثر على صحتنا ونفسيتنا ويسبب لنا الألم، وهنا يطلب الطبيب المختص إجراء منظار تشخيصي حتى نكتشف سبب ألم البلع المتكرر عند الأكل.

كما أنها تستخدم مع الألم المستمر في الجزء العلوي من البطن، مثل عصير المريء أو قرحة المعدة.

القيء المصحوب بالدم، إذا تقيأت دمًا، سيطلب منك طبيبك إجراء تنظير المعدة فورًا لتشخيص الحالة وبدء العلاج.

ومن أسباب دوالي المعدة أيضًا.

الأورام مثل أورام المعدة والبنكرياس ليتمكن الطبيب من معرفة حدود انتشار الورم.

فقر الدم وفقر الدم المزمن الشديد، لمعرفة أسباب فقدان العديد من خلايا الدم الحمراء، هنا نقوم بإجراء التنظير التشخيصي للمعدة لمعرفة أسباب تكسر هذه الخلايا وفقدانها.

في حالة الإصابة بأمراض العصارة الصفراوية نقوم بإجراء تنظير المعدة حتى لا يؤدي ذلك إلى تليف الكبد.

في حالات نزيف الجهاز الهضمي، يتم إجراء التنظير التشخيصي لمعرفة الأسباب.

الاستعدادات قبل إجراء تنظير المعدة

بينما كنت أستعد لإجراء تنظير المعدة، اتخذ الطبيب الخطوات التالية

سألني أولاً إذا كنت أعاني من أي مشاكل في صمامات قلبي.

وسألني أيضًا عما إذا كنت قد أصبت يومًا بعدوى في أي من صمامات القلب.

طلب مني أن أخبره إذا كنت أتناول أي دواء لأي مرض.

منعني من الأكل ثماني ساعات قبل التنظير.

وصف لي أدوية لتنظيف المعدة وتطهيرها.

كيفية إجراء تنظير المعدة

من خلال تجربتي مع تنظير المعدة وبعد أن أخبرت الطبيب بما سألني عنه واتباع النصيحة وجهني إلى الامتناع عن الأكل وتناول الأدوية لتطهير المعدة، جاء يوم فحص معدتي بالمنظار، وقام الطبيب بما يلي

ارتديت ملابس خاصة للعملية. يوجد في غرفة الفحص جميع الأجهزة الخاصة للكشف عن مستوى الأكسجين في دمي وقياس معدل ضربات القلب وضغط الدم. طلب مني الاستلقاء على سرير الفحص على الجانب الأيسر. سألني إذا كنت أفضل التخدير الموضعي أو العام. ضع واقيًا داخل فمي لإنقاذ أسناني. ثم أدخل المنظار في فمي، وهو أنبوب طويل جدًا لأتمكن من الوصول إلى المعدة، أسود اللون. ثم قام بعد ذلك بنفخ الهواء من خلال المنظار ليصل إلى المعدة للكشف عن سبب آلام المعدة. وأثناء قيام الطبيب بهذا الفحص، ينظر إلى شاشة الفيديو أمامه ويتعرف على الصور التي تظهرها الكاميرا في مقدمة المنظار، وهي تصور معدتي. استغرق الإجراء بالمنظار حوالي عشرين دقيقة. ثم نقلوني إلى غرفة أخرى حتى تعافيت تمامًا من المخدرات. في نهاية اليوم، نصحني الطبيب بتجنب التوتر، والتوقف مؤقتًا عن القيادة في ذلك اليوم.

بعد تنظير المعدة

بعد منظار المعدة شعرت بما يلي

مرارة في حلقي من المخدر الذي أخذته.

الشعور بالحاجة إلى النوم نتيجة الأدوية التي تناولتها.

التهابات الحلق.

تجمعت الغازات في معدتي وشعرت بالامتلاء والانتفاخ.

ألم مستمر في حلقي.

جفاف فمي وعروقي.

بحة في الصوت

صعوبة بلع الطعام بسبب إدخال الأنبوب.

كل هذه الآلام اختفت بوصفة طبية من طبيبي.

الآثار الجانبية لتنظير المعدة

تجربتي مع تنظير المعدة مرت بأمان الله ورحمة الله، وشعرت فقط بما يحدث بعد العملية نتيجة إجرائها من حيث الالتهابات والغازات وجفاف الحلق، ولكن هناك آثار جانبية قد تحدث بعد العملية. إجراء التنظير، ثم يجب على الطبيب التدخل الفوري، بما في ذلك ما يلي

ورم في موقع إدخال الإبرة في الوريد.

النزيف في مكان أخذ الإبرة.

لاحظ أن البراز ممزوج بالدم.

لاحظ براز داكن جدًا.

ضيق الصدر وصعوبة التنفس والتنفس.

زيادة درجة حرارة الجسم.

نزيف في المعدة يحدث هذا بسبب الإجراء الخاطئ لتنظير المعدة.

القيء.

ألم مستمر في البطن.

– صعوبة البلع يوما بعد يوم.

يزداد الألم في منطقة الصدر تدريجيًا.

نقل أي عدوى بكتيرية خاصة إذا كان المكان غير معقم بشكل جيد.

فوائد تنظير المعدة

بعد إجراء تنظير لمعدتي، ساعدني هذا كثيرًا، حيث خفف الألم والالتهاب.

واحدة من أحدث الطرق لاكتشاف مشاكل الجهاز الهضمي لدينا.

الكشف عن أسباب الألم المستمر الذي أجرينا من أجله التنظير.

أمن تلك العملية وجميع الاستعدادات التي أجريت لي أثناء إجرائها.

ثم عرفت سبب ألمي ووصف لي طبيبي الدواء الدقيق لهذا الألم.

العملية لا تستغرق الكثير من الوقت ولا أشعر بأي أذى لأني تحت تأثير التخدير.

إنها عملية آمنة وبسيطة للغاية

الأطعمة التي أكلتها بعد تنظير المعدة

بعد إجراء العملية نصحني طبيبي بما يلي

لأخذ سوائل بكميات محدودة وخاصة اليوم الأول من عمليتي.

أنا آكل الفاكهة المقطعة إلى قطع صغيرة ومهروسة جيدًا.

الابتعاد عن الأطعمة المقلية وعدم إضافة البهارات إلى الطعام بأي شكل من الأشكال.

اشرب الماء وامتنع عن المنشطات والكافيين.

تناول الخضار المهروسة جيدًا مع الطعام.

حالات خاصة لا يتم فيها إجراء تنظير البطن

هناك حالات لا يمكننا فيها إجراء التنظير الداخلي حتى لا يكون له تأثير سلبي، ومن بين هذه الحالات ما يلي

الأشخاص الذين يعانون من ترقق الدم بسبب تناول بعض الأدوية مثل الأسبرين، وهنا يجب إخطار الطبيب حتى لا ينتج عن ذلك ضرر شديد للمعدة.

تكلفة تنظير المعدة

تختلف أسعار تنظير المعدة من مكان إلى آخر، وهي أقل عموماً ألف وخمسمائة جنيه مصري، وتختلف بحسب الآتي

المكان الذي تجري فيه العملية.

اسم وشهرة الطبيب المعالج.

شهرة المكان الذي تختلف فيه كل مستشفى عن الأخرى، فهناك أماكن تجد فيها أجهزة لا تجدها في الآخرين، وهناك أطباء قد تجد معهم أثناء العملية طبيبًا مساعدًا وآخر للتخدير، و يوجد أطباء لا تجد معهم أحدًا غير الممرضة المساعدة، لذا فإن تكلفة العملية تختلف من مكان إلى آخر.

القولون والذي يعتبر من الأعضاء الهامة داخل الجهاز الهضمي حيث يقوم باكتساب الماء والمواد الغذائية مع المتبقي من الطعام ليقوم بتكوين الكمية الخاصة بالفضلات ولذلك تنتج مجموعة كبيرة من مشكلاته بسبب تراكم تلك الفضلات داخل الجسد لتصبح بصورة بشكل متحجر نسأل الله لكم التوفيق.