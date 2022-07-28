تجربتي مع نزول المشيمة ،تواجه المرأة مجموعة كبيرة من المصاعب في فترة حملها، ومن اهم هذه المعضلات هي مشكلة سقوط المشيمة أو المشيمة التطورة، حيث تعاني المرأة من وجود نزيف قد يكون سهلا أو شديداً فتشعر المرأة بالتوتر تخشى أن يكون حملها في خطر، فإليك عزيزتي تجربتي مع هبوط المشيمة وبعض تجارب الحوامل مع مصاعب سقوط المشيمة، لعلك تتمكنين من خلالها تقييم حالاتك.

تجربتي مع المشيمة الملتصقة

بدأت تجربتي مع المشيمة الملتصقة عندما أخبرني أحد أصدقائي أن إحدى نساءها الحوامل مصابة بالمشيمة الملتصقة، مما أدى إلى نزيف قبل الموعد المحدد للولادة. الأمور الخطيرة أو القلق المفرط. النزيف أمر طبيعي يصاحب المشيمة، ولا يضر بالجنين والأم.

وتجدر الإشارة إلى أن المشيمة تقوم على الحمل، وهي المصدر الرئيسي لنمو الجنين الذي يربط كيس الجنين بالأم. تستقر المشيمة في الجزء العلوي من الرحم، ولكنها في بعض الحالات تستقر في أسفل الرحم. في حالة الإجهاض، أو قد يشكل تهديدًا على صحة الجنين، مما يضطر الطبيب للتدخل جراحيًا وإتمام الولادة بعملية قيصرية.

تقول إحدى النساء إنها عانت خلال حملها الأول من نزول المشيمة لفترة طويلة دون علم، وعندما ذهبت لاستشارة الطبيب نصحني بالراحة التامة حتى تستعيد المشيمة وضعها الطبيعي أو وضعها الطبيعي، وكان هذا مصحوبا بآلام في البطن والظهر.

ومع ذلك، استمر حملي بأمان حتى حدث نزيف غير عنيف أو حاد في الشهر التاسع من الحمل، وبعد ذلك اضطررت إلى الذهاب إلى المستشفى وإجراء عملية قيصرية. الحمد لله، لقد نجوت أنا والطفل، وأنا على وشك إنجاب طفل ثانٍ قريبًا.

وبخصوص المشيمة المنزاحة وتأثيرها على الأشهر الأخيرة من الحمل، قال أحد أطباء التوليد وأمراض النساء إن المشيمة المنزاحة تتطلب أحيانًا التضحية بالجنين لإنقاذ الأم، في حال كان النزيف شديدًا ويصعب إيقافه، وفي عدد من الحالات. في حالات أخرى، قد يؤدي انفصال المشيمة ونزولها إلى الولادة المبكرة. بعد وقتها الطبيعي.

بدلاً من الولادة القيصرية، حيث تغطي المشيمة عنق الرحم، بغض النظر عن نوع النسب أو النسب “كليًا أو جزئيًا”. يوصى بالالتزام بالراحة لعدم وجود أدوية أو علاجات حتى الآن تساعد على رفع المشيمة الهابطة.

كيفية رفع المشيمة المنزاحة

بادئ ذي بدء، يجب أن نقول إن ولادة المشيمة في بداية أشهر الحمل عادة لا تسبب أي ضرر، فهي مسألة وقت وستعود إلى مكانها مرة أخرى، وعادة ما يكون من الصعب اكتشافها المشيمة قبل الأسبوع الثامن والعشرين من الحمل.

لا توجد الكثير من حالات انزياح المشيمة بين النساء الحوامل، وتعتمد شدة هذا الحدوث على عدة عوامل منها صحة الجنين، وصحة الأم، ووضعية المشيمة في الرحم (أعلى أو أسفل)، ومدى تغطية المشيمة لعنق الرحم.

عادة، تخضع المرأة التي تعرضت لتدلي المشيمة للمراقبة الطبية حتى يتمكن الطبيب المعالج من معرفة ما إذا كانت ستستعيد وضعها مرة أخرى تلقائيًا أم لا. جنينها

إذا استمر الوضع إلى حد تقدمه مصحوبًا بإخراج المشيمة، يأتي دور التدخل الجراحي وحدوث العملية القيصرية، أما إذا كان مستوى المشيمة أقل من المعتاد، ولا يغطي الرحم يمكن هنا الولادة بشكل طبيعي عن طريق المهبل بعد مناقشة الوضع مع الطبيب المعالج.

أكثر ما يمكنك القيام به لنفسك في هذه الحالة هو توفير الرعاية الكافية لك ولجنينك أيضًا، للحصول على أكبر قدر من الراحة، والابتعاد عن أداء أي من المهام الشاقة، بما في ذلك الرياضة من جميع الأنواع، مع الاطمئنان وعدم القلق على الإطلاق، حتى مع ظهور المصاحبة لانخفاض المشيمة، قد تستعيد حالتها الأولى طبيعية، وإذا لم تحدث واستعدت وضعها الطبيعي، سينجح الطبيب في إنقاذ حياتك و حياة جنينك ان شاء الله.

الأطعمة التي ترفع المشيمة

في الواقع، لا توجد أغذية يُقصد إعطاؤها للحوامل في حالات المشيمة المنزاحة أو حتى مجرد انخفاض مستواها، لكن الالتزام بالراحة والنوم على الظهر والالتزام بكافة التعليمات والتعليمات الطبية وفي بعض الحالات ذلك ضروري للبقاء في المستشفى لتتمكن من التدخل الطبي إذا ساء الوضع.

وتجدر الإشارة إلى أن استمرار نزول المشيمة دون القيام بأي إجراء طبي يؤدي إلى ولادة طفل ميت بسبب نقص الأكسجين أثناء الحمل وعدم قدرته على التنفس، ومن الأشياء التي تساعد على رفع المشيمة هو رفع القدمين.

إذا كان إزاحة المشيمة من النوع الكلي أو المركزي، يخطط الطبيب لإجراء ولادة مركزية في هذه الحالة، عادةً مع العديد من الانقباضات والنزيف.

المشيمة المنزاحة والجماع

ممارسة العلاقة الحميمة أثناء الحمل من الأمور الآمنة للمرأة التي تتمتع بحمل طبيعي خالي من أي مضاعفات أو احتمالية الخطر، ورغم الاعتقاد الخاطئ السائد لدى البعض حول وجود علاقة بين الجماع والمرأة. تنزل المشيمة، وحقيقة أن عددًا من الأطباء ينصحون بتجنب الجماع عند المشيمة الملتصقة، حيث يزداد معدل الخطورة في ذلك الوقت.

بشكل عام، إذا شعرت أي امرأة حامل بألم غير طبيعي أثناء الجماع أو بعده، حتى لو كانت تعاني من المشيمة الملتصقة، فعليها استشارة طبيبها للتحقق من سلامتها الشخصية.

علاج المشيمة الملتصقة في الشهر الرابع من الحمل

في بعض الحالات تحدث المشيمة المنزاحة في الشهر الرابع من الحمل دون أي أعراض، وهنا يأتي دور الطبيب حتى يتمكن من اكتشافها خلال أي من زيارات المتابعة التقليدية ولكن بنسبة تتراوح من 70 إلى 80٪ من النساء المصابات بالمشيمة الملتصقة، فإن النزيف هو العرض الأول والأكثر شيوعًا الذي يظهر في ذلك الوقت.

حيث يكون نزيف مهبلي بعد مرور 20 أسبوعًا على الأقل من الحمل، ويحدث عند بعض النساء بكميات قليلة، بينما تزداد كميته عند البعض الآخر بكثرة، الأمر الذي يتطلب تدخلًا قيصريًا لإكمال الولادة، ومن حيث الألم، بعض الحالات لا تشعر بأي ألم والبعض الآخر يشعر بعدد من التقلصات التي قد تحدث بعد الجماع خاصة.

الأشياء التي تساعد في الحفاظ على المشيمة

الاهتمام بالصحة الشخصية.

الاهتمام بصحة الجنين.

الالتزام بالراحة وتجنب أداء المهام الشاقة والتمارين الشاقة.

تناول الأدوية اللازمة من المقويات والفيتامينات وما إلى ذلك.

لا تفرط في الصعود والنزول على الدرج.

التعيين المنتظم للمتابعة الطبية.

ابتعد عن القيادة.

الحد من السفر والتنقل.

تقليل عدد مرات الجماع “إذا رآها الطبيب”.

سقوط المشيمة ليس دائماً أمرٌ امرا بالغا ، فقد يكون الجزء التي تغطيه المشيمة من عنق الرحم سهل، ومع تقدم الحمل واقترب موعد الانجاب قد تزيد المشيمة إلى أعلى، ونستدل على هذه الحالة بوجود نزيف بسيط ، ومن خلال تجربتي مع نزول المشيمة أذكر لكم أن العلاج يكون امتناع القيام باي مجهود .