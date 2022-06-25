تجنب تشنج العضلات وارتفاع ضغط الدم

تجنب التشنجات العضلية وارتفاع ضغط الدم – من منا لم يستيقظ ليلاً بسبب آلام العضلات الشديدة. تشنجات العضلات من الحالات الشائعة التي يمكن أن تستمر لدقائق أو أيام، ونعاني أيضًا من ارتفاع ضغط الدم.

من أجل تجنب كل من التشنجات العضلية وضغط الدم، تحتاج إلى ضبط مستوى الكالسيوم والمغنيسيوم في الجسم.

علامات تدل على نقص المغنيسيوم

إنهاك

تقلصات، خاصة في الليل، في عضلة الساق في قدميك.

ارتفاع ضغط الدم لأنه بدون المغنيسيوم لن تتمتع بمرونة الدورة الدموية في نظام الأوعية الدموية مما يؤدي إلى تصلب الجدران مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

– تصلب الجسم خاصة في الصباح عند الاستيقاظ.

عدم انتظام ضربات القلب ولكن البوتاسيوم يدخل أيضًا في ذلك، لذا يمكن أن يكون مزيجًا من الاثنين، وسوف تشعر بتخطي ضربات القلب وربما خفقان القلب.

من أين يأتي المغنيسيوم هو في قلب ما يسمى الكلوروفيل والكلوروفيل يشكل المادة الخضراء للخضر الورقية.

الحل بسيط للغاية، أضف وعاءًا كبيرًا إضافيًا مرة أو وعاءين متوسطين مرتين يوميًا، واحصل على ما يكفي من المغنيسيوم ولاحظ اختفاء علامات النقص.

يساعد على إزالة الكالسيوم الزائد

التعرض للشمس

المغنيسيوم في الطعام.

أوميغا 3 (خاصة EPA ستساعد على خفض الكالسيوم).

فيتامين ك 2 – هذا فيتامين قابل للذوبان في الدهون يساعد على نقل الكالسيوم من المكان الخطأ إلى المكان الصحيح.

علاج مقاومة الأنسولين، وخاصة عند مرضى السكر، عن طريق تقليل الكربوهيدرات.

تقليل التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.

تجنب التشنجات العضلية وارتفاع ضغط الدم