تجهيز وتهيئة كامل الطاقة الاستيعابية لـ المسجد الحرام وساحاته

في إطار سعي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الحثيث، ممثلة بوكالة التفسير وإدارة الحشود، لتحسين نظام الأعمال والخدمات المقدمة للحجاج، وتنفيذ خطة موسم الحج لهذا العام 1444 م . ح.

التجهيز والتجهيز بكامل طاقتها

وصرح وكيل الأمين العام لترقية وإدارة الحشود المهندس أسامة الحجيلي أنه تم تجهيز وتجهيز كامل سعة المسجد الكبير وساحاته حتى يتمكن الحجاج من أداء مناسكهم بهدوء وراحة، بالإضافة إلى الاستفادة من جميع وظائف مبنى Mataf وتجهيز ممرات الحجيج والمصلين وتجهيز المصليات في امتداد الملك فهد والامتداد السعودي الثالث والساحات الخارجية.

خطة موسم ذو الحجة

وأكد الحجيلي أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس من خلال تقديم كل ما يخدم الزوار والحجاج ضمن خطة شهر ذي الحجة التي تتوافق مع تعليمات الحكام حفظهم الله، وضمان اتساع الخدمات لجميع الزوار.