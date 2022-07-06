تجهيز 30 ألف دورة مياه في المشاعر المقدسة

قامت شركة “كدانة” للتنمية والتطوير، المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة والذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بتجهيز أكثر من 30 ألف دورة مياه في المشاعر المقدسة.

تفاصيل المشروع

وقال “كدانة” للعربية.نت إن مشروع تطوير الحمامات في المشاعر المقدسة هو جزء من حزمة مشاريع تنموية في المشاعر المقدسة، بمتوسط ​​1000 مجمعات حمامات في منى و 1000 مجمعات حمامات في عرفات ومزدلفة.

وأوضح أنه خلال المشروع تم صيانة وترميم المجمعات الصحية لخدمة راحة الحجاج والتي بلغ مجموعها أكثر من 30 ألف دورة مياه.

تكثيف الإصحاح البيئي

وقالت الأمانة العامة للمدينة المقدسة للعربية.نت إن الأمانة كثفت أعمال الإصحاح البيئي بالمشاعر المقدسة وشكلت عدة فرق ميدانية للإصحاح البيئي ومكافحة الآفات في المشاعر المقدسة تمهيدا لتجهيز الأماكن المقدسة قبل الوصول. في حين تم رش جميع مجمعات الدورة بالمياه في الأماكن المقدسة، من خلال الأجهزة المتطورة، وعربات الرش الفراغي، وأجهزة الميكروويف، وأجهزة الرش والرش، والأجهزة الأسطوانية، حسب المواصفات البيئية.