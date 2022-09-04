تحالف “أوبك+” يدرس إبقاء إنتاج النفط ثابتا أو خفضه قليلا

قالت 5 مصادر فِيْ مجموعة أوبك + إنه من المرجح أن تبقي المجموعة على حصص إنتاج النفط دون تغيير لشهر أكتوبر فِيْ اجتماع الغد.

فِيْ الوقت نفسه، لم تستبعد مصادر أخرى خفضًا طفِيْفًا للإنتاج لدعم الأسعار التي هبطت بسبب مخاوف من تباطؤ اقتصادي، بحسب رويترز.

تجتمع الدول الأعضاء فِيْ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بما فِيْ ذلك روسيا، غدًا الاثنين، فِيْ إطار ما يعرف بمجموعة أوبك +، فِيْ وقت يواجه فِيْه الطلب ظروفًا معاكسة، بالإضافة إلَّى إمكانية زيادة الإمدادات بفضل عودة الخام الإيراني للأسواق إذا أبرمت طهران اتفاقية مع القوى العالمية بشأن أنشطتها النووية.

انخفض خام برنت إلَّى حوالي 93 دولارًا للبرميل من 120 دولارًا فِيْ يونيو، وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي وركود فِيْ الغرب.

من المتوقع أن تضيف إيران مليون برميل يوميًا إلَّى الإمدادات العالمية، أي ما يعادل 1٪ من الطلب العالمي، إذا تم تخفِيْف العقوبات، على الرغم من أن احتمالات التوصل إلَّى اتفاق نووي بدت أكثر ضبابية يوم الجمعة.

وفِيْ الشهر الماضي، أشارت السعودية، أكبر منتج فِيْ أوبك، إلَّى إمكانية خفض الإنتاج لمواجهة ما تعتبره انخفاضًا كبيرًا فِيْ أسعار النفط.