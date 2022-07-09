تحالف أوروبي لتحرير القمح الأوكراني من الألغام البحرية.. أسطول قطارات

من المقرر أن يوقع 30 من رؤساء السكك الحديدية الأوروبية على “إعلان أوكرانيا” فِيْ فِيْينا يوم السبت.

هذا فِيْ محاولة لمساعدة أوكرانيا على تصدير حبوبها، التي تقطعت بها السبل حاليًا فِيْ العديد من موانئ البحر الأسود المحاصرة.

قال رئيس السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) ريتشارد لوتز يوم الجمعة إنه سيتعين بناء محطات ومنشآت عبور جديدة وتحسين كفاءة البنية التحتية الحالية إذا تم تصدير إنتاج الحبوب الأوكرانية بالقطار.

وقال “نحن نبحث بجدية عَنّْ المزيد من السعة”.

مناجم البحر الأسود

قال الكثير إنه حتى إذا انتهت الحرب فِيْ أوكرانيا قريبًا، فمن المحتمل أن يمر بعض الوقت قبل أن يصبح من الممكن مرة أخرى التصدير عبر البحر الأسود بسبب الألغام البحرية.

وأضاف لوتس أنه يجري حاليًا تغيير حجم خطوط السكك الحديدية الأوكرانية لتتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن هذا “مؤشر إضافِيْ على أن مسار أوكرانيا للانضمام إلَّى الأسرة الأوروبية يسير على قدم وساق”.

يوجد حاليًا حوالي 22 مليون طن من الحبوب الأوكرانية فِيْ صوامع تنتظر التصدير.

فِيْ الوقت الحاضر، تبلغ الطاقة التصديرية للقطارات الأوكرانية 800 ألف طن فقط من الحبوب شهريًا.

أدى التوقف المفاجئ لصادرات الحبوب الأوكرانية بالفعل إلَّى أزمة غذائية حادة فِيْ العديد من البلدان الأفريقية وتسبب فِيْ ارتفاع حاد فِيْ أسعار العديد من السلع فِيْ الأسواق العالمية.

شبكة السكك الحديدية النمساوية

قال أندرياس ماتا، الرئيس التنفِيْذي لشبكة السكك الحديدية النمساوية OBB، إن حرب أوكرانيا أوضحت أهمية القطارات، وإن كان ذلك بطريقة لا يريدها أحد.

وأضاف ماتا أن عمال السكك الحديدية الأوكرانيين يقومون بعمل رائع فِيْ ظروف صعبة لا يمكن تصورها، مضيفا أن الُغُزو الروسي دمر حتى الآن 21 محطة قطار و 49 جسرا للسكك الحديدية، فضلا عَنّْ امتدادات طويلة من خطوط السكك الحديدية.

وقال ماتا إن مئات من عمال السكك الحديدية قتلوا أو أصيبوا خلال القتال، مضيفا أن مكان وجود آلاف العمال غير معروف.

سمحت شركات السكك الحديدية الأوروبية لأولئك الفارين من الصراع بالسفر على خدماتهم مجانًا، حيث نقلت شركة دويتشه بان وحدها حوالي 450 ألف لاجئ أوكراني إلَّى بر الأمان منذ بدء الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا، وفقًا للتقارير.