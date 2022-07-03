تحالف لبناء وتطوير 159 وحدة فندقية على جزيرة شورى

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير عن توقيع مشروع مشترك مع شركة استثمار عقاري، لتطوير منتجع على جزيرة الشورى، الجزيرة الرئيسية على البحر الأحمر، يضم 159 وحدة فندقية.

جزيرة الشورى

تعد جزيرة الشورى البوابة الرئيسية للوجهة ضمن المرحلة الأولى من التطوير والتي ستشمل عند اكتمالها 11 منتجعًا وفندقًا فاخرًا ووحدات سكنية وملاعب جولف ومرسى لليخوت والعديد من المرافق الترفيهية والترويحية.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باجانو أن الجمعية هي رسالة توضح اهتمام المجتمع وقطاع الاستثمار بوجهة البحر الأحمر والفرص السياحية الواسعة في المملكة، مبيناً أن وجهة البحر الأحمر تقدم الكثير. فرص عمل واعدة، من خلال قدرتها على استغلال الأصول الأساسية والاستراتيجية للمملكة ودفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي على النحو المحدد في رؤية المملكة 2030، مع ملاحظة أن هذا التحالف المشترك يبرز اهتمام القطاع الخاص ورغبتهم في المشاركة والاستثمار. كما تجري شركة البحر الأحمر مناقشات مماثلة مع مستثمرين مختلفين لمناقشة فرص الاستثمار في أصول وجهة البحر الأحمر، بما في ذلك الفنادق والمنتجعات والمرافق الترفيهية والتجزئة والترفيهية.

أكثر من ألف عقد

يأتي هذا الإعلان بعد أن حققت شركة البحر الأحمر للتطوير الإغلاق المالي في وقت سابق من هذا العام لتمويل أخضر بقيمة 14.12 مليار ريال سعودي (3.76 مليار دولار) مع أربعة بنوك سعودية رائدة “أسواق رأس المال السعودية 2022 م” كأول تسهيل قرض بالريال السعودي الممنوح ضمن إطار التمويل الأخضر.

حققت الوجهة المطلة على البحر الأحمر تقدمًا ملحوظًا على الأرض، انعكس في استكمال أكثر من 50 بالمائة من المرحلة الأولى والتشغيل الكامل للعديد من الأصول الرئيسية بما في ذلك فندق أربع نجوم للموظفين والمكاتب الإدارية، بالإضافة إلى أكبرها مشتل زراعي في المنطقة.

منحت شركة البحر الأحمر للتطوير وشركة أمالا أكثر من 1000 عقد بقيمة تزيد عن 25 مليار ريال، والعمل جار لاستقبال الزوار الأوائل مطلع عام 2023، حيث سيتم افتتاح المجموعة الأولى للفنادق في المرحلة الأولى، على أن تكتمل في عام 2024. من المقرر أن تتكون وجهة البحر الأحمر عند اكتمالها في عام 2030 م، من 50 منتجعًا توفر ما يقرب من 8000 غرفة فندقية، بالإضافة إلى أكثر من 1000 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية على الأرض. مطار دولي ومراسي فاخرة وملاعب جولف والعديد من المرافق الترفيهية والترويحية.