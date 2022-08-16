تحت وطأة أزمة الطاقة بأوروبا.. أسعار الزنك تقفز 7.2%

ارتفعت أسعار الزنك خلال تعاملات الثلاثاء، بعد الإعلان عَنّْ قرار وقف الإنتاج فِيْ واحدة من أكبر مصاهر الزنك فِيْ أوروبا خلال شهر سبتمبر بسبب أزمة الطاقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن نيرستار المملوكة لمجموعة ترافِيْجورا لتجارة المعادن والمواد الخام قررت إيقاف تشغيل مصهر بودل للزنك فِيْ هُولندا اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل “حتى إشعار آخر”.

وأدى الإعلان إلَّى ارتفاع سعر الزنك فِيْ تعاملات بورصة لندن للمعادن بنسبة 7.2٪، فِيْ ظل توقعات باستمرار تراجع المعروض فِيْ الأسواق خلال الفترة المقبلة.

حذرت جيلينكور، أكبر منتج للزنك فِيْ العالم، فِيْ وقت سابق من هذا الشهر من أن أزمة الطاقة الأوروبية تشكل تهديدًا خطيرًا لإمدادات الزنك بسبب صعوبة تشغيل المصانع بكامل طاقتها فِيْ ظل ارتفاع أسعار الطاقة.

يشار إلَّى أن مصهر بودل الذي ينتج حوالي 2٪ من إجمالي إنتاج الزنك فِيْ العالم، يعمل بجزء صغير من طاقته منذ الربع الأخير من العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، مما ينخفض. هُوامش ربح مصاهر الزنك فِيْ أوروبا.

فِيْ التعاملات بعد الظهر، بلغ سعر الزنك فِيْ بورصة لندن للمعادن 6.7٪ ليصل إلَّى 3801.50 دولار للطن، بعد أن وصل إلَّى أعلى مستوى له فِيْ ما يقرب من شهرين قبل ذلك.