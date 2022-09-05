تحت 17 عاما.. السعودية تودع كأس العرب على يد الجزائر

ودع المنتخب السعودي لكرة القدم منافسات كأس العرب لأقل من 17 عاما مؤخرا مساء الاثنين بعد خسارته أمام شقيقه الجزائري بركلات الترجيح (5-4).

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يركز المنتخب السعودي، بإشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم، على مشاركته فِيْ الكؤوس العربية، خاصة بعد فوزه بلقب كأس العرب تحت 20 سنة، قبل أسابيع قليلة، بعد فوزه على السعودية فِيْ النهائي. المنتخب المصري.

17 سنة فرعية .. السعودية تودع كأس العرب يدا بيد مع الجزائر

واستمر المنتخبان السعودي والجزائري، فِيْ المباراة التي واجهتهما على ملعب الأخير، فِيْ نصف النهائي، بالتعادل السلبي بينهما، حتى الوصول إلَّى ركلات الترجيح.

وابتسمت ضربات الجزاء لصالح الجزائر، بعد فوزها على منافستها السعودية (5-4)، لتقدم للأخضر كأس العرب فِيْ نصف النهائي.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي، بتوجيه من المدرب عبد الوهاب الحربي، تأهل من دور المجموعات كوصيف، بعد المنتخب المصري، قبل الفوز على العراق فِيْ ربع النهائي، بنتيجة كبيرة، بأربعة أهداف مقابل. هدف.

وتجدر الإشارة إلَّى أن مباراة نصف النهائي الأخرى ستكون بين اليمن والمغرب، حيث سيواجه التأهل الجزائر فِيْ نهائي كأس العرب، الذي سيقام يوم الخميس 8 سبتمبر.