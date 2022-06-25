تحديثات في إجراءات السفر إلى تايلند

أعلنت سفارة مملكة تايلاند في تايلاند عن تحديثات إجراءات السفر إلى تايلاند اعتبارًا من 7/1/2022.

أعراض مختلفة

ووجهت السفارة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، كل من يعاني من أي من الأعراض التالية حمى، قشعريرة، صداع، التهاب في الحلق، آلام عضلية، آلام ظهر، إرهاق، انتفاخ في الغدد الليمفاوية، مع طفح جلدي أو آفات حويصلية. . ، في غضون 21 يومًا من الوصول.في تايلاند، اطلب الرعاية الطبية الفورية في أي مستشفى أو عيادة قريبة وأبلغ الطبيب بتاريخ سفرك إلى أي مناطق مصابة بجدرى القردة.

جدري القرد

وأشار إلى أن المسافر ربما يكون قد تعرض لمرض جدري القرود قبل وصوله إلى تايلاند، لذا فإن معلوماته من حيث تاريخ السفر والأعراض وتاريخ المغادرة وتاريخ الوصول واسم مكان الإقامة يجب إبلاغ طبيبه بذلك. سيعطيك طبيبك التشخيص الصحيح للمرض والعلاج في الوقت المناسب إذا كنت ترغب في الإبلاغ عن مرضك. يرجى الاتصال بقسم السيطرة على الأمراض على الخط الساخن 1422 أو 0973156850 حتى يمكن تقديم المساعدة المناسبة.

شروط القبول

أوضحت السفارة المتطلبات اللازمة لدخول مملكة تايلاند اعتبارًا من يوليو 2022 م، وهي

1- للمسافرين الملقحين

الحصول على تأشيرة دخول من سفارة تايلاند في الرياض أو القنصلية العامة في جدة أو تأشيرة (عند الوصول تكون صالحة لمدة 14 يومًا).

تذكرة العودة المؤكدة.

شهادة التطعيم بلقاح COVID-19 جرعتين أو أكثر مصدق عليها من وزارة الصحة.

طباعة جميع المستندات لتقديمها عند الوصول.

2- للمسافرين غير المحصنين

الحصول على تأشيرة دخول من سفارة تايلاند بالرياض أو القنصلية العامة بجدة أو تأشيرة (عند الوصول صلاحيتها 14 يومًا).

قدم نتيجة سلبية لاختبار RT-PCR خلال (72) ساعة بعد مغادرة الوجهة.