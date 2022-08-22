تحديث إجراءات سفر المواطنين السعوديين عبر جسر الملك فهد

أعلنت الهيئة العامة لجسر الملك فهد عن آخر المستجدات بشأن إجراءات سفر المواطنين عبر الجسر إلى مملكة البحرين مساء الاثنين.

تحديث التفاصيل

وبحسب حساب تويتر الرسمي للمؤسسة، تضمنت التحديثات إلغاء شرط التأمين للفئات العمرية الأقل من 12 عامًا، فيما تستمر متطلبات الفئات الأخرى.

جرعتان من لقاح كورونا

من أجل عبور الجسر، تشترط الفئة العمرية من 12 إلى 16 عامًا تلقي جرعتين من لقاح كورونا، وتتلقى المجموعات فوق 16 عامًا 3 جرعات من اللقاح، ومدة اشتراط أخذ جرعة معززة الجرعة (الثالثة) هي 8 أشهر بعد تلقي الجرعة الثانية.