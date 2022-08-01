تحديث الصكوك إلكترونياً وزارة العدل عبر ناجز

قدمت وزارة العدل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة خدمات إلكترونية تتعلق بإمكانية تحديث الأدوات العقارية عبر الإنترنت، بهدف تسهِيْل الخدمات العقارية للمواطنين من خلال طرح منصة نجيز الإلكترونية التي تعد من أكبر أهمية للمواطنين السعوديين، لذلك سنعرض لكَمْ من خلال محتوى مقال اليوم كيفِيْة تحديث صك العقار إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب إلى وزارة العدل السَعُودِيْة.

ترقية الصك

يمكنك الآن تحديث أي سند ملكية قديم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة العدل السَعُودِيْة لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين، بما فِيْ ذلك إمكانية تحديث سند ملكية العقار باتباع الخطوات التالية

يرجى تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة ومتابعة تسجيل الدخول مُتَفَوِّق.

بعد ذلك، تحتاج إلى كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهُوية، ثم النقر فوق مربع تسجيل الدخول.

ستظهر الصفحة الرئيسية للموقع، ثم الانتقال إلى مربع الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار الخدمة العقارية.

ستظهر جميع الخدمات العقارية، قم باختيار خدمة تحديث السند العقاري.

يجب عليك قبول الشُروطْ والأحكام المقدمة لك.

بعد ذلك، انقر فوق متابعة الخدمة.

سيتطلب منك معلومات مختلفة، بما فِيْ ذلك (اسم المستخدم وكلمة المرور).

أدخل رمز التحقق، ثم انقر فوق مربع تسجيل الدخول.

أدخل رمز المرسل للمتابعة، ثم ضع علامة على البيانات على أنها موافق عليها.

اختر طلبًا جديدًا وقم بتدوين جميع المعلومات الخاصة بمقدم الطلب (الاسم، رقم التعريف، نوع الهُوية، تاريخ الميلاد، نسبة الملكية).

المعلومات المتعلقة بالصك الذي يتم تحديثه (رقم صك العقار، مصدر السند، تاريخ السند، مساحة العقار، الوقف المرهُون، الوصية وصور العقار) يجب أيضا أن تكون مكتوبة.

بعد ذلك، انقر فوق أيقونة حفظ، وقم بتأكيد التفاصيل أعلاه، ثم انقر فوق متابعة لإرسال الطلب.

قبول شُروطْ التطبيق.

بدون رقم هاتفك المحمول.

قم بتأكيد عملية تقديم الطلب.

فِيْ نهاية المقال الخاص بتحديث السندات، أوضحنا الخطوات الواجب اتباعها عند تحديث سند الملكية، لذا اتبع ما ورد فِيْ المقال وقم بتطبيقه حسب الخطوات المحددة للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها. وزارة العدل المتعلقة بالعقار.