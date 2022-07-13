تحديث بطاقة التموين بمصر.. 3 ملايين مستفِيْد فِيْ خطر

تنتهِيْ المهلة التي حددتها الحكومة المصرية لتحديث البطاقة التموينية نهاية الشهر الجاري، وذلك لضمان وصول الدعم إلَّى المستفِيْدين منه.

مددت وزارة التموين المهلة التي كانت ستنتهِيْ فِيْ 30 يونيو الجاري لتسهِيْل تسجيل المواطنين للهُواتف المحمولة وتحديث البطاقات التموينية الجديدة.

تتلقى وزارة التموين والتجارة الداخلية فِيْ مصر طلبات المواطنين لتحديث بطاقات التوريد برقم الهاتف المسجل بنفس بيانات حامل البطاقة عبر موقع دعم مصر خلال الفترة الحالية، على أن يتم استلام الطلبات فِيْ مكاتب التوريد مرة أخرى. الأحد المقبل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وحتى نهاية الشهر الجاري.

وقالت مصادر فِيْ وزارة التموين، إن هناك 3 ملايين بطاقة تموينية لم يقم أصحابها بتحديث بياناتهم حتى الآن من إجمالي 22 مليون بطاقة تموينية، وطالبت الوزارة بتحديث البيانات بسرعة قبل نهاية شهر يوليو الجاري.

يواجه أصحاب البطاقات التموينية غير المحدثة عدم القدرة على أداء الخدمات الحكومية مثل الحصول على بطاقة بديلة للبطاقات التالفة أو المفقودة، وكذلك الخدمات التي تقدمها الوزارة، لكن لن يتم تعليق البطاقة.

خطوات تحديث البطاقة من خلال موقع دعم مصر

يمكن تحديث البطاقة التموينية عَنّْ طريق الدخول إلَّى موقع دعم مصر من ().

يطلب من المستخدم إدخال رقم البطاقة التموينية.

يشترط إدخال الرقم القومي لمالك البطاقة التموينية.

يتلقى المستخدم رسالة عبر الهاتف المحمول مع إدخال “رمز” فِيْه.

يتم إدخال الرمز فِيْ المساحة المخصصة له.

يجب عليك التأكد من إكَمْال الخطوات بالطريقة الصحيحة قبل استكَمْال تحديث البطاقة التموينية.

استثناءات من التحديث

قررت الحكومة المصرية ممثلة بوزارة التموين، استبعاد أسر السجناء وكبار السن غير القادرين على الحركة وليس لديهم خط هاتف محمول مسجل باسمهم من القرار الإلزامي لتحديث بيانات بطاقة التوريد. بشرط أن يقدم أحد أقاربهم أوراق تثبت صحة بياناتهم فِيْ التوريد إلَّى مكاتب التوريد.

تحديث معلومات البطاقة التموينية

يستفِيْد حوالي 64 مليون مواطن فِيْ مصر من البطاقة التموينية، ويؤدي تحديث بياناتها إلَّى استمرار تقديم جميع الخدمات على 22 مليون بطاقة تموينية، بينما يستفِيْد ما يقرب من 73 مليون مواطن من تبادل الخبز، بحسب تصريحات اللواء د. عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة بمصر للوائح. المعلومات والتحول الرقمي.