تحديث بيانات الهوية بنك الراجحي بالخطوات عبر موقع البنك أو الجوال

تحديث معلومات الهوية لمصرف الراجحي ؛ هذا ما سنتعرف عليه في الأسطر القليلة القادمة ، لأننا حريصون دائمًا على توفير كل ما تبحث عنه ، وتبسيطه في عدة نقاط بسيطة. ولن نقدم لك طريقة واحدة بل طرق لتختار من بينها ما يناسبك.

تحديث معلومات الهوية لمصرف الراجحي

من أهم الأمور التي يبحث عنها عملاء مصرف الراجحي كيف يمكنهم تحديث بيانات الهوية بخطوات بسيطة ، وهي من أهم البيانات الداعمة التي يحرص البنك على تحديثها عند الحاجة ، حتى لا يفعلوا ذلك. يجب أن توقف حساب العميل. مختلف.

كيفية تحديث بيانات هوية بنك الراجح من الموقع الرسمي للبنك

أتاح مصرف الراجحي تحديث بيانات بنك الراجحي من الموقع بكل سهولة وبخطوات بسيطة وذلك بالضغط على الرابط موقع البنك باختيار خدمة المباشر للأفراد ، واتباع الخطوات التالية: –

أدخل اسم المستخدم.

كلمه السر.

إضافة رقم الجوال.

سيتم إرسال كلمة مرور مؤقتة إلى الهاتف والتي يجب إدخالها على الفور.

ثم اضغط على التالي.

ثم اختر خيار تحديث تاريخ الانتهاء.

ستظهر على الفور جميع البيانات التي لها تاريخ انتهاء صلاحية ، وبالطبع سيتم تضمين تاريخ انتهاء صلاحية الهوية.

علما أن عملية تحديث البيانات يجب أن تكتمل في غضون ثلاثة أشهر للسعوديين وشهر واحد للمقيمين.

ثم اختر تحديث تاريخ الانتهاء.

تم التأكيد بعناية حتى يتم تحديث بيانات الهوية بكل سهولة.

طريقة تحديث بنك الراجح من الجوال

تطبيق الراجحي من التطبيقات المميزة التي يجب على جميع عملاء البنوك تحميلها ، لأنه يسهل على العملاء إنهاء جميع الخدمات التي قد يحتاجون إليها بخطوات بسيطة ، والآن سنقدم لكم كيفية تحديث الهوية بيانات مصرف الراجحي من التطبيق: –

في البداية ، يجب أن يكون لديك حساب في تطبيق الراجحي ، وبعد ذلك ستتم عملية تسجيل الدخول ، عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

سيتم إرسال كلمة مرور مكونة من 4 أحرف على الفور إلى الهاتف الذي يجب إدخاله.

هذه هي كلمة المرور المؤقتة لضمان أمان الحساب.

بعد إدخال الرمز المؤقت ، سيتم تسجيل دخولك مباشرةً.

ثم اضغط على خيار القائمة على اليمين ، والمتوفر في الجزء العلوي من التطبيق.

ثم اختر الإعدادات والتفضيلات.

ثم انقر فوق تحديث معرف تاريخ انتهاء الصلاحية.

في الخطوة الأخيرة ، انقر فوق تحديث.

كيفية تحديث بيانات هوية مصرف الراجحي من خلال أجهزة الصراف الآلي

يمكنك أيضًا الانتقال بسهولة إلى أجهزة الصراف الآلي أو تحديث البيانات أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في المملكة العربية السعودية. كل ما يجب القيام به هو الذهاب لأي منهم ثم اتباع الخطوات التالية: –

أضف كلمة مرور البطاقة.

ثم اختر خيار تحديث معلومات العميل المتاح في منتصف الشاشة.

أضف المعلومات بشكل صحيح في الحقول الفارغة.

فورًا ، سيتم إرسال رسالة إلى الهاتف المحمول تؤكد تحديث بيانات الحساب.

لاحظ أنه يمكن أيضًا تحديث بيانات الهوية من خلال الذهاب إلى الفرع ، ولن تستغرق عملية التحديث أكثر من 5 دقائق.

وهكذا وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم ، والذي عرضنا فيه طريقة تحديث بيانات الهوية لمصرف الراجحي من خلال 3 طرق وهي تحديث البيانات من موقع الراجحي الرسمي ، أو من خلال تطبيقه ، وأخيرًا من خلال أجهزة الصراف الآلي “.