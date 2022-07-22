تحديث بيانات بطاقة التموين برقم الموبايل فِيْ مصر.. آخر مَوعِد

تواصل وزارة التموين فِيْ مصر السماح بتسجيل رقم الهاتف المحمول لأصحاب البطاقة التموينية على موقع دعم مصر والبوابة الرقمية لمصر.

أعلنت وزارة التموين المصرية أنها ستتوفر لتحديث بيانات بطاقة التوريد وتسجيل رقم الجوال حتى نهاية الشهر الجاري لتسهِيْل حصول المواطنين المصريين على خدمات نظام دعم الخبز والتموين إلكترونيًا، بحسب المصرية. وزير التموين والتجارة الداخلية د. علي مصيلحي.

من خلال موقع Support Egypt، يمكن إصدار بطاقات بديلة للبطاقات التموينية المفقودة أو التالفة، بشرط تحديث البطاقة التموينية وتسجيلها برقم جوال صاحب البطاقة ضمن بيانات البطاقة التموينية، بينما يقوم أصحاب البطاقات بذلك. لم يتم تحديثها برقم الجوال ولن تتمكن من اصدار بطاقات لاستبدال التالف او المفقود.

تحديث البطاقة التموينية وتسجيل رقم الجوال يسهل التواصل مع اصحاب البطاقات التموينية.

وكانت وزارة التموين فِيْ مصر قد دعت فِيْ وقت سابق المواطنين الذين لديهم حزم تموينية إلَّى سرعة تسجيل رقم جوالهم لضمان سلامة البيانات المسجلة، ولضمان صرف السلع والخدمات للبطاقات التموينية.

يهدف تسجيل رقم الهاتف المحمول وتحديث البطاقة التموينية إلَّى سرعة التواصل مع المواطن صاحب البطاقة عبر الرسائل القصيرة، وتسهِيْل تحديث البيانات فِيْ أي وقت من خلال موقع دعم مصر وديجيتال مصر.

تحديث بيانات البطاقة التموينية لغير القادرين

استبعدت وزارة التموين المصرية غير القادرين من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسر السجناء وكبار السن الذين ليس لديهم رقم جوال من قرار تحديث بيانات بطاقة التوريد، ويمكنهم الاستعانة بأحد على الأفراد أو أقاربهم التقدم نيابة عَنّْه مع إحضار ما يثبت صحة البيانات.

خطوات تحديث موقع دعم البطاقة التموينية فِيْ مصر

يمكن للمواطنين تحديث بيانات البطاقة التموينية وتسجيل رقم جوال من خلال موقع دعم مصر ().

أو من خلال بوابة مصر الرقمية ().

أدخل رقم البطاقة التموينية المكون من 12 خانة.

أدخل الكلمة التالية.

أضف رقم جوال صاحب البطاقة

انقر فوق كلمة “إرسال كلمة المرور”

أدخل الرمز فِيْ المساحة المخصصة له

التأكد من صحة البيانات قبل تحديث البطاقة التموينية

وفِيْ وقت سابق، أعلنت وزارة التموين المصرية أنه من المقرر إيقاف دفع الكوبونات الورقية للخبز والسلع واستبدالها برسائل نصية على رقم الجوال المسجل لمالك بطاقة التوريد فِيْ إطار التحول الرقمي ضمن خطة رؤية الحكومة 2030.

التوقف عَنّْ صرف الكوبونات الورقية على الخبز والسلع

أكدت مصادر بوزارة التموين على أهمية تحديث البطاقة التموينية خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات موقع Support Egypt وخدمات موقع Egypt Digital Supply.

وأوضحت أن التحديث يهدف إلَّى إلغاء النظام الورقي، وأن الأمر قائم فِيْ الخدمات المصرفِيْة فِيْ مصر، بهدف تعظيم استخدام أرقام الهُواتف المحمولة التي تم تسجيلها على النظام لتحديث بيانات البطاقة التموينية، وعلى فِيْ نفس الوقت ترشيد الإنفاق.