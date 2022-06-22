تحديث بيانات مستفيدي مساعدات الشؤون الاجتماعية الفلسطينية mosa.gov.ps بالسجل الوطني

تحديث بيانات المستفيدين من الشؤون الاجتماعية mosa.gov.ps لتشمل العديد من حالات الأسر الفلسطينية الأشد احتياجاً حيث يزيد عددهم عن 88 ألف حالة على قائمة الانتظار وبيانات المستفيدين من الوزارة الشؤون الاجتماعية يتم تحديثها في السجل الوطني ، والوزارة من حين لآخر بهدف الحصول على أحدث البيانات للمستفيدين من خدمات الوزارة ، والقيام بذلك هذه المرة ، خلال شهر يونيو الجاري 2022 لإلغاء قوائم الانتظار. حيث أن هناك قرابة 88 ألف أسرة على قوائم الانتظار للاستفادة من خدمات الوزارة ، وبالتالي يتم تحديث البيانات لتشمل في الدعم والمساندة التي تستهدف القطاع والفئة الفقيرة من سكان المناطق الشمالية والجنوبية. القطاع. – تحديث بيانات المستفيدين من الشؤون الاجتماعية mosa.gov.ps والتي تغطي 88 ألف حالة.

تحديث بيانات المستفيدين من مساعدات الشؤون الاجتماعية الفلسطينية mosa.gov.ps في السجل الوطني

تحرص الوزارات والمنظمات الاجتماعية في قطاع غزة على تقديم الدعم اللازم لسكان قطاع غزة في منطقتي الشمال والجنوب وجميع المناطق ، حتى يتمكن سكان قطاع غزة من تجاوز الأزمات الاقتصادية والحصار. التي يعاني منها السكان ، من خلال توفير فرص عمل مؤقتة للعاطلين والخريجين ، وتقديم المساعدة للأسر غير القادرة على العمل وتوفير التعليم المناسب من خلال مؤسسات الإغاثة مثل وكالة الغوث الدولية ، والإعانات التي تصل القطاع من الخارج مثل منحة قطرية تقدم للأسر الفقيرة في القطاع.

أهمية تحديث البيانات

على المسجلين لدى الوزارة انتظار وصول المساعدات إليهم حتى يتم تضمينهم فيها ، بينما هناك قوائم انتظار للمواطنين المحتاجين في القطاع غير المشمولين بالمساعدات ، من سكان المناطق الشمالية والجنوبية ، وذلك حتى يتم تضمين قوائم الانتظار في المساعدات والقضاء على الانتظار ، وتطلب الوزارة من المواطنين المسجلين سابقًا طلبات مساعدة لتحديث بياناتهم على الموقع الرسمي للوزارة ، وذلك لضمان استمرارية أحقية المواطن والتأكد من بياناته وهاتفه. الرقم ، العنوان ، الاستمرارية أو تغيير الحالة الاجتماعية ، حالة السكن ، إلخ ، ويتم إرسال الباحثين الاجتماعيين للتأكد من شروط الأهلية للمسجلين.

موعد تحديث قوائم الانتظار في الوزارة

تم تحديد موعد لتحديث البيانات للمسجلين من قبل 88000 عائلة فلسطينية من قطاع غزة ، خلال شهر حزيران ، وفتح التسجيل للجميع لاستكمال عملية التحديث واستيفاء شروط الاستحقاق.

خطوات تحديث بيانات الشؤون الاجتماعية

يتم متابعة اخبار الوزارة من خلال موقع وزارة التنمية الاجتماعية .

. يقوم المستخدم بتسجيل الدخول لتسجيل الدخول موقع وزارة التنمية الاجتماعية .

. تم تسجيل اسم المستخدم.

يقوم بتسجيل كلمة المرور ثم يبدأ في تسجيل الدخول.

يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة ثم تحديثها.

شروط ومعايير صرف المنحة القطرية على الدفعة الجديدة على شروط التنمية الاجتماعية

نظام الدخول الأحادي

هو أحد الأنظمة المركزية ضمن مشروع الحكومة الفلسطينية ، وهو نظام يتيح إنشاء وإدارة الحسابات للمواطنين والموظفين الحكوميين بالإضافة إلى الجمعيات والشركات ، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الحكومية باستخدام معرف إلكتروني واحد دون الحاجة للتسجيل في أكثر من موقع مع ضمان أمن وسرية وخصوصية المعلومات.

تعليمات الحصول على خدمة تحديث بيانات المستفيدين من الشؤون

اختيار نوع الحساب بحيث يكون الشخص أو الكيان هو المسؤول عن الحساب.

يجب الإجابة بدقة على الأسئلة التي يطرحها النظام للتحقق من صاحب الحساب.

من الضروري إدخال بريد إلكتروني صحيح أثناء عملية التسجيل وذلك للتحقق من هوية المواطن.

أدخل رقم هاتف محمول صحيحًا حيث سيتم إرسال رمز لتفعيل الخدمة على الرقم المدخل واستلام إشعارات الخدمات الإلكترونية.

استقبال استفساراتكم وملاحظاتكم على الرقم المباشر للدعم الفني: 102-1800-101.

وتجدر الإشارة إلى ضرورة وأهمية تحديث بيانات المستفيدين من المساعدات الاجتماعية الفلسطينية حتى لا يتوقف صرف هذه المساعدات. يتم تحديث البيانات كما أوضحنا سابقاً عبر الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية ، ويجب التأكد من صحة البيانات التي سيتم إدخالها في الموقع ، وكذلك رقم الهاتف والعنوان. المسكن المستفيد من مساعدات الرعاية الاجتماعية الفلسطينية.

وعليه استعرضنا معكم أهم التعليمات الخاصة بالحصول على خدمة تحديث بيانات مستفيدي الشؤون من خلال نظام الدخول الموحد. استفسارات أو أسئلة يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات الموجودة في أسفل هذا التقرير.