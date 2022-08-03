[تحديث بيانات وزارة العمل pamr.gov.om] تقديم صحيفة شؤون عُمانية 1444 تحديث حالة العمل

تحديث البيانات من وزارة العمل pamr.gov.o والتي يتابعها بشكل دوري المواطن الذي يرغب فِيْ الحصول على فرصة عمل فِيْ سلطنة عمان لتحديث حالته الوظيفِيْة. يجب على الخريجين التسجيل على رَابِطْ وزارة العمل، بينما يقوم المسجلون سابقاً بتحديث بياناتهم.

ما أسباب تحديث بيانات وزارة العمل بسلطنة عمان

تنصح وزارة العمل الباحثين عن عمل والراغبين فِيْ العمل فِيْ القطاع الحكومي فِيْ الدوائر الحكومية بتحديث البيانات، وأسباب التحديث كالتالي

تحديث حالة البحث عن وظيفة.

إصدار جريدة الشؤون العمانية.

يحق لمقدم الطلب تقديم شكوى بشأن الفصل التعسفِيْ.

يتم إنهاء الخدمة إلكترونياً من قبل الوزارة وتوضيح الأسباب.

[تحديث بيانات وزارة العمل pamr.gov.om] إرسال مستجدات حالة العمل بجريدة الشؤون العمانية 1444

توظف وزارة العمل فِيْ السلطنة سنوياً آلاف الوَظْائِفْ فِيْ القطاع الحكومي والتعليمي بشهادات مختلفة، وفتحت باب الحصول على عقود عمل مؤقتة فِيْ المجال التعليمي، والعمل بنظام العقود، فِيْ العديد من التخصصات. كَمْا تتقدم الوزارة فِيْ مختلف التخصصات والشهادات، ويجب على جميع الخريجين التسجيل لدى الوزارة واستكَمْال المستندات اللازمة للتقديم، بما فِيْ ذلك شهادة التخرج، والشهادة الصحية، والمهارات أو الخبرات التي حصل عليها المرشح، وغيرها.

كيف أقوم بتنشيط بياناتي فِيْ النموذج