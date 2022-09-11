تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافِيْك HD SD الجديدة 2022 مباشر

تردد قناة ناشيونال جيوغرافِيْك hd 2022 مباشر “ناشيونال جيوغرافِيْك”، قناة فضائية مجانية. يتم عرضه فِيْ جميع مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات من خلال ضبط ترددهما , يتم البحث يوميا عن تردد قناة ناشونال جوغرافيك والتي تهتم بنشر الافلام الوثائقية عن عالم الحيوانات وتنقل الصورة الواقعية على الشاشة.

تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافِيْك HD 2022

حيث أعلنت رئاسة قناة ناشيونال جيوغرافِيْك قرارها بتغيير تردد القناة على عدة أقمار صناعية.

وذكر أيضا أن القناة ستعرض برامج أكثر اهتماما بالعلوم والحياة البرية والحيوانات، فضلا عن البرامج التاريخية.

هناك أيضًا اهتمام ببرامج التكنولوجيا المعاصرة والحياة الفطرية، فضلاً عن الرغبة فِيْ توفِيْر مادة متكاملة من المعلومات المهمة عن كل ما يتعلق بالبحار والمحيطات والحياة فِيْها.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن قناة ناشيونال جيوغرافِيْك انطلقت من أبوظبي عام 2009 م وتبث على مدار 24 ساعة فِيْ اليوم باللغة العربية.

ومن أكبر المسلسلات حيث يتم عرض قِصَّة الله مع مورجان، حيث يستضيف النجم العالمي مورجان فريمان ذلك العرض، وهُو قناة أخرى مثل تردد قناة Bein Sports Open 2022.

اليك تردد قناة ناشيونال جيوغرافِيْك على النايل سات

أعلنت النسخة العربية من قناة ناشيونال جيوغرافِيْك، عن تغيير تردد قناة ناشيونال جيوغرافِيْك HD 2022 مباشرة على القمر الصناعي نايل سات.

هناك نسختان من القناة أحدهما النسخة العربية على النايل سات بتقنية HD ونسخة أخرى بدون تقنية HD.

تردد إصدار HD كالتالي

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11411.

بخصوص الاستقطاب أفقي.

كَمْا أن معدل الترميز 30000.

كَمْا أن معدل التصحيح 4/3.

الجودة HD.

اعرف تردد قناة ناشيونال جيوغرافِيْك النيل على عرب سات

كَمْا يمكن لأصحاب أقمار عرب سات مشاهدة جميع البرامج والأفلام الوثائقية التي يتم بثها على قناة ناشيونال جيوغرافِيْك من خلال تردد القناة المباشرة الجديدة ناشيونال جيوغرافِيْك HD 2022.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافِيْك على عرب سات كالتالي

التردد 11804.

معدل الترميز 27500.

بالنسبة لمعامل تصحيح الخطأ 3/4.

أيضا، الاستقطاب أفقي.

كيفية تنزيل الترددات على جهاز استقبال ناشيونال جيوغرافِيْك

هنا ينتهي الحديث عن تردد القناة الجديدة المباشرة على ناشيونال جيوغرافِيْك HD 2022. وقد علقنا على المناطق التي يتم عرضها من خلال هذه القناة، مع الترددات المختلفة على قمر نايل سات وعرب سات بعدما تم تحديث ترددات قناة ناشونال جيوغرافيك التي تختص بعالم الحيوان.