تحديث جدارة وشُروطْ التقديم عبر المنصة الوطنية الموحدة my.gov.sa

وفرت المملكة العربية السَعُودِيْة عدة خدمات إلكترونية غرضها الوحيد هُو خدمة المواطنين، وأشهرها تحديث برنامج جدارا لوزارة الخدمة المدنية، والذي يتيح لمواطني المملكة التقدم والالتحاق بوَظْائِفْ فِيْ القطاع الحكومي. بطريقة سهلة وإلكترونية دون أن يضطر المواطن إلى التوجه للجهات الحكومية، وسنقوم بالإشارة إلى خطوات تحديث البيانات فِيْ نظام الأهلية حتى تتمكن من معرفة الوَظْائِفْ المتاحة لك.

تحديث الجدارة

وفرت منصة جدارة الإلكترونية خدمة تحديث بيانات برنامج جدارة، والتي يمكن للمواطن تنفِيْذها بنفسه دون مجهُود أو ضياع للوقت، وذلك بتطبيق الخطوات التالية

أولاً، اذهب إلى موقع جدارا.

بعد ذلك، قم بتسجيل الدخول من خلال منصة الوصول الموحدة الوطنية، “مسار داتا تحديث”، من خلال النقر على “تسجيل الدخول”.

ثم اكتب رقم هُويتك السَعُودِيْة بشكل صحيح لتأكيد تسجيل الدخول.

ثم انتقل مباشرة إلى البيانات.

ثم ابدأ فِيْ تحديث البيانات لتحديث نفسك عن طريق إدخال المعلومات الصحية الجديدة.

بعد ذلك يتم اختيار أيقونة للحفظ بعد استكَمْال البيانات والتأكد من صحتها.

شُروطْ التقديم فِيْ نظام جدارا للوَظْائِفْ.

يجب أن يتمتع الراغبون فِيْ الالتحاق بالوَظْائِفْ الحكومية الجديرة بعدة شُروطْ يضعها النظام، بحيث يحصل كل مؤهل على وظيفة مناسبة له. من أهم شُروطْ الأهلية للتقدم للوَظْائِفْ التي تم استحداثها ما يلي

يتم قبول الطلبات ضمن الإطار الزمني المحدد لفتح التطبيقات.

يجب أن يتطابق العمل مع مؤهل مقدم الطلب والمشار إليه فِيْ شهادته.

يجب أن يكون المتقدم سعوديًا، وهذا شرط أساسي للتقديم.

يشترط إدخال البيانات الصحيحة المقابلة لأوراق ووثائق مقدم الطلب.

الحد الأدنى من المؤهل الأكاديمي هُو درجة البكالوريوس.

موظف فِيْ أي جهة حكومية لم يتم قبول طلبها.

تضمين المستندات المطلوبة من قبل النظام فِيْ الطلب المقدم.

يجب أن يكون لدى المتقدم حسابه الخاص على منصة جدارا.

قم بتمرير الأسئلة التي ستحتاج إلى الإجابة عليها من خلال النظام الأساسي لإنشاء الحساب.

قم بتحديث بياناتك فِيْ أي وقت، إذا لزم الأمر.

من خلال مقال تحديث برنامج جدارا، تمكنا من تزويدك بالخطوات لإتمام عملية تحديث البيانات بنظام جدارا للالتحاق بالوَظْائِفْ الحكومية الشاغرة فِيْ المملكة، كَمْا قمنا بإضافة الشُروطْ لك. على المتقدمين من خلال منصة جدارا الإلكترونية.