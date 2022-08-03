تحديث حساب المواطن برقم الهُوية 1444 ca.gov.sa عبر الجوال بعد صدور نتائج الأهلية الدورة 57 لشهر أغسطس

تحديث حساب المواطن برقم التعريف 1444، وهُو أحد برامج الدعم الحكومي التي أطلقتها الحكومة السَعُودِيْة، لحماية الأسر السَعُودِيْة من الآثار المباشرة للإصلاح الاقتصادي فِيْ المملكة، والذي تسبب فِيْ عبء كبير على العديد من الفئات فِيْ السَعُودِيْة. وكذلك رفع كفاءة الدعم الحكومي واستعادة الدعم للفئات المستهدفة التي تستحقه، ولهذا نستعرض لكَمْ من خلال موقعنا الإلكتروني شُروطْ أهلية الفرد لدعم حساب المواطن والخطوات الواجب اتباعها. تحديث بيانات الفرد ضمن حساب المواطن.

حساب المواطن 1444

الهدايا برنامج حساب المواطن مبلغ شهري كدعم للمواطنين السعوديين، الذين استوفوا جميع شُروطْ استحقاق الدعم، لمساعدتهم فِيْ التغلب على المشاكل والظروف المعيشية الصعبة، وكذلك لتحقيق مستوى معيشي لائق للمستحقين، وخاصة الأسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض. التوقف عن صرف المعاش عند عدم وجود تاريخ محدد فِيْ حال تغيير رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو تغيير البيانات أو الراتب الشهري يجب الالتزام بالتحديث.

شُروطْ الحصول على المبلغ من حساب المواطن

هناك عدة شُروطْ يجب على المواطن استيفاؤها للاستفادة من دعم حساب المواطن، وهِيْ كالتالي

أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

يستثنى من الجنسية ابن وابنة المواطن، وزوج وزوجة غير سعوديين، وحاملي بطاقة التنقل.

يجب أيضًا أن تكون مقيماً فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بشكل دائم ودائم.

ألا يقل عمر المتقدم عن 35 سنة.

بينما يجب ألا يكون لمقدم الطلب تسجيل تجاري باسمه.

لا تمتلك أي أصول ذات قيمة اقتصادية كبيرة.

كَمْا يشترط ألا يكون المواطن مقيمًا فِيْ نزل تابع للمملكة.

تحديث حساب المواطن برقم DNI 1444

يمكن للمستفِيْدين من حساب المواطن أيضًا تحديث معلوماتهم إلكترونيًا من خلال خطوات بسيطة مثل ما يلي