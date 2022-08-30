تحديث رابط تسجيل أختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 _2022 tpl.etec.gov.sa، يحتاج المعليين معرفة كيفية تجديد الرخصة ومواعيد التسجيل في اختبار المعلمين والمعلمات وفقاً لهيئة تقويم التعليم والتدريب وقد وضعت الهيئة ودعت المعلمين إلى الدخول للموقع الرسمي المخصص لكي يتم تسجيل دخولهم في الاختبارات وتسجيل بياناتهم في المملكة العربية السعودية، وبعد ذلك يتم حصولهم على الرخصة المهنية الخاصة بمزاولة التدريس في مدارس المملكة العربية السعودية وحددت الهيئة العامة للتقويم والتعليم مواعيد اختبارات الخاصة بالمعلمين من كلا الجنسين.

رخصة اختبار المعلمين 2022

رخصة المعلمين هي من أهم الرخص التي يجب أن تتوفر فيها شروط رئيسية للمعلم لكي يتم حصوله على فرصة عمل في وزاره التربية والتعليم وكذلك على المعلمين الراغبين في مهنة التدريس في إحدى مدارس المملكة العربية السعودية، لذلك فإن اختبار الرخصة هو اختبار مهم يتم اجتيازه لكي يتم تأهيل المعلم إلى التدريس في المملكة العربية السعودية واختيار التخصص التي يرغب في التدريس به.

رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

أصدرت الهيئة الخاصة بالتقويم التعليم والتدريب رابط إلكتروني يمكن من خلاله الانضمام إلى تجديد رخصة العمل في إحدى مدارس المملكة العربية السعودية ومزاوله المهنة في اجتياز اختبارات التدريس هو أساس الحصول على الشهادة التعليمية والمهنية ويكون اختبار التدريس يتكون من شقين أساسيين وهو اختبار التربوي العام والتي سوف يشترك فيه جميع المعلمين والمعلمات والاختبار الثاني هو اختبار التخصصي الذي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته العامة.

طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1444

يمكنك التسجيل في اختبار الرخصة الخاصة للمعلمين للحصول على إجازة التعليم في وزارة التربية والتعليم أو التدريس وفقه اتباع الخطوات التالية:

يمكنك الدخول عبر موقع الهيئة الخاصة بالتقويم والتعليم والتدريب من هنا.

ثم النقر على بوابة النفاذ الوطني.

عليك النقر على أيقونة التسجيل في اختبار الرخصة.

ثم تحديد نوع الاختبار التي ترغب الدخول إليه والتسجيل به.

تسجيل الموعد والمكان المناسب.

يجب عليك التأكد من البيانات المسجلة بشكل صحيح ومن ثم طباعه طلب التسجيل.

موعد تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1444

بينت الهيئة العامة للتقويم والتدريب والتطوير أنه سيتم فتح باب التسجيل تسجيل الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات حيث سيكون بداية التسجيل للمعلمين في بداية 29/08/2022 ويوافق ذلك يوم الإثنين 2/2/1444ه، وعلى ذلك يكون التسجيل للمعلمات النساء يوم 2022 الذي يوافق 9/2/1444.

الرخصة المهنية هي التي تهدد اجتياز اختبار التوظيف الخاص بالمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية ويجب عليك قبل تقديم اختبار الرخصة أن يتم طرح على نفسك اسأله من المتوقع أن تجدها في اختبار الرخصة ويجب عليك المحافظة على تنظيم الأفكار.