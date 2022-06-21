تحديث رقم الجوال في الضمان الاجتماعي المطور ؛ يقوم العديد من مواطني المملكة العربية السعودية المستفيدين من الضمان الاجتماعي بتحديث رقم الهاتف المحمول. يتم ذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة والسهلة التي تم تطويرها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. يجب على المستفيد من الضمان الاجتماعي عدم تجاهل هذه المشكلة وتحديث الرقم. من خلال هذا المقال سوف نوضح ذلك مع توضيح بعض النقاط المهمة المتعلقة بهذا الموضوع.

تحديث رقم الجوال في الضمان الاجتماعي المطور

يمكن للمستفيدين من الضمان الاجتماعي تحديث رقم الجوال الخاص بالتأمينات الاجتماعية المطورة عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وباتباع الخطوات التالية يمكن التحديث:

الوصول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسجيل الدخول.

يتم تسجيل الدخول عن طريق كتابة كل من (اسم المستخدم ، رمز التحقق ، كلمة المرور).

في حالة عدم وجود حساب على الموقع ، انقر فوق رمز المستخدم الجديد ، وقم بالتسجيل ، ثم اتبع الخطوات المطلوبة.

ثم بعد التسجيل في الموقع ، يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة خدمة “بياناتي” من الخدمات الإلكترونية الموجودة.

انقر فوق زر خيار تحديث البيانات.

قم بتدوين رقم الهاتف المحمول الجديد.

أخيرًا ، بعد تنفيذ الخطوات السابقة بشكل صحيح ، انقر فوق أيقونة التأكيد والحفظ.

الاستعلام عن حالة التحديث في الضمان الاجتماعي المطور

بالإمكان الاستعلام عن حالة التحديث في الضمان الاجتماعي المطور الجديد باتباع بعض الخطوات التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. هذه الخطوات هي كما يلي:

انتقل إلى صفحة الاستفسار على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ثم ينقر المستخدم على أيقونة بدء الخدمة.

يجب أن ينتظر الاستعلام حتى ينتقل إلى الصفحة الرسمية للاستعلام والتي تحتوي على الحقول المتعلقة بالبيانات المطلوبة على الموقع.

ثم يتم تدوين رقم السجل المدني ورقم التكافل الاجتماعي وكذلك الرمز المرئي.

أخيرًا ، انقر فوق رمز العرض.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

لمعرفة كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد ، يجب اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم اضغط على أيقونة التسجيل في الضمان الجديد.

بعد ذلك يتم كتابة البيانات المطلوبة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

أخيرًا ، انقر فوق رمز تأكيد الطلب.

تاريخ الصرف المطور للضمان الاجتماعي

يتم صرف الضمان الاجتماعي في بداية الشهر الميلادي ، حيث حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية موعد صرف الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية الشهر ، حيث ينتظر جميع المواطنين المستفيدين من المبلغ الذي يتم صرفه حيث أن موعد صرف هذا المبلغ قد تم تحديده في يوم واحد من كل شهر ميلادي ويختلف مقدار الضمان الاجتماعي حسب حالة كل أسرة.

في الختام قمنا بتزويدكم بتحديث رقم الجوال في الضمان الاجتماعي المطور. كما تعلمنا عن الاستعلام عن حالة التحديث في الضمان الاجتماعي المطور. كما ذكرنا طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد ، وأخيراً قدمنا ​​لكم تاريخ صرف الضمان الاجتماعي المطوَّر.