تحديث سعر شاومي Xiaomi Redmi K50i لجميع الإصدارات

يمثل سعر Xiaomi Redmi K50i فئة الهُواتف الذكية المتوسطة التي تناسب العديد من المستخدمين، حيث يحزم الهاتف الكثير من الميزات وفِيْ نفس الوقت بسعر خاص، وأكدت الشركة أن الهاتف سيصل قريبًا إلى الأسواق العربية، بما فِيْ ذلك السوق السعودي وعبر الشرق الأوسط، لذا بعد إطلاقه فِيْ الهند مؤخرًا، عندما تعرف مواصفات هاتف Xiaomi Redmi K50i، يمكنك معرفة الميزات الكاملة وأيضًا أبرز عيوب الهاتف.

سعر Xiaomi Redmi K50i

قدمت الشركة أسعار أحدث إصدارات الهُواتف الذكية، بما فِيْ ذلك سعر Xiaomi Redmi K50i النسخة الأقل بمساحة تخزين 128 جيجا بايت، وحجم ذاكرة الوصول العشوائي 6 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسيكون سعره 325 دولارًا أمريكيًا. بينما من المتوقع أن يصل سعر الإصدار الأعلى إلى 360 دولارًا أمريكيًا، أي بمساحة 325 دولارًا أمريكيًا، و 256 جيجابايت، و 8 جيجابايت رام.

وبحسب مواصفات الموبايل فالأسعار متوافقة جدا معه فمثلا تمتاز شاشة الموبايل لانها تصل الى 6.6 انش والبطارية تدعم الشحن السريع بحيث يمكن شحنها بالكامل فِيْ اقل من ساعة و طاقة الشاحن تصل إلى 67 وات ولكن الجهاز لا يدعم الشحن اللاسلكي والبطارية بسعة 5080 مللي أمبير.

تحديث ميزات هاتف Xiaomi Redmi K50i

هناك العديد من الميزات المتوفرة فِيْ الإصدار الأخير من Xiaomi ومن خلال الدليل الكامل والتقارير التي تم نشرها مؤخرًا، أبرز الميزات كالتالي

يحتوي الإصدار على ذاكرة تخزين عالية مقارنة بالعديد من الهُواتف الأخرى فِيْ نفس فئة السعر.

أيضًا، يتناسب حجم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) مع مساحة التخزين.

الشاشة ذات دقة وضوح عالية.

كاميرا الموبايل سواء الخلفِيْة او الامامية بجودة عالية وتتميز بحدة كبيرة حيث ان الامامية تصل الى 16 ميجابكسل.

بينما تبلغ دقة الكاميرا الخلفِيْة الرئيسية 64 ميجابكسل.

دعم الفلاش والقدرة على تسجيل مقاطع الفِيْديو بتقنية عالية الجودة.

وعلى الرغم من هذه الميزات، فقد أعلن المختصون أن هناك بعض العيوب فِيْ الإصدار الجديد، من بينها عدم وجود دعم لاسلكي ووظيفة NFC، مما يجعل الهاتف من أفضل هُواتف هذا العام ويتنافس مع الكثيرين.

قدرات إضافِيْة لـ Xiaomi Redmi K50i

يحتوي الإصدار الجديد من هاتف Xiaomi على عدد من الميزات الإضافِيْة التي تميزه عن الإصدارات السابقة، وأهمها المستشعرات، حيث يحتوي على مستشعر بصمة الإصبع موجود على كل جانب من جوانب الشاشة، ويتميز بالتسارع و منشأة. بالإضافة إلى وجود بوصلة ومضخم صوت بالإضافة إلى شريط صوت مع سماعات ستيريو مختلفة.