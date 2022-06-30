تحديث قرار نقل العمالة المنزلية دون موافقة صاحب العامل

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديث قرار نقل خدمة العمل المنزلي دون موافقة صاحب العمل، وتحديث فقرات القرار السابق وإضافة فقرات جديدة تمكن من نقل العامل إلى صاحب عمل آخر في حالات معينة.

تعديلات المواد

القرار المنصوص عليه في مادته الأولى الذي يؤكد تطبيق أحكام المادة 15 من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، حيث مكنت هذه المادة عامل الخدمة المنزلية من المغادرة بانتهاء العلاقة التعاقدية، وفق قناة العربية.

بينما نصت المادة الثانية على ما يلي “يجوز لعامل الخدمة المنزلية ومن في حكمه أن ينتقل إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي في الحالات التالية ثبت أن عامل الخدمة المنزلية تأخر في دفع أجر عاملة الخدمة المنزلية لمدة ثلاثة أيام. في صف واحد. أو الفصل في الأجور دون سبب ينسب إلى عامل الخدمة المنزلية.

تفاصيل التعديلات

في حالة عدم استقبال عامل الخدمة المنزلية للعمالة المنزلية من ميناء الوصول أو من النزل خلال 15 يومًا من تاريخ الوصول إلى المملكة، أو عدم قيام صاحب العمل المنزلي بإصدار تصريح إقامة للعمالة المنزلية. عامل الخدمة المنزلية، أو لا يجددها بعد (30) ثلاثين يومًا محسوبة من نهاية التاريخ المحدد لها أو أن عامل الخدمة المنزلية يتنازل عن خدمات العامل المنزلي للغير، أو تم التحقق من تكليف العامل المنزلي إلى عمل خطير يهدد صحتها أو سلامتها، أو تبين أن صاحب العمل أو أحد أفراد أسرتها قد أساء إلى عاملة الخدمة المنزلية، أو أن هناك شكوى من قبل العاملة ضد رب العمل المنزلي. إطالة نظر عامل الخدمة المنزلية دون إثبات أن العامل المنزلي قد تسبب أو ساهم في إطالة النظر في الشكوى.

إما أن يقدم صاحب العمل بلاغ غياب غير صحيح ضد عاملة الخدمة المنزلية، أو أن صاحب العمل أو من ينوب عنهم لا يحضر أمام لجان فض المنازعات لعامل الخدمة المنزلية لجلستين يتم إبلاغ العامل المنزلي أو بناءً على توصية منه. السلطة أثناء النظر في الشكوى من أجل تجنب الأضرار المحتملة. السقوط على عامل أو عاملة منزلية، أو تغيب صاحب العمل عن المنزل سواء كان ذلك بسبب السفر أو السجن أو لأي سبب آخر، وينتج عن ذلك عدم القدرة على دفع أجر عاملة الخدمة المنزلية.

خدمات النقل

أضاف الحكم افتراضين إلى الأقسام الفرعية من المادة الثانية على النحو التالي – ثبت أن خدمات عامل الخدمة المنزلية قد تم نقلها إلى صاحب عمل آخر دون علمه أو موافقته – إنهاء العقد من قبل صاحب العمل خلال فترة التجربة. .

يهدف تعديل القرار إلى تنظيم قطاع العمالة المنزلية، ويعمل القرار على تحسين العلاقة التعاقدية مما يساهم في زيادة كفاءة ومرونة عملية التوظيف والحفاظ على حقوق أصحاب العمل.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة للوزارة لتطوير قراراتها وتشريعاتها لجعل سوق العمل السعودي بمختلف قطاعاته جاذبًا ومتماشيًا مع أفضل الأسواق العالمية.