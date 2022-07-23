تحديث كلمة المرور جامعة الملك فيصل 1444 ، يتسائل العديد من الطلاب حول التعرف على كيفية ومتى يمكنهم تحديث كلمة المرور جامعة الملك فيصل ، وجاء ذلك عبر نشر جامعة الملك فيصل تحديث كلمة المرور عبر صفحتها الرسمية ، وهي من الامور التي يتائل عنها الطلاب يشكل مستمر ، و تعد جامعة الملك فيصل من الجامعات الرائد في المملكة السعودية ، تابعوا معنا

جامعة الملك فيصل

جامعة الملك فيصل جامعة سعودية تقع في مدينة الهفوف بمحافظة الأحساء في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. عبد العزيز آل سعود والجامعة توفر لطلابها التعليم الجامعي والدراسات العليا في مختلف العلوم ومجالات المعرفة المتخصصة والبحث العلمي. بدأت الجامعة مسيرتها العلمية بأربع كليات اثنتان منها في مدينة الهفوف بالأحساء وهي كلية العلوم الزراعية والغذائية، كلية الطب البيطري، وكليتان بالدمام وهما الكلية. الطب والعلوم الطبية، وكلية العمارة والتخطيط.

خطوات تحديث كلمة المرور الخاصة بك جامعة الملك فيصل

توفر جامعة الملك فيصل خدمة تحديث لجميع بيانات الطلاب، حيث يجب على الطلاب المنتسبين تحديث البيانات وكلمات المرور مرة واحدة كل 180 يومًا، للحفاظ على أمان جميع الطلاب، وخاصة البيانات الخاصة المسجلة، وتتم خطوات التحديث باتباع الخطوات التالية.

الدخول على موقع جامعة الملك فيصل.

انتقل إلى علامة التبويب الخدمات.

انقر فوق “بانر” من القائمة المنسدلة.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك عن طريق إدخال اسم االمستخدم. كلمه السر.

انقر فوق “انقر هنا” لتحديث البيانات.

سيتم نقلهم إلى صفحة التحديث.

سيتم إدخال الرقم الأكاديمي في الحقل المقدم والنقر فوق تأكيد.

أدخل رقم حالة الطالب وانقر فوق تأكيد.

ستظهر نافذة بها اسم الطالب ورقم الهاتف المحمول.

أجب على جميع الأسئلة المعروضة. يجب أن تكون الإجابات باللغة الإنجليزية

النقر فوق موافق.

سيظهر مربع لكتابة كلمة المرور الجديدة. يجب أن يتكون من ثمانية أرقام وأن يحتوي على أحرف كبيرة وحرف صغير وأرقام ورموز.



كيفية استرجاع كلمة المرور في جامعة الملك فيصل

يمكن استرجاع كلمة السر الخاصة بالانتسابين في جامعة الملك فيصل باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى موقع جامعة الملك فيصل.

انتقل إلى علامة التبويب الخدمات.

اختر “استعادة كلمة المرور”.

أدخل البيانات اللازمة في صفحة استعادة كلمة المرور، بما في ذلك رقم الجامعة أو رقم الوظيفة. رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة في الخانة المخصصة لذلك. رقم الهاتف المحمول.

سيتم إرسال رمز التحقق إلى الهاتف المحمول المسجل في النظام.

اكتب رمز التأكيد في الحقل المقدم.

أجب على جميع الاستفسارات.

انقر فوق أيقونة (Password Recovery).

اتبع التعليمات لتعيين كلمة المرور الجديدة للمستخدم.

كيفية التسجيل في جامعة الملك فيصل 1444

يمكنك التسجيل مع فيصل من خلال موقع الجامعة باتباع الخطوات البسيطة الموضحة أدناه

الوصول المباشر إلى بوابة جامعة الملك فيصل.

اختر الخدمات، ثم اختر التعليم المطور للانتساب.

اقرأ شروط التسجيل.

انقر فوق خيار “إرسال طلب قبول جديد”.

أدخل جميع المعلومات في الحقول المخصصة لها.

اختر رغباتك من بين التخصصات المتاحة. يتم ذلك حسب الدرجة الأكاديمية أو المتوسط.

قم بتأكيد بيانات الطلب.

كتابة المعلومات الشخصية في الأماكن المخصصة لذلك.

تحديد المقرر الدراسي المفضل للطالب.

تحديد الاهتمامات الأخرى في تخصصات جامعة الملك فيصل.

تحديد معدل الطالب لشهادة الثانوية العامة.

تحديد الجنسية ومعلومات الاتصال.

ستظهر للطالب صفحة تحتوي على جميع معلوماته من أجل الموافقة على الملف.

جامعة الملك فيصل تسجيل الدخول

يمكن للطالب المسجل في جامعة الملك فيصل تسجيل الدخول وفق خطوات التسجيل التالية

الدخول إلى صفحة نظام البانر مباشرة “”.

انقر لدخول النظام.

انقر فوق علامة التبويب (أدخل المنطقة الآمنة).

سجل الدخول عن طريق كتابة البريد الإلكتروني. كلمه السر.

انقر فوق خيار “تسجيل الدخول”.

سيتم نقلك إلى صفحة المستخدم.

شروط قبول طلبات التسجيل بجامعة الملك فيصل للعام 1444

اعتمدت عمادة القبول في جامعة الملك فيصل مجموعة من الشروط النظامية لقبول الطلاب في الجامعة وهي كالتالي

يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية من جهة الأب والأم.

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها. بشرط أن تكون شهادة ثانوية عامة حديثة لا يزيد عمرها عن خمس سنوات. الاستثناء من متطلبات المدرسة الثانوية الحديثة هو قبول الكليات الصحية، حيث سيكون القبول فقط للطلاب الذين تخرجوا في العام الحالي أو العام الماضي.

استيفاء شرط السن المعتمد من الجامعة وهو بالنسبة لبرامج البكالوريوس، وبرنامج الدبلوم الانتقالي، وبرنامج دبلوم صحة الفم والأسنان يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عامًا. بالنسبة لبرنامج الدبلوم العام يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا.

اجتياز الامتحانات والامتحانات الطبية للكليات الطبية.

اجتياز اختبار إجادة اللغة الإنجليزية للمقبولين في كليات السنة التحضيرية.

أن يكون حاصلاً على اختبارات القدرات والتحصيل العامة من المركز الوطني للقياس والتقويم.

ألا يكون الطالب حاصلاً على قبول مسبق في كليات جامعة الملك فيصل.

يجب ألا يكون الطالب مسجلاً، وألا يكون قد درس سابقًا في أي من جامعات المملكة العربية السعودية.

لافتة جامعة الملك فيصل

أطلقت جامعة الملك فيصل نظام البانر الذي يمكن الوصول إليه مباشرة “”، ليكون بمثابة النظام المخصص للجامعات على مستوى العالم بهدف إدارة معلومات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المختلفة حول العالم، ومن أبرزها الخدمات هي التالية

التواصل مع أستاذ المادة بكل سهولة.

استفسر عن النتائج والرسوم والمكافآت.

الاستعلام عن الرقم الأكاديمي.

قم بتحديث كلمة المرور أو رقم الهاتف المحمول.

اطبع جدول الدورة.

عرض الخطط الدراسية.

تأجيل الدراسة.

انظر التقويم.

الاستفسارات متوفرة.

الإنتقال لوجهات الجامعة.

خدمة تأجيل الدراسة وتسجيل المواد.

طرق التواصل مع جامعة الملك فيصل

تقدم جامعة الملك فيصل العديد من وسائل الاتصال المختلفة، وهي كالتالي

الرقم القياسي وهو

البريد الإلكتروني هو

العنوان البريدي المنطقة الشرقية – محافظة الأحساء ص.ب 400 الرمز البريدي 31982.

موقع الكتروني “”.

رابط تحديث كلمة المرور بجامعة الملك فيصل

يمكنك الذهاب إلى رابط تحديث كلمة المرور الخاص بجامعة الملك فيصل مباشرة “” واتباع خطوات التحديث الموضحة أعلاه، حيث اشترطت الجامعة على الطلاب المسجلين تحديث بياناتهم كل 180 يومًا، للتأكد من صحة بيانات الطالب في الجامعة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تعرفنا على أهم المعلومات حول التعرف على تحديث كلمة المرور جامعة الملك فيصل 1444 ، و طرق التواصل مع جامعة الملك فيصل ، و شروط قبول طلبات التسجيل بجامعة الملك فيصل للعام 1444 .