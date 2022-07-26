تحديث لعبة إي فوتبول بيس 2022 efootball bes أخر إصدار والتعرف على مميزات اللعبة

تحديث pes e-footballيتساءل الكثير من محبي eFootball PES عن آخر تحديث للعبة، بعد أن أصدرت الشركة اليابانية Konami التحديث الجديد للعبة PES لعام 2022، حيث سيتمكن اللاعبون فِيْ هذا التحديث من اختيار التعليق على العربي. فِيْ المباريات بالإضافة إلى توفرها، يمكن للاعبين أيضًا اختيار العديد من الفرق العربية التي تم إنشاؤها فِيْ آخر تحديث للعبة، وسوف نتعرف عليهم بمزيد من التفاصيل حول تحديث لعبة eFootball PES أدناه.

تحديث pes e-football

تعتبر لعبة efootball من أهم الألعاب وأكثرها متعة، ويمكن تنزيل اللعبة بسهُولة عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة التي طورت اللعبة، وهنا يتم الحصول على اللعبة بسهُولة دون أي مشكلة، وكذلك إرادة المستخدم تكون قادرًا على الاستمتاع بجميع تحديثات اللعبة التي تصدرها شركة Konami، وطريقة تنزيل تحديث اللعبة هِيْ كالتالي

فِيْ البداية، يدخل المشغل إلى App Store، وهُو متجر Google Play، للأشخاص الذين يستخدمون هُواتف Android، أو يدخل إلى متجر Apple لمستخدمي iPhone.

ثم يبحث اللاعب عن اسم اللعبة وهُو “efootball 2022”.

بمجرد النقر فوق علامة البحث، ستظهر اللعبة على الشاشة أمام اللاعب على الفور.

ثم ينقر المشغل على أيقونة التنزيل.

ثم سيبدأ تنزيل تحديث اللعبة على الهاتف.

بعد الانتهاء من عملية تنزيل تحديث اللعبة، يقوم اللاعب بتسجيل الدخول إلى اللعبة، ثم يبدأ فِيْ اختيار الفريق، ومن ثم يبدأ تشغيل اللعبة مباشرة.

ميزات تحديث PES 2022

يقدم التحديث الأخير للعبة PES 2022 العديد من المزايا، أبرزها ما يلي