تحديث نتائج ثانوية الجزائر 2022، حيث تعلن وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن مؤتمر صحفِيْ بحضور وزير التربية الوطنية الدكتور عبد الكريم بلعابد، لتوضيح معدلات النجاح للعام الدراسي 2022، من جهة أخرى، تم الموافقة على حوالي 731 ألف طالب وطالبة، و ar ومن المتوقع ان تتجاوز نسبة النجاح فِيْ شعبة الاداب والفلسفة 58.20٪ وشعبة اللغة 74.7٪ والاقتصاد 51٪ اضافة الى نسبة النجاح فِيْ العلوم 60٪. هُو القول بأن نسبة النجاح هذا العام أعلى من العام الماضي، وذلك بسبب اختفاء الوباء الذي أصاب البلاد هذا العام مقارنة بالعام الماضي، لذا يمكنكَمْ الآن رؤية النتائج والمعدلات من خلال عدة خطوات بسيطة للغاية، ونحن تكشف لكَمْ من خلال هذا التقرير على موقعهم على الانترنت، ثقفِيْ.

تبدأ خطوات استخراج النتيجة النهائية برقم التسجيل عبر الموقع الرسمي المعلن من قبل وزارة التربية الوطنية والمخصص لعرض النتيجة. موقع مجلس الامتحانات الوطنية والمسابقات حيث مرت حالة القلق بين الطلاب والطالبات. المدرسة الثانوية منذ إعلان مَوعِد صدور نتائج البكالوريا 2022، حيث نشرت الحكومة الجزائرية رسميا مَوعِد تحميل النتيجة على موقع النتائج بالجزائر، ومنذ ذلك الوقت بدأت الاستعدادات تنتقل للطلبة الجزائريين وأسرهم رجالا ونساء للتعرف على النتيجة وهِيْ الأهم فِيْ تقدم كل طالب جزائري، من خلال هذه النتيجة يمر الطالب بمرحَلْة التعليم الجامعي.

لذلك يجب على الطلاب الراغبين فِيْ الالتحاق بالجامعات والكليات الحصول على أعلى الدرجات ومعدلات النجاح التي تؤهلهم لدخول الجامعات.

تحديث نتائج البكالوريا الجزائر 2022 وخطوات استخراج النتيجة النهائية

وقدمت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بيانا مفصلا شرح فِيْه كل ما يتعلق بالنتيجة، حيث تضمن هذا البيان عرض النتيجة فِيْ تمام الساعة الرابعة مساء السبت 16 يوليو 2022، وذكر البيان أن الموقع تم رفع النتيجة هِيْ موقع المكتب الوطني، أكدت وزارة التربية الوطنية نقطتين مهمتين، الأولى تتعلق بالمرشحين المتعلمين والحر، حيث أن النتيجة متاحة من خلال موقع المكتب الوطني للامتحانات والاختبارات. bac.onec.dz كَمْا أنه متاح عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة إلى # 567 * مجانًا، ويمكنك إرسال هذه الرسالة إلى أي من خطوط الهاتف المحمول مثل (Mobilis و Ooredoo و Geezy) فِيْما يتعلق بالنقطة الثانية المهمة الواردة فِيْ بيان وزارة التعليم الوطني، والذي يشير إلى المرشحين المتعلمين الذين ستكون النتائج النهائية متاحة. موقع الوالدين أو من خلال رَابِطْ نتائج المدرسة الثانوية.



خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022 الجزائر

وفقا للتدابير الاحترازية والوقائية لـ Covid 19، قدمت وزارة التربية الوطنية الجزائرية نتائج امتحانات الثانوية العامة على موقع الديوان الوطني يجب على الشخص اتباع 5 خطوات على النحو التالي

الدخول فِيْ رَابِطْ إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والاختبارات.

للامتحانات والاختبارات. حدد ولايتك.

أجب على السؤال الذي أمامك.

تسجيل كلمة السر.

اكتب رقم التسجيل.

انقر فوق إظهار النتيجة.

كيفِيْة الحصول على نتيجة الثانوية العامة لعام 2022 عبر الهاتف

أصدقائي الأعزاء، يمكنكَمْ الحصول على النتيجة فِيْ أسرع وقت ممكن من خلال هاتفك الذكي، دون الحاجة إلى انتظار الضغط من الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية أو موقع المكتب الوطني للامتحانات والكفاءات للحصول على النتيجة. . رمز هاتفك المحمول * 567 #، ثم اختر اللغة، اختر الشبكة، اكتب رقم التسجيل واضغط على إرسال.

فِيْ الختام نتمنى لكَمْ التوفِيْق والنجاح لجميع الطلاب. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، فالرجاء ترك تعليقك أسفل مقالتنا. هذا تحديث. نتائج البكالوريا الجزائرية 2022 وخطوات استخراج النتيجة النهائية.