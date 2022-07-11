تحديد الحضور الجماهيري في مباريات مصر بأمم أفريقيا لكرة اليد

أعلن اتحاد كرة اليد عن حضور الجمهور لمباريات المنتخب المصري في أمم إفريقيا لكرة اليد 2022.

تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 في القاهرة في الفترة من 11 إلى 19 يوليو من نفس الشهر.

مجموعات الأمم الأفريقية لكرة اليد 2022

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد عن وضع مصر في المجموعة الأولى إلى جانب الكاميرون والمغرب.

سيتمكن 4500 من مشجعي المنتخب المصري من حضور مباريات كرة اليد الخاصة بالأمم الأفريقية التي ستقام بقاعة حسن مصطفى.

بينما سيتمكن 2000 معجب من حضور المعرض الدولي للرياضة والشباب في أكتوبر.

موعد انطلاق المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

سيبدأ المنتخب المصري مشواره بلعب المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالقاهرة ضد الكاميرون.

وستنطلق المباراة بعد حفل الافتتاح في تمام الساعة 800 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 900 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك يوم الإثنين المقبل 11 يوليو.

جدول وتاريخ مباريات مصر في دول أفريقيا لكرة اليد

ستلعب مصر أولى مبارياتها ضد الكاميرون الساعة 800 مساء يوم الاثنين 11 يوليو.

ويلعب المنتخب المصري لكرة اليد المباراة الثانية، الساعة 800 مساء الأربعاء 13 يوليو، ضد المغرب.

ستبث On Time Sports 3 مباريات من البطولة، حصريًا على شاشتك.