تحديد سقف النفط الروسي.. ما هُو وكَيْفَ يعيد تشكيل خريطة الأسعار

واتفقت دول مجموعة السبع على وضع اللمسات الأخيرة على “حظر شامل على الخدمات” من شأنه أن يسمح بالنقل البحري للنفط الخام والمنتجات البترولية الروسية.

كان قادة مجموعة السبع يفكرون فِيْ وضع سقف لأسعار النفط الروسي منذ ربيع هذا العام، كطريقة لخفض عائدات موسكو من الوقود الأحفوري دون التسبب فِيْ ارتفاع الأسعار فِيْ أسواق النفط العالمية.

يوم الجمعة، أعطى وزراء المالية من كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الضوء الأخضر لمثل هذا المخطط، معلنين أنه “سيبني على العقوبات الحالية ويضخمها”.

يؤكد المسؤولون أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل سن الحد الأقصى للسعر، مع وجود أسئلة رئيسية معلقة، بما فِيْ ذلك مستوى الحد الأقصى.

سيعتمد نجاح المقترحات على رغبة مستوردي النفط الروس الرئيسيين، بما فِيْ ذلك الهند والصين، لمواكبة المخطط ؛ حتى الآن، لم يعرب أي من البلدين عَنّْ اهتمامه بالمشاركة ؛ وحذرت روسيا من أنها سترد على أي دولة تشارك بوقف شحنات النفط.

على ماذا اتفقت مجموعة السبع

واتفقت دول مجموعة السبع على وضع اللمسات الأخيرة على “الحظر الشامل على الخدمات” الذي يسمح بالنقل البحري للنفط الخام والمنتجات البترولية الروسية.

لن يُسمح بهذه الخدمات، التي تشمل تأمين الشحن، إلا إذا تم شراء المنتجات بسعر أو أقل من السعر الذي حدده “تحالف عريض من البلدان”. ودافعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بقوة عَنّْ هذا المفهُوم.

تتمثل فكرة تحديد الأسعار فِيْ السماح للنفط الروسي بالوصول إلَّى الأسواق التي لم تفرض حظرًا على الاستيراد – لا سيما البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل – وبالتالي الحد من الضغط التصاعدي على أسعار النفط العالمية، مع الحد من قدرة موسكو على تمويل حربها ضد أوكرانيا. .

يحتاج المستوردون الذين يريدون تغطية تأمينية لمجموعة السبع أو الاتحاد الأوروبي وخدمات الشحن التي تسمح بنقل النفط الروسي إلَّى النظر فِيْ سقف السعر.

ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز عَنّْ مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية قوله إن الخطة ستشمل تحديد سقف للنفط الخام وسقفِيْن آخرين للمنتجات المكررة.

لن تحل آلية الحد الأقصى محل الحظر الحالي الذي تفرضه دول مجموعة السبع على النفط الروسي، ولكن سيتم تطبيقه فِيْ نفس الوقت، ليصبح ساري المفعول فِيْ 5 ديسمبر للنفط الخام و 5 فبراير للمنتجات المكررة.

وقال المسؤول إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سيصدر إرشادات حول كَيْفَِيْة تنفِيْذ سقف الأسعار فِيْ الولايات المتحدة، على الرغم من أن السعر الدقيق لن يتم الكشف عَنّْه إلا فِيْ أقرب وقت ممكن.

هدف واشنطن هُو أن يوقع عدد كبير من الدول غير الأعضاء فِيْ مجموعة السبع على الحد الأقصى للسعر، لكن المسؤولين أكدوا أنه حتى لو لم توافق أي حكومات أخرى على ذلك، فإن مشتري النفط الروسي حول العالم كانوا يطالبون بالفعل، وسيستمرون فِيْ المطالبة، للحصول على خصومات على عقود الشراء الخاصة بهم.

وأضاف “فِيْ محادثاتي مع دول أخرى، أبلغوني أن روسيا تحاول جاهدة الحصول على عقود طويلة الأجل الآن بأسعار أقل”.

ما حَقيْقَة صادرات النفط الروسية

تراجعت صادرات النفط الروسية بنحو مليون برميل يوميًا فِيْ أعقاب الحرب فِيْ أوكرانيا، حيث وافق العديد من المشترين فِيْ أوروبا على خفض مشترياتهم من روسيا بينما ظل آخرون على نفس العقود.

لكن فِيْ حين حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الإنتاج الروسي، الذي يتجاوز عادة 10 ملايين برميل يوميًا، قد ينخفض ​​بمقدار 3 ملايين برميل يوميًا فِيْ غضون أشهر، فقد أثبتت روسيا قدرتها على الصمود بفضل الهند والصين.

قبل الحرب، لم تكن الهند تستورد أي نفط روسي تقريبًا، بينما اعتبارًا من يوليو الماضي، كانت تستورد ما يقرب من مليون برميل يوميًا من خام موسكو المخفض بشدة، أو حوالي 1 ٪ من الإمدادات العالمية.

ساعدت قدرة روسيا على الحفاظ على الصادرات على خفض أسعار النفط العالمية من حوالي 120 دولارًا للبرميل فِيْ أوائل يونيو إلَّى حوالي 95 دولارًا للبرميل، أو حول مستوى ما قبل الحرب.

نظرًا لأن روسيا تنتج أكثر من 10٪ من إمدادات النفط العالمية، فإن المسؤولين فِيْ الولايات المتحدة وأوروبا قلقون بشأن فرض عقوبات على براميلها من السوق، وقد يؤدي فقدان ربع الإمدادات الروسية إلَّى ارتفاع أسعار النفط.

ما هِيْ مخاطر سقف السعر

يمكن لروسيا أن تقرر تصدير كَمْيات أقل من النفط، حيث يتهم الغرب موسكو بـ “تسليح” إمدادات الغاز من خلال تقليص التدفقات إلَّى أوروبا ؛ بينما انخفضت أحجام صادرات الغاز، ارتفعت إيرادات موسكو بسبب ارتفاع أسعار الغاز.

من الممكن أن تلجأ روسيا إلَّى نفس قواعد اللعبة فِيْ سوق النفط وتخفض العرض مع رفع الأسعار العالمية.

لكن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن الخفض الكبير فِيْ إنتاج النفط من شأنه أن يشل القدرة الإنتاجية لروسيا.

قد تنخفض الصادرات الروسية أيضًا إذا لم تجد عددًا كافِيًْا من الناقلات على استعداد للعمل بدون تأمين غربي ؛ تتحمل دول مجموعة السبع مسؤولية 90٪ من جميع تأمينات الشحن العالمية، وتصدر روسيا ما يقرب من 8 ملايين برميل يوميًا من الخام والمنتجات المكررة، الأمر الذي يتطلب عددًا كبيرًا من السفن.