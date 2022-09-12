تحديد مدة حبس سامو زين فِيْ مصر بتهمة التهرب الضريبي

قررت محكَمْة مصرية، الاثنين، حبس الفنان السوري أسامة محمد الأبراس الملقب بـ “سامو زين” لمدة عامين مع الأشغال الشاقة بتهمة “التهرب الضريبي”.

كَمْا تم تغريم سامو زين بنحو 1.4 مليون جنيه، أي ما يقرب من 74 ألف دولار، وهِيْ قيمة الغرامة استجابة للضريبة المفروضة، بحسب الالتماس فِيْ القضية رقم 135 لسنة 2022، بتهمة التهرب من الجنح المالي.

كَمْا حددت المحكَمْة كفالة قدرها 100 ألف جنيه مصري (5265 دولارا) لوقف تنفِيْذ الحكَمْ.

جاء ذلك بعد أن اتهمت النيابة المصرية الفنانة السورية بـ “التهرب الضريبي” خلال تعاملاتها الفنية خلال الفترة بين 2014 و 2017.

بالإضافة إلَّى رسوم “التهرب الضريبي”، هناك معاملات أخرى من بينها التعامل مع بعض الفنادق والمطاعم فِيْ مصر.

على جانبك؛ وأكد خالد محمد محامي النقض أن المتهربين من الضرائب يعاقبون بشكل عام بغرامة تتراوح بين 200 و 2000 جنيه. إذا لم يتم تقديم الإقرار الضريبي، أو تضمن الإقرار بيانات غير صحيحة.

وأوضح أن المحكَمْة غرمت المتهم بنفس مقدار الضرائب التي تهرب منها بسبب الضرائب العامة.

قوبل قرار المحكَمْة ضد سامو زين برد فعل عَنّْيف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شددوا على أن القانون فوق كل شيء، مؤكدين على ضرورة احترام القانون.

وكان الفنان السوري قد أعلن منذ سنوات أنه حصل على الجنسية المصرية بعد إجراءات مختلفة وأقام فِيْ مصر لفترة طويلة. فِيْ ذلك الوقت، غرد “اعتبارًا من اليوم، أنا فخور بالقول إنني أحمل الجنسيتين المصرية والسورية … لهذا السبب ما زلت مصريًا”.

تقنيا وكان سامو زين قد طرح مؤخرًا أغنية منفردة على موقع “يوتيوب” بعَنّْوان “ملك الحب”، من ألحان رنا طارق وتوزيع أسامة عبد الهادي، وقدمها بشكل مختلف عَنّْ أغانيه السابقة، بعد طرح أغنية “بريء مع فخامة”. من كلمات حسام طنطاوي ألحان معتز أمين وتوزيع ميكس وماستر جيزو.

وأحيا سامو زين حفلا موسيقيا فِيْ فِيْينا عاصمة النمسا ضمن جولة أوروبية فِيْ قاعة أريانا، وقدم العديد من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهُور.