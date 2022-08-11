تحديد موعد الفصل في قضية الأهلي وهيدرسفيلد تاون بخصوص رمضان صبحي

كشفت تقارير إعلامية عن تحديد موعد للفصل في قضية الأهلي وهيدرسفيلد تاون بخصوص رمضان صبحي.

أكد المنفذ الإعلامي أمير هشام، أن محكمة التحكيم الرياضي “تاس” قررت عقد جلسة استماع في استئناف الأهلي ضد نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي، في أزمة رسوم رمضان صبحي لاعب الفريق السابق. بيراميدز الحالي، في 13 سبتمبر.

وتابع هشام خلال برنامجه الإذاعي “دربي مع أمير هشام” على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM “بدأ تاريخ الأزمة عندما غرمت غرفة منازعات الاتحاد الدولي الفيفا النادي 300 ألف جنيه لصالح هدرسفيلد، على أساس واحد. من شروط العقد بين الطرفين، خلال فترة إعارة رمضان صبحي للجني الأحمر عام 2022، والتي رفضها النادي الأحمر وقرر تصعيد القضية.

وأضاف أمير هشام “الأهلي يؤكد أن بند عقده مع هدرسفيلد لا يمكن الوثوق به بعد أن قرر اللاعب الرحيل وعدم الاستمرار مع النادي”.

وتابع “العقد بين الطرفين ينص على أن النادي الإنجليزي سيحصل على 150 ألف جنيه إذا فاز العبقري الأحمر بالدوري المصري أو دوري أبطال إفريقيا، لذلك قرر الأهلي الصعود إلى ملعب” كاس “لإبطال مفعولها. العقد. حكم غرفة النزاع “.

وتابع “تم تحديد يوم 13 سبتمبر موعدًا للنظر النهائي في القضية”.