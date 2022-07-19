تحديد موعد حسم قضية النقاز ضد الأهلي السعودي

يغيب حمدي النقاز عن مباراة الإنتاج الحربي

كشفت تقارير إعلامية عن موعد تسوية قضية حمدي النقاز التونسي ضد النادي الأهلي جدة السعودي.

ذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية اليومية أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما في قضية النقاز ضد ناديه السابق الأهلي جدة السعودي.

وكان الظهير الأيمن التونسي قد تقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” نتيجة فسخ عقده، وطالب بتعويض مالي بنحو 4 ملايين ريال عن إنهاء العقد من جانب واحد، وتأخير رواتبهم. لمدة 4 شهور.

انضم النقاز في سبتمبر من العام الماضي لموسم واحد وظهر فقط في 8 مباريات منذ انتقاله قبل إنهاء عقده في نهاية المطاف.

عاد الجناح التونسي إلى الزمالك الصيف الماضي، لكن بسبب تعليق تسجيل النادي انتقل مؤقتًا إلى الأهلي جدة السعودي.

وكان وكيل اللاعب التونسي قد صرح في وقت سابق أنه سيعود لتفعيل عقده مع الزمالك الذي من المفترض أن يبدأ في 1 يوليو.

من جهته، يخوض فريق الزمالك مباراة متقاربة أمام نظيره الأهلي الخميس المقبل، في نهائي كأس 2022-2022.