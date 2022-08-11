تحديد موعد طرح تذاكر مباراة كأس سوبر لوسيل بين الهلال والزمالك

كشف الإعلامي القطري خالد الجاسم، عن موعد إصدار تذاكر مباراة كأس السوبر لوسيل بين الفريقين السعوديين الهلال والزمالك المصري.

ويجمع كأس السوبر لوسيل بين الهلال بطل الدوري السعودي والزمالك القريبين من الفوز بالدوري المصري.

وستقام على ملعب لوسيل لكأس العالم، الذي سيستضيف نهائي كأس العالم (قطر 2022)، في المباراة الافتتاحية يوم 9 سبتمبر.

وكتب الجاسم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “مباراة الهلال السعودي وبطل الدوري المصري في كأس السوبر لوسيل يوم 9/9 الساعة 9 مساءً في استاد لوسيل ستصدر التذاكر”. يوم الخميس 18 أغسطس.

وأكد أن بطاقة هيا الإلكترونية إلزامية لحضور المباراة.

وأوضح أن “أسعار تذاكر كأس سوبر لوسيل تتراوح بين 40 و 200 ريال”.

وختم التذاكر بمستويات 40 ريالا الاكثر شيوعا 80 ريالا و 150 ريالا و 200 ريال الاعلى سعر.

توج الهلال بموسم 2022/22 من بطولة الدوري السعودي للمرة الثامنة عشرة في تاريخه.

بينما اقترب الزمالك من التتويج بالدوري المصري، بعد أن تصدر البطولة برصيد 72 نقطة، فيما بقي 6 نقاط فقط في اللقب.

لعب #الهلال العرب ضد بطل # الدوري_المصري عني #Super_Lucil_Cup في 9/9 الساعة 900 مساءً. # استاد لوسيل . سيتم نشر الإدخالات على شبكة الإنترنت https//t.co/osIQo4bpoX يوم الخميس 18 أغسطس. ملحوظة هامة (بطاقة هيا الإلكترونية) مطلوبة لحضور المباراة. pic.twitter.com/4iiNaAuLOk

– خالد جاسم (@ khalidjassem74) 11 أغسطس 2022