تحديد موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي المؤجلة في الدوري

تقام المباراة الكروية الأولى للنادي الأهلي أمام نظيره الإسماعيلي في إطار المباريات المؤجلة للدوري المصري الممتاز.

قررت لجنة مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الفريق الأول للنادي الأهلي أمام نظيره الإسماعيلي في الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وكانت مباراة الأهلي والإسماعيلي مقررة يوم 20 يوليو المقبل.

تأهل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي إلى المباراة النهائية لكأس مصر القديمة، المقرر لها 21 يوليو، ضد الزمالك.

وتأهل الأهلي لنهائي كأس مصر، بعد فوزه على بتروجيت بهدفين نظيفين، في نصف النهائي.

وتقام مباراة الأهلي والإسماعيلي يوم 21 أغسطس في الدوري المصري الممتاز.