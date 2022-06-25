تحديد موعد نهائي كأس السوبر الإماراتي بين الشارقة والوحدة

تم تحديد موعد المباراة النهائية لكأس السوبر الإماراتي، والتي ستجمع فريق كرة القدم الأول لنادي الشارقة، ونظيره الوحدة، رسمياً.

كشفت رابطة المحترفين الإماراتية عن موعد نهائي كأس السوبر الإماراتي الذي سيجمع منتخبي الشارقة والوحدة، يوم السبت.

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أن نهائي كأس السوبر الإماراتي سيقام في الخامس والعشرين من ديسمبر المقبل.

وكشف أن بطولة أدنوك الجديدة لدوري المحترفين ستبدأ في 2 سبتمبر 2022 وتنتهي في 26 مايو 2023.

بينما تم تحديد موعد بدء كأس الرئيس في 5 ديسمبر 2022 ولم يتم تحديد موعد المباراة النهائية، بينما تبدأ كأس الرابطة في 11 أكتوبر 2022 وتنتهي في 17 مايو 2023.