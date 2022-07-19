تحديد مَوعِد عرض “تسليم أهالي” لـ دنيا سمير غانم.. والفنانة تتلقى التهاني

تلقت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم التهاني والتبريكات من نجوم الفن والمشاهِيْر بعد إعلان مَوعِد طرح فِيْلمها الجديد “توصيل الناس” الذي سيعرض خلال موسم أفلام عيد الأضحى.

وقالت دنيا إن الفِيْلم سيعرض فِيْ 3 أغسطس المقبل فِيْ دور السينما المصرية وعدد من دور السينما العربية.

ووثقت الفنانة المصرية، الملصق الدعائي للفِيْلم، عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وعلقت “الفِيْلم لتسليم الشعب يوم 3 أغسطس بإذن الله فِيْ جميع دور العرض بمصر والوطن العربي”.

وفاضت تعليقات النجوم، فكتبت مي كساب “مبروك يا حبيبي”. وعلق محمد محمود عبد العزيز “مبروك”. وكتبت الفنانة رانيا يوسف “مبروك حبيبي”.

فِيْما علّق الصحفِيْ رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، بوضع قلوب حمراء.

وسيكون هذا الفِيْلم هُو الأول لدنيا سمير غانم بعد وفاة والديها قبل نحو عام، وقالت فِيْ رسالتها “شكرا جزيلا لك يا رب سأكون بحسن نظرك” و “شكرا. إلَّى كل المعجبين، “عائلتي، الذين يتوقون جدًا لإرسال أي كلمات لطيفة تقال عَنّْي لأنهم يشجعونني ويسعدونني … الله يحفظك لي”.

كَمْا وثق منتج الفِيْلم هشام جمال الملصق الرسمي للفِيْلم، والذي ظهر فِيْه الثنائي هشام ماجد ودنيا سمير غانم كبطل المسرحية.

وأرفق هشام جمال تعليقًا على ملصق الفِيْلم وعلق عليه قائلاً “تسليم الشعب يوم 3 أغسطس فِيْ مصر وفِيْ جميع دور العرض فِيْ الوطن العربي إن شاء الله”.

تدور أحداث فِيْلم “Delivery of People” فِيْ إطار كوميدي، يحكي الفِيْلم قِصَّة حياة زوجين غير مستقرتين، ولكن سرعان ما تنقلب حياة الزوجين رأسًا على عقب، وتظهر امرأة فِيْ حياتهما والمتابعة. فِيْ كل مكان.

فِيْلم “توصيل الناس” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد، وتأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج سينرجي وروزنامة.

دنيا سمير غانم غابت عَنّْ السينما منذ ست سنوات، حيث قدمت أحدث أعمالها فِيْ فِيْلم “لف ودوران” الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي، والفنانة صابرين والفنانة بيومي فؤاد. . وشارك فِيْ بطولة الجمال وحمادة شوشة، ميمي جمال، جميلة عوض، ياسر الطبجي، أنعم سالوسة، وشيرين تأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعي.