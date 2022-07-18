تحديد مَوعِد عرض مسلسل توبا بويوكستون الجديد “ذات أُخرى”.. وهذه قصته

وسط حالة من الترقب والانتظار من الجمهُور، كشفت شركة الترفِيْه “نيتفليكس” عَنّْ الإعلان الرسمي وملصق المسلسل التركي “النفس الأخرى”، والذي تلعب فِيْه الممثلة توبا بويوكستون الدور الرئيسي.

سيشارك بويوكوستون أيضًا فِيْ Puncuk Yilmaz و Sada Bakan، بينما سيتم عرض المسلسل فِيْ 28 يوليو 2022 فِيْ جميع أنحاء العالم.

يحكي المسلسل قِصَّة صداقة ثلاث فتيات “آدا” توبا بويوكوستن، “سيفجي” بونتشوك يلماز، “ليلى” صدى باكان، والتي بدأت فِيْ الكلية ثم تحولت إلَّى صداقة تمنحهن القوة حتى فِيْ أحلك اللحظات الصعبة. . .

آدا جراح ناجح، سيفجي محامية طموحة، وليلى ربة منزل تعيش حياة سعيدة مع زوجها وابنها، وعلى الرغم من أنها لم تعمل من قبل، على عكس صديقيها، هناك علاقة قوية بين الاثنين. الشخصيات. .

خلال الأحداث، تم تشخيص Sevgi بالسرطان وبدلاً من اتباع نصيحة Ada للحصول على العلاج فِيْ المستشفى، تتبع Sevgi مسارًا مختلفًا تمامًا وتطلب من Leyla اصطحابها إلَّى Ayvalik للعثور على رجل غامض يدعى Zaman.

عَنّْدما أدركت آدا وليلى أنه لا توجد طريقة لتغيير رأي سيفجي، كانا يرافقانها فِيْ هذه الرحلة رغماً عَنّْها.

لكن الرحلة تغير حياتهم تمامًا، وتبدأ قِصَّة من شأنها أن تسبب أحداثًا غير متوقعة ليس فقط فِيْ حياة المريض ولكن أيضًا فِيْ حياة آدا وليلى.

وعقب إطلاق الملصق الرسمي للمسلسل، أكد العديد من المعجبين أنهم يتطلعون إلَّى الدراما، حيث أشار بعضهم فِيْ مواقع إعلامية إلَّى أن قِصَّة المسلسل مثيرة للاهتمام، خاصة بمشاركة توبا بويوكوستن.

فِيْ سياق آخر ؛ انتشرت شائعات مؤخرًا حول وفاة توبا بويونوكستين فِيْ حادث مروري مروع فِيْ إسطنبول، لكن اتضح لاحقًا أنها مجرد شائعات وأن توبا كانت مستمرة فِيْ الاستعداد للدراما الجديدة.

وأثارت الإشاعة غضبًا كبيرًا فِيْ أوساط محبي الفنانة، حيث سلطت الضوء على أن بعض صفحات المشاهِيْر على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلَّى كل “الإعجابات” بهذا النوع من الأخبار، بل وتنكرها بنسبها إلَّى الصحف التركية.

يشار إلَّى أن طوبا اشتهرت فِيْ الوطن العربي باسم لميس، وهِيْ شخصيتها فِيْ مسلسل “سنة الضياء” الذي عرض منذ أكثر من 15 عامًا على المحطات العربية وحظي بتتبع كبير. -فوق.